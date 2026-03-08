Esmaspäeval on ilm soe ja sajune

Esmaspäeval on sooja on 5 kuni 9 kraadi. Kagu-Eestis ulatub päevasoe kuni 12 kraadini.

Öö vastu esmaspäeva tuleb Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, kuid kohati on udu. Puhub edela- ja lõuna-, öö hakul ka läänetuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi. Teedele tekib härmatis.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool võib udu olla. Esialgu esineb ka libedaid teid. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja +2 kraadi vahel.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Põhja- ja Kesk-Eestis sajab mitmel pool enamasti vihma.

Ennelõunal puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13, pärastlõunal edela- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 13, Soome lahe rannikul tugevneb 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9, Kagu-Eestis kuni 12 kraadi, tuulepealsel rannikul 1 kuni 4 kraadi.

Teisipäev on sajuta ja üsna selge. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku -3 kuni +2 kraadi, päevane temperatuur on vahemikus 7 kuni 13 kraadi, tuulepealsel rannikul on madalam.

Kolmapäeva päeval lisandub loode poolt pilvi ja õhtul võib mõnel pool ka vihma sadada. Öine õhutemperatuur on -1 kuni +3, päevane 5 ja 13 kraadi vahel, tuulepealsel rannikul on madalam.

Neljapäev toob vihmahooge, reedel sajuvõimalus väheneb. Õhumass on võrdlemisi soe ja temperatuur peaks jääma plusspoolele ka öisel ajal.