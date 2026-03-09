Nafta hind ületas 115 dollari piiri

USA ja Iisrael jätkavad Iraani islamirežiimi pommitamist ning naftahinnad tegid suure hüppe. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ületas esmaspäeva varahommikul 115 dollari piiri.

Hormuzi väin on Iraani sõja tõttu endiselt suletud ning Lähis-Ida riigid vähendavad naftatootmist. Nafta hind liigub üles ja Brenti hind oli esmaspäeva varahommikul 116 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 115 dollarit barreli kohta.

USA president Donald Trump teatas, et lühiajaline hinnatõus on väike hind Iraani tuumaohu hävitamise eest.

"Lühiajalised tõusud naftahindades, mis langevad kiiresti, kui Iraani tuumaohu hävitamine on lõpule viidud, on väga väike hind USA ning kogu maailma julgeoleku ja rahu eest. Ainult rumalad arvaksid teisiti!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Naftahinnad hakkasid möödunud nädalavahetusel järsult tõusma, kuna Lähis-Ida peamised energiatootjad vähendasid tootmist. Naftakartelli OPEC liige Kuveit teatas möödunud laupäeval, et kärbib tootmist seoses Iraani ähvardustega, vahendas CNBC.

CNBC kirjutab, et veel ühe OPEC-i liikme, Iraagi toodang on järsult vähenenud. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et kolme peamise lõunapoolse naftavälja tootmine on langenud 70 protsenti.