Kütuse hind tanklates tõusis taas

Esmaspäeval olid Eesti tanklates kütuse hinnad taaskord tõusnud. Selle taga on toornafta hinnatõus, mis jõudis esmaspäeva varahommikul 115 dollarini barreli kohta.

Esmaspäeva varahommikul tõusis toornafta hind Lähis-idas toimuva sõja tõttu üle 115 dollari barreli kohta. See on kõrgeim naftahind alates 2022. aastal Ukraina sõja puhkemisele järgnenud hinnatõusust.

Esmaspäeva lõunal tuli Circle K tanklas liitri 95 bensiini eest maksta 1,759 eurot. Olerexis maksis see 1,799 eurot.

Veel eelmisel reedel leidis Tallinna eri piirkondade tanklates 95 bensiini müügilt nii 1,554, 1,599 kui ka 1,649 euroga.

Diislikütuse eest pidi esmaspäeva lõunal maksma Circle K ja Olerexi tanklates vastavalt 1,879 ja 1,899 eurot.

Circle K Tallinna tanklates jäi eelmisel reedel diislikütuse hind 1,654 ja 1,729 euro vahele, Olerexis vahemikus 1,679 kuni 1,729 eurot.

Kütuse hinnad 9. märtsil Autor/allikas: Tatjana Gassova / ERR

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul ongi suurimaks hinnatõusu vedajaks olnud Lähis-Idas toimuv, eelkõige Hormuzi väina läbitavus.

"Kuna Hormuzi väinast käib hetkel läbi väga vähe liiklust ning viimaste uudiste kohaselt on ka Saudi Araabia suunanud oma naftaekspordi Pärsia lahest Punasele merele läbi torujuhtme, on see avaldanud hinnakasvule tugevat mõju," selgitas Sassi.

Hinnastamisjuhi sõnul ennustavad mõned analüütikud isegi hinnatõusu 150 dollarini barreli kohta.

Sassi sõnul kaubeldakse eraldi turgudel valmistoodetega. Nendeks on näiteks lennukikütus, bensiin ja diislikütus. Nende hinda mõjutab lisaks toornafta ka rafineerimistehaste töövõimsus ning logistikaahelad.

"Eesti kütuse jaemüügis on olulisemad hinnakomponendid valmistoodete sisseostuhind, valuutakurss, taastuvenergianõuete täitmise maksumus, mootorikütuste aktsiis, miinimumvarumaks ja käibemaks. Riigimaksude osakaal jääb 40-50, jaemüüja marginaal viie protsendi juurde," ütles Sassi.