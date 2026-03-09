X!

Kütuse hind tanklates tõusis taas

Eesti
Kütuse hinnad 9. märtsil
Kütuse hinnad 9. märtsil Autor/allikas: Tatjana Gassova / ERR
Eesti

Esmaspäeval olid Eesti tanklates kütuse hinnad taaskord tõusnud. Selle taga on toornafta hinnatõus, mis jõudis esmaspäeva varahommikul 115 dollarini barreli kohta.

Esmaspäeva varahommikul tõusis toornafta hind Lähis-idas toimuva sõja tõttu üle 115 dollari barreli kohta. See on kõrgeim naftahind alates 2022. aastal Ukraina sõja puhkemisele järgnenud hinnatõusust.

Esmaspäeva lõunal tuli Circle K tanklas liitri 95 bensiini eest maksta 1,759 eurot. Olerexis maksis see 1,799 eurot.

Veel eelmisel reedel leidis Tallinna eri piirkondade tanklates 95 bensiini müügilt nii 1,554, 1,599 kui ka 1,649 euroga.

Diislikütuse eest pidi esmaspäeva lõunal maksma Circle K ja Olerexi tanklates vastavalt 1,879 ja 1,899 eurot.

Circle K Tallinna tanklates jäi eelmisel reedel diislikütuse hind 1,654 ja 1,729 euro vahele, Olerexis vahemikus 1,679 kuni 1,729 eurot.

Kütuse hinnad 9. märtsil Autor/allikas: Tatjana Gassova / ERR

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul ongi suurimaks hinnatõusu vedajaks olnud Lähis-Idas toimuv, eelkõige Hormuzi väina läbitavus.

"Kuna Hormuzi väinast käib hetkel läbi väga vähe liiklust ning viimaste uudiste kohaselt on ka Saudi Araabia suunanud oma naftaekspordi Pärsia lahest Punasele merele läbi torujuhtme, on see avaldanud hinnakasvule tugevat mõju," selgitas Sassi.

Hinnastamisjuhi sõnul ennustavad mõned analüütikud isegi hinnatõusu 150 dollarini barreli kohta.

Sassi sõnul kaubeldakse eraldi turgudel valmistoodetega. Nendeks on näiteks lennukikütus, bensiin ja diislikütus. Nende hinda mõjutab lisaks toornafta ka rafineerimistehaste töövõimsus ning logistikaahelad.

"Eesti kütuse jaemüügis on olulisemad hinnakomponendid valmistoodete sisseostuhind, valuutakurss, taastuvenergianõuete täitmise maksumus, mootorikütuste aktsiis, miinimumvarumaks ja käibemaks. Riigimaksude osakaal jääb 40-50, jaemüüja marginaal viie protsendi juurde," ütles Sassi.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:08

Prantsusmaa saadab liitlaste kaitseks itta kümmekond sõjalaeva

17:01

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

16:39

Johanna Unt: poole südamega tehtud asjad ei vii kuhugi

16:30

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

16:30

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

16:12

Lahtis võidutsesid Kläbo ja Karlsson

16:06

Kütuse hind tanklates tõusis taas

16:04

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

16:03

Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

15:50

Emma Triin Seer lõpetas kelgutamise MK-hooaja 17. kohaga

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08:50

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

08.03

Sõja 1474. päev. Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat Uuendatud

12:29

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

08:30

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Küprose meedia: võimud vahistasid Iraani abistamises kahtlustatava Eesti kodaniku

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

08.03

Raudsik: Iraani sõja lõppu ei paista

ilmateade

loe: sport

17:01

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

16:12

Lahtis võidutsesid Kläbo ja Karlsson

15:50

Emma Triin Seer lõpetas kelgutamise MK-hooaja 17. kohaga

15:21

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

loe: kultuur

16:39

Johanna Unt: poole südamega tehtud asjad ei vii kuhugi

15:41

Möödunud nädala vaadatuim film Eesti kinolevis oli animatsioon "Hüppajad"

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

loe: eeter

16:04

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

12:11

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

12:08

Käru muuseumi näitusel näeb Sirje Karise, Anu Välba, Anne Veski jt käekotte

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

13:05

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

13:05

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

12:25

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

09:20

Raadiouudised (09.03.2026 09:00:00)

08.03

Päevakaja (08.03.2026 18:00:00)

08.03

Parts: vajame põhimõttelist pööret energiamajanduses

08.03

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo