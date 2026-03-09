X!

"Välisilm": Iraani sõja venides kasvavad nii majanduslikud kui ka poliitilised riskid

Välismaa
Shahrani naftatehase põleng Iraanis.
Shahrani naftatehase põleng Iraanis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Sõda Iraanis on kestnud üle nädala, löönud segamini lennugraafikud pooles maailmas ja tõstnud oluliselt naftahindu. USA ja Iisraeli rünnakutest hoolimata valis Iraani režiim endale uue liidri ja julges välja öelda ka tema nime.

Nädala kestnud sõja puhul on kõige olulisem kulunud aeg ehk terve nädal. See tähendab, et enam pole tegu lühikese ja kiire operatsiooniga, nagu oli Venezuela presidendi Nicolas Maduro röövimine jaanuari alguses või eelmine rünnak Iraanile mullu juunis. Nädalaga hakkavad kogunema nii sõjalised, majanduslikud kui ka poliitilised riskid, mis ei lase esialgset edu lahinguväljal enam kergesti suuremaks geopoliitiliseks võiduks vormistada.

USA ja Iisrael on esimesel sõjanädalal küll edukad olnud – Iraani kõrgeim riigipea, ajatolla Ali Khamenei on tapetud ja Iraani vägedele küllalt suurt kahju tekitatud – siiski on sõda Iraaniga jõudnud laieneda tervet piirkonda hõlmavaks konfliktiks, millist plaani USA-l algselt ei olnud. Operatsioon Eepiline Raev ähvardab kujuneda just selliseks tobedaks sõjaliseks sekkumiseks, millest president Donald Trump USA-d oma valitsusajal eemal on lubanud hoida.

Tegu on USA suurima sõjalise operatsiooniga pärast 2003. aastat, mil sekkuti Iraani naaberriigis Iraagis. Esialgu toetavad Trumpi toetajad ka veel Iraani sõda, ent juba on langenud esimesed USA sõdurid ning nii Trump kui ka sõjaminister Pete Hegseth hoiatavad, et langenuid tuleb veel.

"President on õigesti öelnud, et ohvreid tuleb. Sellised asjad ei kulge ohvriteta. Ohvreid tuleb rohkem ja keegi tea meie põlvkonnast paremini, mis tunne on näha ameeriklasi kirstudes koju tulemas, kuid see ei tee meid põrmugi nõrgemaks. See tugevdab meie selgroogu ja meie otsustavust öelda, et selle võitluse me lõpetame," lausus Hegseth.

Teine asi on Iraani kaval käik rünnata ümberkaudseid Araabia riike, mis muuhulgas põhjustas tsiviillennuliikluse katkemise ja sellega tohutu segaduse turistide kojusaamisel.

"Meid kurvastab, mida meie kallis riik ja sõbralikud naaberriigid on pidanud läbi elama: enneolematuid Iraani rünnakuid, mida ei saa mingite argumentidega õigustada. Bahrain on alati olnud ja jääb rahumeelseks riigiks, kes pole iialgi algatanud vaenutegevust kellegi teise vastu ja on liikunud ainult koostöö ning heanaaberlikkuse teel," ütles Bahraini kuningas Hamad bin Isa al Khalifa.

Ka on sõda kandunud Liibanoni, kus Iisrael pommitab Iraani toetatava äärmusrühmituse Hizbollah objekte ning Hizbollah omalt poolt ei jää vastust võlgu. Ka Donald Trump ise on püüdnud sõda laiendada, õhutades relvastatud võitlust Iraani kurdide hulgas, need aga pole seni USA presidenti kuulda võtnud ning Iraani keskvõimuga lahinguid pidama hakanud.

Nädala kestnud sõda on rekordkõrgustesse kergitanud naftahinna, mis on kasulik Venemaale. Ka on USA vargsi hakanud tühistama Venemaa-vastaseid sanktsioone, näiteks anti Indiale roheline tuli Vene nafta ostmiseks.

Naftaekspordi seisukohalt on otsustav, kas Iraan viib ellu oma ähvarduse sulgeda kitsas Hormuzi väin, mille kaudu liigub viiendik maailma naftast. Hiljem on ka Iraan ise oma ähvardust leevendanud, väites, et väin pannakse kinni ainult USA, Iisraeli ja Euroopa tankeritele.

"Ma vaatan neid uusi hindu ja ma eeldasin, et need langevad, aga ma näen, et et need hoopis tõusevad ja ma ei saa aru, kui me oleme korraga Iraanis ja Venezuelas, siis minu arust võiks sellest ju mingit kasu tõusta, aga tundub sedamoodi, et ei tõuse," lausus Jason Los Angelesest.

Iraanis valiti eelmisel nädalal tapetud ajatolla Ali Khamenei asemele uus kõrgeim riigijuht, kelleks sai Ali Khamenei poeg Mojtaba, kes on sarnaselt oma isale islamivaimulik. Mojtaba Khamenei valimisega seotu vajub paksu sõjauttu. Nimelt on Iisrael paar korda juba teatanud Mojtaba Khamenei tapmisest, kuid viimastel andmetel, mida on samuti võimatu kontrollida, olevat ta saanud kõigest kergelt haavata. Küll on aga väidetavalt kindlasti surma saanud Mojtaba Khamenei naine.

Khamenei valinud vaimulike kogu põhjendab oma valikut asjaoluga, et uus juht peab olema keegi, keda vaenlased tingimata vihkavad ning seda USA ja Iisrael noore Khameneiga kindlasti ka teevad.

Iraani sõda on löönud kiilu ka vanade liitlaste vahele. USA ja Ühendkuningriigi sõnavahetus võttis üsna inetud mõõtmed. Tüli sai alguse Ühendkuningriigi soovimatusest oma sõjaväebaase USA-le Iraani-vastaseks tegevuseks kasutada anda. Üldse soovib Ühendkuningriik Trumpi maitse jaoks sõjast natuke liiga kaugele eemale jääda:

"Peaminister võtab arvesse Ühendkuningriigi riiklikke huve. See on õige asi, mida teha. USA president, muidugi, teeb oma tööd USA riiklikes huvides, aga Suurbritannia peaministri ja seda tööd Keir Starmer teeb, asi on keskenduda Ühendkuningriigi huvidele. Seepärast me ei toeta ega paku toetust USA ja Iisraeli rünnakutele," ütles Ühendkuningriigi välisminister Yvette Cooper.

Poliitikavaatlejate hinnangul on suurim probleem Iraani sõjaga asjaolu, et USA ei saa ka ise päris täpselt aru, mida ta sõjaga saavutada üritab. Puht sõjaliselt on operatsioon seni vägagi hästi läbi mõeldud olnud, kui aga strateegiline fookus kaob, ei saa ka sõjaline edu kaua jätkuda.

Donald Trump aga on väitnud nii seda, et Iraani sõja eesmärk on sealse režiimi täielik väljavahetamine, kui ka seda, et nii ambitsioonikat eesmärki tal kindlasti ei ole. Nõnda hajubki USA-Iisraeli ühistegevuse eesmärk järjest paksemasse sõjauttu.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:54

"Välisilm": kas Kuuba on USA järgmine sihtmärk?

21:54

ETV spordisaade, 9. märts

21:44

"Välisilm": Iraani sõja venides kasvavad nii majanduslikud kui ka poliitilised riskid

21:32

PISA-testide looja: täna on oluline õppida koolis mõtlema nagu teadlane

21:29

Kärsna: kütuse lõppemise pärast Eestis muretsema ei pea

21:19

Koidula ja Luhamaa öine sulgemine pole piiriületajate arvu vähendanud

21:12

Kallas kutsus Iisraeli peatama sõjategevust Liibanonis

21:12

Teisipäeval on ilm päikseline

21:10

Tapetud ajatolla Ali Khamenei poeg sai uueks Iraani riigijuhiks

21:10

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:50

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

12:29

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

08:30

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

17:33

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

06:29

Nafta hind ületas 115 dollari piiri

06:54

Tartu linnajuhte pahandasid ministeeriumi vanglakomisjoni liikmete nõuded

ilmateade

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 9. märts

21:10

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

20:35

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

20:21

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

loe: kultuur

19:01

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

18:53

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

17:42

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

17:31

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

16:04

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

12:11

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

12:08

Käru muuseumi näitusel näeb Sirje Karise, Anu Välba, Anne Veski jt käekotte

Raadiouudised

18:35

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

18:35

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

16:30

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

16:30

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

15:25

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

13:05

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

13:05

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

12:25

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo