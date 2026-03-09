Kallas kutsus Iisraeli peatama sõjategevust Liibanonis

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kutsus esmaspäeval Iisraeli üles pidama kinni 2024. aasta relvarahust, et vältida Liibanoni langemist kaosesse ning lisas, et Iisraeli jõuline vastus Liibanonis tegutseva šiialiikumise Hezbollah rünnakutele õõnestab veelgi piirkonna stabiilsust.

"Iisrael peaks lõpetama oma operatsioonid Liibanonis," ütles Kallas avalduses, mis tehti pärast kriisikõnelusi tosina Lähis-Ida liidriga, sealhulgas Liibanoni presidendi Joseph Aouniga.

Samas kutsus ta Hezbollah'd üles relvi maha panema ja lõpetama igasugune tegevus Iisraeli vastu.

"Liibanonist võib saada järjekordne rinne sõjas Iraaniga. Hezbollah' otsus rünnata Iraani toetuseks Iisraeli seab ohtu kogu piirkonna ja lisab sellele surmava mõõtme. Iisraelil on rahvusvahelise õiguse kohaselt õigus enesekaitsele. Kõik sõtta astuvad käsilased teevad end õigustatud sihtmärkideks. Hezbollah peab desarmeerima ja lõpetama kõik Iisraeli vastased tegevused," teatas Kallas oma avalduses.

Kallas kritiseeris Iisraeli jõulise kättemaksu eest, mis põhjustab massilist ümberasumist ja destabiliseerib veelgi niigi habrast olukorda.

"Iisraeli reageering on olnud karm. Tema kättemaks põhjustab massilist ümberasumist ja destabiliseerib veelgi ebakindlat olukorda. See riskib viia Liibanoni ja selle rahva sõtta, mis ei ole nende oma, millel on tõsised humanitaarsed tagajärjed. Iisrael peaks oma operatsioonid Liibanonis lõpetama. Liibanoni suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tuleb austada," rõhutas Kallas oma avalduses.

"Diplomaatia ja naasmine relvarahu juurde pakuvad parimat võimalust hoida ära Liibanoni langemine kaosesse," sõnas EL-i välispoliitikajuht.

Liibanon tõmmati Lähis-Ida sõtta eelmisel nädalal, kui Hezbollah ründas Iisraeli vastusena Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei tapmisele USA ja Iisraeli ühisrünnakutes.

Iisrael, mis oli vaatamata 2024. aasta relvarahule jätkanud rünnakuid Hezbollah' vastu, andis vastulöögi mitmete rünnakutega üle kogu Liibanoni ja saatis maaväed piirialadele.

Liibanon: Iisraeli rünnakud on nädalaga nõudnud 486 inimelu

Liibanoni tervishoiuministeeriumi esmaspäevase teate kohaselt on alates eelmisel nädalal alanud lahingutegevusest Iisraeli rünnakutes hukkunud 486 ja saanud haavata 1313 inimest.

"Iisraeli agressiooni ohvrite arv on esmaspäeva, 2. märtsi koidikust kuni esmaspäeva, 9. märtsi pärastlõunani tõusnud 486 hukkunu ja 1313 haavatuni," seisis ministeeriumi avalduses.

Eelnevalt teatas ministeerium 394 hukkunust.

Uudisteagentuur AFP ei ole saanud neid andmeid sõltumatult kinnitada.

Liibanoni riigipea süüdistab Hezbollah'd püüetes riik kaosesse viia

Liibanoni president Joseph Aoun süüdistas esmaspäeval mõjukat šiialiikumist Hezbollah'd riigi kokkuvarisemise nimel töötamises pärast seda, kui Iraani-meelne rühmitus alustas rünnakut Iisraeli vastu.

Ühtlasi väljendas Aoun Beiruti valmisolekut pidada otseseid läbirääkimisi Iisraeliga.

Nädal tagasi Hizbollah' raketirünnakute järel alanud Iisraeli pommitamiskampaanias on Liibanoni võimude andmeil hukkunud vähemalt 486 inimest ning üle poole miljoni on pidanud oma kodudest lahkuma.

"Kes iganes need raketid välja tulistas, tahtis esile kutsuda Liibanoni riigi kokkuvarisemise, tõugates selle agressiooni ja kaosesse... kõike seda Iraani režiimi huvides. See on see, mida me oleme seni nurjanud ja mille nurjamiseks me jätkame tööd," ütles Aoun Euroopa Liidu esindajatega peetud veebikohtumisel.

Ta lisas, et rühmituse raketirünnakud olid peaaegu ilmselge lõks ja varitsus Liibanonile, Liibanoni riigile ja rahvale.

Sõja peatamiseks tegi Liibanoni president ettepaneku neljapunktiliseks algatuseks ning kutsus rahvusvahelist üldsust üles aitama seda ellu viia.

See hõlmas täieliku vaherahu kehtestamist Iisraeliga, logistilist tuge armeele Hezbollah' desarmeerimiseks ja otseläbirääkimisi Iisraeliga rahvusvahelise egiidi all.