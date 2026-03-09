X!

Kallas kutsus Iisraeli peatama sõjategevust Liibanonis

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Euroopa Komisjoni pressiteenistus
Välismaa

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kutsus esmaspäeval Iisraeli üles pidama kinni 2024. aasta relvarahust, et vältida Liibanoni langemist kaosesse ning lisas, et Iisraeli jõuline vastus Liibanonis tegutseva šiialiikumise Hezbollah rünnakutele õõnestab veelgi piirkonna stabiilsust.

"Iisrael peaks lõpetama oma operatsioonid Liibanonis," ütles Kallas avalduses, mis tehti pärast kriisikõnelusi tosina Lähis-Ida liidriga, sealhulgas Liibanoni presidendi Joseph Aouniga.

Samas kutsus ta Hezbollah'd üles relvi maha panema ja lõpetama igasugune tegevus Iisraeli vastu.

"Liibanonist võib saada järjekordne rinne sõjas Iraaniga. Hezbollah' otsus rünnata Iraani toetuseks Iisraeli seab ohtu kogu piirkonna ja lisab sellele surmava mõõtme. Iisraelil on rahvusvahelise õiguse kohaselt õigus enesekaitsele. Kõik sõtta astuvad käsilased teevad end õigustatud sihtmärkideks. Hezbollah peab desarmeerima ja lõpetama kõik Iisraeli vastased tegevused," teatas Kallas oma avalduses.

Kallas kritiseeris Iisraeli jõulise kättemaksu eest, mis põhjustab massilist ümberasumist ja destabiliseerib veelgi niigi habrast olukorda.

"Iisraeli reageering on olnud karm. Tema kättemaks põhjustab massilist ümberasumist ja destabiliseerib veelgi ebakindlat olukorda. See riskib viia Liibanoni ja selle rahva sõtta, mis ei ole nende oma, millel on tõsised humanitaarsed tagajärjed. Iisrael peaks oma operatsioonid Liibanonis lõpetama. Liibanoni suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tuleb austada," rõhutas Kallas oma avalduses.

"Diplomaatia ja naasmine relvarahu juurde pakuvad parimat võimalust hoida ära Liibanoni langemine kaosesse," sõnas EL-i välispoliitikajuht.

Liibanon tõmmati Lähis-Ida sõtta eelmisel nädalal, kui Hezbollah ründas Iisraeli vastusena Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei tapmisele USA ja Iisraeli ühisrünnakutes.

Iisrael, mis oli vaatamata 2024. aasta relvarahule jätkanud rünnakuid Hezbollah' vastu, andis vastulöögi mitmete rünnakutega üle kogu Liibanoni ja saatis maaväed piirialadele.

Liibanon: Iisraeli rünnakud on nädalaga nõudnud 486 inimelu

Liibanoni tervishoiuministeeriumi esmaspäevase teate kohaselt on alates eelmisel nädalal alanud lahingutegevusest Iisraeli rünnakutes hukkunud 486 ja saanud haavata 1313 inimest.

"Iisraeli agressiooni ohvrite arv on esmaspäeva, 2. märtsi koidikust kuni esmaspäeva, 9. märtsi pärastlõunani tõusnud 486 hukkunu ja 1313 haavatuni," seisis ministeeriumi avalduses.

Eelnevalt teatas ministeerium 394 hukkunust.

Uudisteagentuur AFP ei ole saanud neid andmeid sõltumatult kinnitada.

Liibanoni riigipea süüdistab Hezbollah'd püüetes riik kaosesse viia

Liibanoni president Joseph Aoun süüdistas esmaspäeval mõjukat šiialiikumist Hezbollah'd riigi kokkuvarisemise nimel töötamises pärast seda, kui Iraani-meelne rühmitus alustas rünnakut Iisraeli vastu.

Ühtlasi väljendas Aoun Beiruti valmisolekut pidada otseseid läbirääkimisi Iisraeliga.

Nädal tagasi Hizbollah' raketirünnakute järel alanud Iisraeli pommitamiskampaanias on Liibanoni võimude andmeil hukkunud vähemalt 486 inimest ning üle poole miljoni on pidanud oma kodudest lahkuma.

"Kes iganes need raketid välja tulistas, tahtis esile kutsuda Liibanoni riigi kokkuvarisemise, tõugates selle agressiooni ja kaosesse... kõike seda Iraani režiimi huvides. See on see, mida me oleme seni nurjanud ja mille nurjamiseks me jätkame tööd," ütles Aoun Euroopa Liidu esindajatega peetud veebikohtumisel.

Ta lisas, et rühmituse raketirünnakud olid peaaegu ilmselge lõks ja varitsus Liibanonile, Liibanoni riigile ja rahvale.

Sõja peatamiseks tegi Liibanoni president ettepaneku neljapunktiliseks algatuseks ning kutsus rahvusvahelist üldsust üles aitama seda ellu viia.

See hõlmas täieliku vaherahu kehtestamist Iisraeliga, logistilist tuge armeele Hezbollah' desarmeerimiseks ja otseläbirääkimisi Iisraeliga rahvusvahelise egiidi all.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:54

"Välisilm": kas Kuuba on USA järgmine sihtmärk?

21:54

ETV spordisaade, 9. märts

21:44

"Välisilm": Iraani sõja venides kasvavad nii majanduslikud kui ka poliitilised riskid

21:32

PISA-testide looja: täna on oluline õppida koolis mõtlema nagu teadlane

21:29

Kärsna: kütuse lõppemise pärast Eestis muretsema ei pea

21:19

Koidula ja Luhamaa öine sulgemine pole piiriületajate arvu vähendanud

21:12

Kallas kutsus Iisraeli peatama sõjategevust Liibanonis

21:12

Teisipäeval on ilm päikseline

21:10

Tapetud ajatolla Ali Khamenei poeg sai uueks Iraani riigijuhiks

21:10

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:50

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

12:29

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

08:30

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

17:33

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

06:29

Nafta hind ületas 115 dollari piiri

06:54

Tartu linnajuhte pahandasid ministeeriumi vanglakomisjoni liikmete nõuded

ilmateade

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 9. märts

21:10

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

20:35

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

20:21

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

loe: kultuur

19:01

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

18:53

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

17:42

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

17:31

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

16:04

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

12:11

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

12:08

Käru muuseumi näitusel näeb Sirje Karise, Anu Välba, Anne Veski jt käekotte

Raadiouudised

18:35

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

18:35

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

16:30

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

16:30

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

15:25

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

13:05

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

13:05

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

12:25

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo