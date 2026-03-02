Iisraeli armee ründas Liibanonis enam kui 70 Hezbollah' sihtmärki

Iisraeli armee teatas esmaspäeval, et tabas Lõuna-Liibanonis Iraani toetusega šiiarühmituse Hezbollah vastu suunatud ulatuslike rünnakute käigus enam kui 70 sihtmärki, sealhulgas raketiheitjaid.

"Mõni aeg tagasi viis Iisraeli armee lõpule ulatusliku rünnakutelaine terroriorganisatsiooni Hezbollah sihtmärkide vastu Lõuna-Liibanonis. Rünnakute käigus tabati mitmes asukohas enam kui 70 terroriorganisatsioonile Hezbollah kuuluvat relvaladu, stardipaika ja raketiheitjat," seisab armee avalduses.

Liibanoni riigimeedia kinnitas Iisraeli õhurünnakuid Beiruti lõunapoolsetele eeslinnadele.

Hezbollah' ründas varem Iisraeli rakettidega, mis tõi kaasa Iisraeli vasturünnaku. Liibanoni valitsus teatas, et Iisraeli rünnakutes on hukkunud vähemalt 52 inimest.

Liibanoni valitsus teatas esmaspäeval, et keelab Hezbollah' sõjalise tegevuse. Liibanoni valitsus ei ole varem selliseid meetmeid võtnud. Otsus tehti pärast seda, kui Iraani toetatud rühmitus tulistas rakette Iisraeli suunas.