X!

Iisraeli armee ründas Liibanonis enam kui 70 Hezbollah' sihtmärki

Välismaa
Liibanoni pealinn Beirut
Liibanoni pealinn Beirut Autor/allikas: SCANPIX/AFP/IBRAHIM AMRO
Välismaa

Iisraeli armee teatas esmaspäeval, et tabas Lõuna-Liibanonis Iraani toetusega šiiarühmituse Hezbollah vastu suunatud ulatuslike rünnakute käigus enam kui 70 sihtmärki, sealhulgas raketiheitjaid.

"Mõni aeg tagasi viis Iisraeli armee lõpule ulatusliku rünnakutelaine terroriorganisatsiooni Hezbollah sihtmärkide vastu Lõuna-Liibanonis. Rünnakute käigus tabati mitmes asukohas enam kui 70 terroriorganisatsioonile Hezbollah kuuluvat relvaladu, stardipaika ja raketiheitjat," seisab armee avalduses.

Liibanoni riigimeedia kinnitas Iisraeli õhurünnakuid Beiruti lõunapoolsetele eeslinnadele.

Hezbollah' ründas varem Iisraeli rakettidega, mis tõi kaasa Iisraeli vasturünnaku. Liibanoni valitsus teatas, et Iisraeli rünnakutes on hukkunud vähemalt 52 inimest.

Liibanoni valitsus teatas esmaspäeval, et keelab Hezbollah' sõjalise tegevuse. Liibanoni valitsus ei ole varem selliseid meetmeid võtnud. Otsus tehti pärast seda, kui Iraani toetatud rühmitus tulistas rakette Iisraeli suunas. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, BNS

Samal teemal

klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:56

"Välisilm" analüüsis USA ja Iisraeli rünnakut Iraanile

21:42

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

21:33

Esimesed rändlinnud on kohale jõudnud

21:29

Gümnaasiumid peavad vastuvõtutingimusi SAIS 3 probleemide pärast muutma

21:29

Viipekeelsed uudised

21:29

Loemaa: USA-l ja Iisraelil on võimekus, et Iraan õhurünnakutega põlvili suruda

21:29

Teisipäeval võib sadada nii lörtsi, lund kui ka vihma

21:26

Fotod: lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

21:09

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

20:54

TalTech pidi ühisliigas Riia Zelli paremust tunnistama

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

08:39

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

17:26

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

13:40

Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

19:49

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist Uuendatud

09:54

Kaitseminister Pevkur lahkus Dubaist Omaani

01.03

Kunnas: rünnak Družba naftajuhtme pumbajaamale lõi Venemaad valusalt

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

01.03

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

10:41

Pagendatud Iraani šahhi poeg kutsus Euroopat üles toetama sõjalist kampaaniat

ilmateade

loe: sport

21:42

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

21:09

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

20:54

TalTech pidi ühisliigas Riia Zelli paremust tunnistama

20:17

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

loe: kultuur

18:50

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

18:45

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

16:50

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

loe: eeter

15:22

Miniatuurse kolhoosimaailma looja: igal detailil on siin oma lugu rääkida

12:41

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

12:38

Erki Laur: ma otsin ka fotodes draamat, mis toimub päriselus

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

Raadiouudised

18:55

Toidukaupade müük ei ole kasvule pööranud

18:55

Lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

18:55

Rändlinnud juba saabuvad

18:55

Päevakaja (02.03.2026 18:00:00)

15:50

Kaitseministeeriumi väitel on riigikontrolli näidatud vead parandatud

15:45

Dubaisse jäänud eestlased vajavad eelkõige praktilist abi

15:30

Raadiouudised (02.03.2026 15:00:00)

14:45

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

12:30

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo