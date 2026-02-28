X!

Liibanoni peaminister hoiatas Hezbollah'd Iraani toetuseks sekkumast

Välismaa
Liibanoni peaminister Nawaf Salam.
Liibanoni peaminister Nawaf Salam. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / RABIH DAHER
Välismaa

Liibanoni peaminister Nawaf Salam hoiatas laupäeval, et ei luba riigis mingit tegevust, mis ohustaks selle sisemist rahu, edastades kaudse sõnumi Iraani toetatavale relvarühmitusele Hezbollah.

"Ma kordan, et me ei aktsepteeri kedagi, kes tirib riiki seiklustesse, mis ohustavad selle julgeolekut ja ühtsust," ütles Salam oma avalduses.

Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide rünnakute järel Iraanile tehtud avalduses märkis Salam, et piirkonnas toimuvad tõsiseid arengud ja kutsus kõiki liibanonlasi üles tegutsema targalt ja patriootlikult, seades Liibanoni ja Liibanoni rahva huvid kõigist muudest kaalutlustest ettepoole.

Hezbollah on alates selle loomisest Iraani revolutsioonilise kaardiväe poolt 1982. aastal osalenud Iisraeliga arvukates relvakonfliktides.

Iisrael hoiatas hiljuti Liibanoni, et ründab riiki tugevalt, sihtides tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas lennujaama, juhul, kui Hezbollah peaks sekkuma USA-Iraani sõtta.

Iisrael andis 2024. aasta sõja ajal Hezbollah'le raskeid lööke, tappes selle juhi Hassan Nasrallahi koos tuhandete teiste võitlejatega ning hävitades suure osa selle arsenalist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:34

Iraan ründas vastu Uuendatud

13:28

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

13:27

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

13:02

Taani luure hoiatas välisriikide sekkumise eest valimistesse

12:58

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

12:57

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

12:42

Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

12:27

Superkarikafinaali võitja selgub täismaja ees

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

11:58

Liibanoni peaminister hoiatas Hezbollah'd Iraani toetuseks sekkumast

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

13:27

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Sõja 1465. päev: Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

27.02

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

09:25

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal Uuendatud

27.02

Läti kahtlustab kahte jaeketti kartellileppes

27.02

Berliinis tekitab muret AfD huvi NATO nõrkuste vastu

27.02

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

27.02

Rail Balticu Läti lõigu ehitamise juht astus tagasi

13:34

Iraan ründas vastu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:28

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

12:57

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

12:27

Superkarikafinaali võitja selgub täismaja ees

11:55

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

loe: kultuur

12:58

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

11:04

Terrorist ja pühak. Intervjuu Oliver Laxe'iga

09:44

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

loe: eeter

12:42

Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

11:07

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

10:00

Galerii: teadusvõistluses "Rakett 69" selguvad kuus edasipääsejat

09:07

VIDEO ja GALERII | Anne Veski sai toreda juubeliüllatuse osaliseks

Raadiouudised

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

27.02

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

27.02

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo