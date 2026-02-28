Liibanoni peaminister hoiatas Hezbollah'd Iraani toetuseks sekkumast

Liibanoni peaminister Nawaf Salam hoiatas laupäeval, et ei luba riigis mingit tegevust, mis ohustaks selle sisemist rahu, edastades kaudse sõnumi Iraani toetatavale relvarühmitusele Hezbollah.

"Ma kordan, et me ei aktsepteeri kedagi, kes tirib riiki seiklustesse, mis ohustavad selle julgeolekut ja ühtsust," ütles Salam oma avalduses.

Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide rünnakute järel Iraanile tehtud avalduses märkis Salam, et piirkonnas toimuvad tõsiseid arengud ja kutsus kõiki liibanonlasi üles tegutsema targalt ja patriootlikult, seades Liibanoni ja Liibanoni rahva huvid kõigist muudest kaalutlustest ettepoole.

Hezbollah on alates selle loomisest Iraani revolutsioonilise kaardiväe poolt 1982. aastal osalenud Iisraeliga arvukates relvakonfliktides.

Iisrael hoiatas hiljuti Liibanoni, et ründab riiki tugevalt, sihtides tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas lennujaama, juhul, kui Hezbollah peaks sekkuma USA-Iraani sõtta.

Iisrael andis 2024. aasta sõja ajal Hezbollah'le raskeid lööke, tappes selle juhi Hassan Nasrallahi koos tuhandete teiste võitlejatega ning hävitades suure osa selle arsenalist.