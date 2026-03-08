Iisrael ründas taas Lõuna-Liibanoni, sihtides sealhulgas Iraani revolutsioonilise kaardiväe Quds Force'i Liibanoni haru ülemaid Beirutis. Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et viimase nädala jooksul on Iisraeli õhurünnakutes hukkunud ligi 300 inimest.

Iisraeli sõjavägi teatas avalduses, et nad ei luba Iraani terroristlikel elementidel end Liibanoni territooriumile sisse seada.

Viimased rünnakud Liibanonis järgnesid Iisraeli laupäevasele rünnakule Teheranis asuvale naftahoidlale.

Uudisteagentuuri AFP telekaadrid näitasid pühapäeval Beiruti lõunapoolsete eeslinnade kohal suitsu, mis kerkis pärast ilmselt õhurünnakut piirkonnas, kus on võimul Iraani toetatav Liibanoni mässuliste rühmitus Hezbollah.

Mõni tund varem teatas Iisraeli sõjavägi, et nad alustasid rünnakuid Hezbollahi infrastruktuurile selles piirkonnas.

Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et viimase nädala jooksul on Iisraeli õhurünnakutes hukkunud vähemalt 294 inimest. Vigastatud on 1023 inimest. Peaminister Nawaf Salami hoiatas ähvardava humanitaarkatastroofi eest, sest ümberasustunud on pool miljonit inimest.

Liibanoni tervishoiuministeerium teatas pühapäeval, et Iisraeli õhurünnak Beiruti kesklinnas asuvale hotellile tappis vähemalt neli inimest. Iisrael väitis, et rünnaku sihtmärgiks olid Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandörid.

Liibanon sattus Lähis-Ida sõtta esmaspäeval, kui Iraani toetatud mässuline rühmitus Hezbollah ründas Iisraeli vastusena Iraani ülemjuhi ajatolla Ali Khamenei tapmisele.

Lõuna-Liibanonis teatas ametlik uudisteagentuur, et ööl vastu pühapäeva hukkus kolmes eraldi rünnakus vähemalt 12 inimest.

Iisrael, kes on jätkanud Hezbollah'i sihtimist vaatamata 2024. aasta relvarahule, korraldas sel nädalal mitu rünnakulainet üle Liibanoni ja saatis maavägesid piirialadele.