X!

Fääri saared otsivad Gröönimaa vaidluse taustal suuremat sõltumatust

Välismaa
Fääri saarte pealinn Torshavn
Fääri saarte pealinn Torshavn Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Ida Marie Odgaard
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et Fääri saared, mis kuuluvad Taani koosseisu pürgivad suurema sõltumatuse poole. Donald Trump on samas ähvardanud Gröönimaad, samal ajal tegutsevad strateegiliselt tähtsas piirkonnas veel ka Venemaa allveelaevad.

Fääri saartel elab umbes 55 000 inimest ning piirkond astub vaikselt samme iseseisvuse suunas. Viis kohalikku erakonda on ühendanud jõud, et muuta Fääri saared suveräänseks riigiks, säilitades samal ajal liidu Taaniga, vahendas The Times.

Taani parlamenti kuuluv Fääri saarte esindaja Sjurdur Skaale ütles samas, et seoses Gröönimaa sündmustega on kõnelused ajutiselt peatatud.

"Taani oli väga keerulises olukorras, kuna Trump tahtis Gröönimaad üle võtta. Me ei saa õli tulle valada, see oleks vastutustundetu," ütles Skaale. 

Fääri saarestik asub Põhja-Atlandil Norra, Islandi ja Šotimaa vahel ning koosneb 18 saarest. Tegemist on strateegiliselt olulise piirkonnaga ning NATO on viimastel aastatel suurendanud oma patrulle neis vetes. 

Fääri saarte ülikooli julgeolekuekspert Tor Marni Weihe tõi samuti välja, et NATO pöörab piirkonnale üha rohkem tähelepanu. 

Erinevalt Mandri-Taanist ei kuulu Fääri saared Euroopa Liitu, piirkond on jätkanud kalapüügilepingute uuendamist Venemaaga. Samas on prratud Vene laevade juurdepääsu sadamatesse, kuna kahtlustatakse, et Kreml kasutab neid luuramiseks. 

"Kuigi viimasel ajal arvatakse, et Venemaa võib korraldada provokatsiooni Teravmägede saarestikul, siis ka Fäärid pole vähem usutav sihtmärk. Kui Venemaa näeb Fääridel mingit kasu Lääne destabiliseerimiseks või ründamiseks, siis nad kasutavad seda ära," ütles Weihe. 

Skaale ütles, et tunneb suurt muret Vene doktriini pärast, mis lubab sõjaväel tsiviillaevu uuesti kasutusele võtta. 

"Mina isiklikult suhtun koostöösse Venemaaga väga skeptiliselt. Mulle see üldse ei meeldi," ütles Skaale. 

Samal ajal tunnevad saarestiku elanikud veel muret Trumpi pärast. 

"Pärast seda, kui Trump on Gröönimaad ähvardanud, on tunne, et oleme järgmised. Tavaliselt oleme muust maailmast ja nende muredest veidi eemal, sest oleme nii väike riik ja keegi ei tea, et me siin oleme," ütles kohalik tudeng Maria Eystberg. 

Fääridel on omavalitsus, kuid nende rahandus-, politsei-, kohtu-, julgeoleku- ja välispoliitikat kontrollib Taani. Hiljutine küsitlus näitas, et 42 protsenti fäärlastest soovib Taani koosseisu all suuremat enesemääramisõigust. Samas 20 protsenti soovis täielikku iseseisvust, ülejäänud olid praeguse olukorraga enam-vähem rahul. 

Erinevalt gröönlastest sõltuvad fäärlased ka palju vähem Taani toetustest. Taani rahvusvaheliste uuringute ekspert Petra Mathilde Jors ütles, et  territoorium on saavutanud majandusliku isemajandamise.

"Nad on Põhjamaadega tihedamalt seotud, seda nii kultuuriliselt, aga ka majanduse, sotsiaalmajanduse tõttu. Nad on hästi haritud inimesed, nii et nad suudavad värvata oma keskvalitsusse fäärlasi," ütles Petra Mathilde Jors. 

Iseseisvusmeelne poliitik Hogni Hoydal ütles, et saarestik peaks võtma kasutusele mudeli, kus kohalikud võtavad Fääri saarte eest täieliku vastutuse, samal ajal säilib koostöö Taaniga. See võimaldaks Fääridel ajada oma välispoliitikat ja ühineda organisatsioonidega, nagu ÜRO ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee. 

Iseseisvuse vastane poliitik Johan Dahl leidis samuti, et Fääri saared vajavad välispoliitika osas suuremat vabadust. Ta tõi aga välja viimase kümne nädala sündmused ning ütles, et iseseisev Fääri riik oleks vaenulike jõudude suhtes väga haavatav.

"Me ei taha Fääri saartel iseseisvat riiki, sest arvame, et meil kui 55 000 elanikuga väikeriigil keset eikuskil on palju parem olla osa suuremast süsteemist koos Gröönimaa ja Taaniga," ütles Dahl. 

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:25

Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

09:22

Ühe minuti loeng: kas väikerahva keel võib olla eelis?

09:10

Sool tegi maakerast lumepalli

09:10

Politico: EL arutab võimalusi energiahindade tõusu probleemi lahendamiseks

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09:05

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga Uuendatud

08:54

Fääri saared otsivad Gröönimaa vaidluse taustal suuremat sõltumatust

08:44

Saja-aastane Pärnu apteek järgib Eesti esimese naisproviisori nõuandeid

08:44

Otse kell 14: riigikogu ja huvirühmad arutavad nõusolekuseadust

08:40

ERR-i teleuudised kell 7:00

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

09.03

Sõja 1475. päev. Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

09.03

Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

09.03

Politico: liikmesriigid pole rahul von der Leyeni välispoliitilise tegevusega

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Halduskohus: täpse seaduseta ei tohi riik pangakontot näha küsida

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks

ilmateade

loe: sport

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

08:30

TÄNA OTSE | Läti kurlingupaar mängib poolfinaalis võimsa Hiinaga

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri?

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

loe: kultuur

09.03

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

09.03

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

09.03

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

08:44

Saja-aastane Pärnu apteek järgib Eesti esimese naisproviisori nõuandeid

09.03

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

Raadiouudised

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

09.03

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

09.03

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

09.03

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

09.03

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo