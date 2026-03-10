X!

Politico: EL arutab võimalusi energiahindade tõusu probleemi lahendamiseks

Välismaa
Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipp. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Kolme Euroopa Liidu diplomaadi sõnul kutsuti Euroopa juhid tippkohtumise eelsele eelkohtumisele, et arutada bürokraatia vähendamist ja võimalusi üleüldise energiahindade tõusuga toimetulekuks, teatas väljaanne Politico

Politico teatel toimub Saksamaa, Belgia ja Itaalia korraldatud kohtumine videokonverentsi vormis ning selle eesmärk on valmistada ette pinda järgmiseks, 19. märtsil toimuvaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks.

Ühe diplomaadi sõnul osaleb teisipäevasel kohtumisel kahekohaline arv ühenduse liidreid, kuid pole teada, millised juhid on oma osalemist kinnitanud.

"Kuigi bürokraatlike protseduuride vähendamine on pikka aega olnud valitsuste prioriteet, on energiahindade ootamatu hüpe sundinud Euroopa Liidu juhte otsima võimalusi täiemahulise kriisi ärahoidmiseks," kirjutas väljaanne.

Hiljuti käis nafta hind üle 100 dollari piiri, Iraani-vastane sõda on aga jõudnud teise nädalasse.

Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani, USA ja Ühendkuningriigi rahandusministrid pidasid esmaspäeval kõnelusi, et koordineerida strateegiliste naftareservide võimalikku kasutuselevõttu vältimaks ülemaailmset majandust raputada võivat inflatsioonišokki, teatas väljaanne.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Politico

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:30

Raadiouudised (10.03.2026 09:00:00)

09:25

Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

09:22

Ühe minuti loeng: kas väikerahva keel võib olla eelis?

09:10

Sool tegi maakerast lumepalli

09:10

Politico: EL arutab võimalusi energiahindade tõusu probleemi lahendamiseks

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09:05

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga Uuendatud

08:54

Fääri saared otsivad Gröönimaa vaidluse taustal suuremat sõltumatust

08:44

Saja-aastane Pärnu apteek järgib Eesti esimese naisproviisori nõuandeid

08:44

Otse kell 14: riigikogu ja huvirühmad arutavad nõusolekuseadust

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

09.03

Sõja 1475. päev. Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

09.03

Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

09.03

Politico: liikmesriigid pole rahul von der Leyeni välispoliitilise tegevusega

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Halduskohus: täpse seaduseta ei tohi riik pangakontot näha küsida

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks

ilmateade

loe: sport

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

08:30

TÄNA OTSE | Läti kurlingupaar mängib poolfinaalis võimsa Hiinaga

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri?

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

loe: kultuur

09.03

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

09.03

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

09.03

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

08:44

Saja-aastane Pärnu apteek järgib Eesti esimese naisproviisori nõuandeid

09.03

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

Raadiouudised

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

09.03

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

09.03

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

09.03

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

09.03

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo