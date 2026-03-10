Politico: EL arutab võimalusi energiahindade tõusu probleemi lahendamiseks

Kolme Euroopa Liidu diplomaadi sõnul kutsuti Euroopa juhid tippkohtumise eelsele eelkohtumisele, et arutada bürokraatia vähendamist ja võimalusi üleüldise energiahindade tõusuga toimetulekuks, teatas väljaanne Politico

Politico teatel toimub Saksamaa, Belgia ja Itaalia korraldatud kohtumine videokonverentsi vormis ning selle eesmärk on valmistada ette pinda järgmiseks, 19. märtsil toimuvaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks.

Ühe diplomaadi sõnul osaleb teisipäevasel kohtumisel kahekohaline arv ühenduse liidreid, kuid pole teada, millised juhid on oma osalemist kinnitanud.

"Kuigi bürokraatlike protseduuride vähendamine on pikka aega olnud valitsuste prioriteet, on energiahindade ootamatu hüpe sundinud Euroopa Liidu juhte otsima võimalusi täiemahulise kriisi ärahoidmiseks," kirjutas väljaanne.

Hiljuti käis nafta hind üle 100 dollari piiri, Iraani-vastane sõda on aga jõudnud teise nädalasse.

Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani, USA ja Ühendkuningriigi rahandusministrid pidasid esmaspäeval kõnelusi, et koordineerida strateegiliste naftareservide võimalikku kasutuselevõttu vältimaks ülemaailmset majandust raputada võivat inflatsioonišokki, teatas väljaanne.