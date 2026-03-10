X!

Reuters: EL-i juhid nõuavad süsinikuturu reformi ettepaneku esitamist juuliks

Tehas Saksamaal
Tehas Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/Caro/Oberhaeuser
Euroopa Liidu valitsused kavatsevad paluda Euroopa Komisjonil esitada süsinikuturu reformiettepanekud juuliks, selgub järgmise nädala EL-i tippkohtumise järelduste eelnõust.

Reutersi nähtud eelnõu kohaselt paluvad EL-i juhid 19. märtsil toimuval tippkohtumisel Brüsselil esitada heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ülevaade hiljemalt 2026. aasta juuliks, et vähendada süsiniku hinna volatiilsust ja leevendada selle mõju elektrihinnale.

Eelnõus märgitakse, et reform peaks säilitama ETS-i keskse rolli EL-i energiapöördes. Seda hoolimata mõnede valitsuste, sealhulgas Slovakkia ja Tšehhi üleskutsetest süsteem peatada või seda leevendada, et vähendada energiaarveid.

Euroopa Komisjon on varem öelnud, et kavatseb ETS-i reformi ettepaneku esitada aasta kolmandas kvartalis, kuid ei ole seni täpset kuupäeva märkinud.

Kümme Euroopa Liidu liikmesriiki, sealhulgas ühenduse suurim majandus Saksamaa, on avalikult asunud nõudma heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ümbervaatamist, et tõsta EL-i konkurentsivõimet, tagades tõhusa hinnasignaali, prognoositavuse, turu stabiilsuse ja kaitse liigse hinna kõikumise eest.

Itaalia kutsus süsteemi peatamisele vähemalt nii kauaks, kuni selle ulatuslik reform on lõpule viidud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

