Tartu hoiu-laenuühistu sisevaidlus: kas saneerimine või pankrot?

Majandus
Tartu hoiu-laenuühistu juhatus kaebas maakohtu poolt tagasi lükatud saneerimistaotluse edasi. Ühistu jurist ja samuti juhatuse liige Raigo Sõlg aga esitas pankrotiavalduse, kuna tema hinnangul ei ole ühistu saneerimine enam võimalik.

Varasemalt on ühistu juhatus olnud seisukohal, et pankrotimenetluse asemel peaks edasi liikuma saneerimisega. Veebruari keskel ühistu suhtes algatatud kriminaalmenetluse valguses leiab aga ühistu jurist, et saneerimine ei ole võimalik.

"See kriminaalasi ei ole sugugi mitte mingi pisikese asja uurimiseks, vaid see on ühistu tegevuse uurimiseks eelmistel aastatel ja see on üpris laia ampluaaga" sõnas Sõlg.

"Ma olen endiselt seda meelt, et eduka saneerimise korral me suudaksime maksimaalselt hoiustajate nõuded rahuldada, aga ma ei ole kindel, et pärast seda protsessi on võimalik edasi minna, ka see tuleb tõestada," lisas Sõlg.

Nõukogu liige ja ühistu endise juhi Andro Roosi ema Elle Roos on kokku kogunud kümnendiku liikmete allkirjad, et kutsuda kokku üldkoosolek.

Koosolekuga soovib Roos valida uue nõukogu, uurida nõukogu liikme Harry Raudvere väidetava võla kohta ning täiendavalt ühistut kapitaliseerida.

Üle 400-st Roosi kogutud allkirjast on 176 allkirja andnud ühele inimesele kuuluvad ettevõtted, kes on kõik hääleõigusega eraldiseisvad liikmed.

"Kui liige on avaldanud soovi liikmeks astuda ja maksnud osamaksu, siis ongi ta liige ja meie ei hakka vaatama, kellega ta seotud on. See pole üldse asjakohane, et kas mingisugune liige on kellegagi seotud. Liikmed võivad kõik üksteisega seotud olla," selgitas Elle Roos.

Sõlg ütles, et nendel liikmetel puuduvad hoiused. Nad on tasunud vaid ühistu liikmemaksu ning sellisel viisil üldkoosoleku pidamine ei ole õige. Samuti ei pea ta õigeks ühistusse uusi hoiuseid võtta.

"Ühistu täiendav kapitaliseerimine: minu küsimus on, mida selle all silmas peetakse? Kas täiendavat hoiuste vastuvõtmist liikmetelt, mida on eelmisel aastal ka korduvalt üles kutsutud, et liikmed päästke nüüd ühistu, tooge veel raha juurde: see on püramiidskeem," ütles Sõlg.

Hoiustajaid esindav jurist Erki Pisuke ütleb, et pankrotimenetluse taotlus lihtsustab kohtul saneerimismenetlus algatamata jätta.

"Täna on liikmetele öeldud, et on olemas toimiv laenuportfell, mis toodab tulusid ja seni on ju kinnitatud, et vara on piisavalt. Nüüd kui tuleb pankrotimenetlus, siis on vaja kõike seda vaadata täpsemalt. Muuhulgas on võimalik pöörata tagasi need kahjulikud tehingud, mis lähiminevikus on tehtud. Sellest plaanist lähtuvalt võiks anda pankrot parema tulemuse. Aga lõpuni seda täna siiski veel öelda ei saa," selgitas Pisuke.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

