Marti Hääl: kui tankerid saavad liikuma, jääb kütuseturul suur eskalatsioon ära

Foto: Ken Mürk/ERR
Kui peaks minema nii, nagu Valgest Majast on kostunud lubadusi, et Hormuzi väin saab uuesti lahti ja naftatankerid liikuma, siis jääb kütuseturul suurem eskalatsioon ära; kui aga liiklust väinas lahti ei saa, jõuab probleem alles päriselt turule, ütles "Esimeses stuudios" Alexela juhatuse esimees Marti Hääl.

Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei ütles oma esimeses avalikus pöördumises, et oluline laevatee Hormuzi väin jääb suletuks.

Hääl märkis, et kui tavapäraselt läbib väina, mis nüüd kuu algusest suletud, päevas 40 kuni 60 tankerit, siis nüüd kümmekond ja needki on enamjaolt Hiina lipu alla sõitvad tankerid.

"Täna turg ootab seda, mida on lubatud, et kohe eskordime sealt laevad välja ja väin saab uuesti lahti ja tankerid liiguvad. Kui see peaks selle kuu jooksul toimuma, siis ma usun, et suur eskalatsioon jääb ära. Loodame, et need lubadused, mis Valgest Majast on kostunud, et need päriselt töötavad," lausus ta.

Kui aga väin peaks jääma suletuks, tähendab see, et sealsed naftatootjad peavad tootmist vähendama. "Siis jõuab päriselt probleem turule. Ma väga loodan, et see turule ei jõua," nentis Hääl.

Eesti tarbija jaoks tähendab see seda, et küsimus pole küll tarnekindluses, kuid kütusehinnas siiski: kas naftabarreli hind jääb maailmaturul 100 dollari juurde, hakkab kiiremini langema või on kõrge hinna periood väheke pikem.

Hääl meenutas, et aastal 2022 olid kütusehinnad veelgi kõrgemad kui praegu ja sellest olukorrast tuldi Eestis ilusti välja.

Järgmise päeva hinda tanklas aga pole võimalik ennustada, lausus Hääl. "Sel põhjusel, et ei oska ennustada ei homse, ülehomse ega järgmise nädala sisseostuhindu ega oska ennustada, kuidas meie väga konkurentsitihe jaeturg käitub," ütles ta.

Bensiini tanklahinnast kujuneb umbes 35 protsenti ja diisli tanklahinnast umbes 45 protsenti maailmaturu hinna järgi, märkis Hääl. Naftatoodete hinnatõus maailmaturul jõuab tanklahindadesse paaripäevase viitega, lisas ta.

"Hea näide on sellest nädalast, kui esmaspäeval käis naftabarreli ja ka diisli hind väga kõrgel – see hind ei ole sel nädala (tankla)postihinda veel jõudnudki. Kui praegu kaubeldakse (naftaga) 100 dollari hinnaga barrelist, siis bensiini ja diisli noteeringud on praegu umbes 1000 dollarit tonn bensiin ja 1200 dollarit diisel. Kui kogu see hind oleks täna postis, siis peaks hind olema kahe euro juurde (liitrist) jõudnud. Aga see konkurents, mis on alates möödunud sügisest hästi terav, siis see situatsioon teeb (Eesti) tarbijale kingitusi," lausus Hääl.

See, et valitsus otsustas neljapäeval, et maikuust kütuseaktsiisid ei tõuse, on positiivne samm, sest vastasel juhul oleks see olnud korralik küte inflatsioonile, ütles Hääl.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Mirko Ojakivi

Marti Hääl: kui tankerid saavad liikuma, jääb kütuseturul suur eskalatsioon ära

