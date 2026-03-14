Trump: USA pommitas jõuliselt sõjalisi sihtmärke Iraani Khargi saarel

Iraani Khargi saar Pärsia lahes. Autor/allikas: SCANPIX/WWW.IMAGO-IMAGES.DE
USA pommitas jõuliselt sõjalisi sihtmärke Iraani Khargi saarel, mille kaudu toimub pea kogu islamivabariigi toornafta eksport, teatas president Donald Trump reedel, ähvardades rünnata ka saare naftataristut.

"USA keskväejuhatus korraldas ühe kõige võimsama pommirünnaku Lähis-Ida ajaloos, ta hävitas täielikult iga SÕJALISE sihtmärgi Iraani kroonijuveelil, Khargi saarel," teatas ta oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Ta lisas, et otsustas hoiduda saare naftataristu hävitamisest. "Kuid kui Iraan või keegi teine peaks tegema midagi, mis takistab laevade vaba ja ohutut läbipääsu Hormuzi väinast, siis ma kaalun oma otsust kohe uuesti," sõnas Trump.

Ühendriigid ja Iisrael on saare suhtes tegutsenud ettevaatlikult, kuid meedia teatel on Trumpi administratsiooni ametnikud öelnud, et Lähis-Ida sõja jätkudes on Khargi saare vallutamine kaalumisel.

JP Morgani hiljutise analüüsi kohaselt asub saar umbes 30 kilomeetri kaugusel Iraani mandriosast ja selle kaudu toimub ligikaudu 90 protsenti Iraani toornafta ekspordist.

Ekspertide sõnul oleks igal sammul sellel territooriumil, mis on pindalalt umbes kolmandik Manhattanist, kiired tagajärjed.

"Otsene rünnak peataks kohe suurema osa Iraani toornafta ekspordist, põhjustades tõenäoliselt karmi vastulöögi Hormuzi väinas või piirkondliku energiataristu vastu," teatas JP Morgan.

Iraani rünnakud on peaaegu täielikult peatanud laevaliikluse Hormuzi väinas, mida tavaliselt läbib viiendik maailma toornaftast ja veeldatud maagaasist, ning on mõjutanud ka teiste Pärsia lahe riikide naftataristut.

Trump teatas reedel, et Ühendriikide merevägi alustab õige pea tankerite eskortimist läbi väina, et taastada naftaeksport, kuna tal on raskusi USA hüppeliselt tõusnud kütusehindadega toimetulekul.

Khargi saar läbis olulised arenguetapid Iraani naftatööstuse laienemise ajal 1960. ja 1970. aastatel, kuna suur osa riigi rannikust on supertankerite jaoks liiga madal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

