X!

Sotside esimeheks kandideerib ilmselt vaid Läänemets

Sotsiaaldemokraatide märtsi lõpus toimuval üldkogul peale praeguse esimehe Lauri Läänemetsa ilmselt teisi esimeheks kandideerijaid ei ole.

Läänemets kirjutas erakonnaliikmetele saadetud kirjas, et palub nende toetust erakonna esimeheks kandideerimisel.

"Neli aastat tagasi erakonna esimeheks kandideerides ütlesin, et erakond, kes on Eesti riigi loonud, seda eksiilis hoidnud ja uuesti üles ehitanud, ei tohi olla midagi vähemat kui peaministripartei. Oleme kindlalt sinnapoole teel," kirjutas Läänemets.

"Ligi kolm korda kõrgem reiting ja kaks korda parem tulemus kohalike omavalitsuste valimisel on märk inimeste usaldusest. See usaldus on välja teenitud mitte pelgalt lubaduste ja loosungite, vaid söakate tegudega. Sõja ja kobarkriisiga silmitsi seistes ei peljanud me valitsusvastutust – kujundasime esimesena seisukoha tõsta kaitsekulud viie protsendi tasemele ja tugevdasime märkimisväärselt elanikkonnakaitset, hoidsime ära pensionikärped ja  kehtestasime abieluvõrdsuse. Samuti muutsime põhjalikult pealinna juhtimist," lisas ta.

Läänemets on Reformierakond oma usaldusväärsuse minetanud ning valitsus on silma paistnud tegevusetusega.

Läänemets kritiseeris ka opositsioonierakonda Isamaad, öeldes, et Isamaa suuresõnalised loosungid, mille ainsaks sisuks on valitsuse kirumine ja mõne üksiku seaduse tagasipööramine, Eestit edasi ei aita.

"Konservatiivide ja populistide vastumürk on sotsiaaldemokraadid, mitte Reformierakond, sest Isamaa populaarsus on oravapartei ebaõiglust ja ilmajäetust süvendava poliitika tagajärg," märkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu toimub 29. märtsil ja seni keegi lisaks Lauri Läänemetsale oma esimeheks kandideerimisest teatanud ei ole.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

12:02

Tavast: keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht

11:59

Evans jättis Keenias päeva pooleli, Virves jätkab Rally2 esikohal

11:55

Öösel tuleb vihma, homme õhtul lörtsi

11:53

Siret Laasner: kas tehisaru on eesti keele Trooja hobune?

11:53

Eero Vasar: mures rahvas liigub hoolides edasi

11:53

Lääne Elu: päikesepargid on muutunud varaste sihtmärgiks

11:47

Galerii: Koolitantsu Tallinna tantsupäeval kohtusid põnevad ideed ning kirevad kostüümid

11:41

Sotside esimeheks kandideerib ilmselt vaid Läänemets

11:36

Kõlvart: valitsus peab hinnatõusu vältimiseks kütuse käibemaksu langetama

10:54

TÄNA OTSE | Kas Külmal õnnestub kodupubliku ees taas esikümnesse tulla?

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

13.03

Sõja 1479. päev: Ukraina hävitas Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat Uuendatud

13.03

Hegseth: Iraani uus kõrgeim juht on haavatud Uuendatud

13.03

Suursaadik Pipko: käsitlused USA-Eesti parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad Uuendatud

13.03

Presidendi palk tõuseb üle 10 000 euro piiri

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

13.03

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast Uuendatud

06:21

Trump: USA pommitas jõuliselt sõjalisi sihtmärke Iraani Khargi saarel

13.03

Osa püsiva tervisemurega inimestest pääseb töövõime hindamise kohustusest

13.03

Kallas: USA tahab Euroopat lõhestada

13.03

Vaata Vikerraadio e-etteütluse korrektset teksti

11:59

Evans jättis Keenias päeva pooleli, Virves jätkab Rally2 esikohal

10:54

TÄNA OTSE | Kas Külmal õnnestub kodupubliku ees taas esikümnesse tulla?

10:39

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

10:28

TÄNA OTSE | Kanada üritab ratastoolikurlingus lõpetada Hiina ülevõimu

12:02

Tavast: keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht

11:47

Galerii: Koolitantsu Tallinna tantsupäeval kohtusid põnevad ideed ning kirevad kostüümid

08:59

Minu elu muutnud raamat | Tiit Hennoste ja "Tühirand"

08:11

Kert Kask: nagu rafas räägib, nii ongi õieti

10:12

"Rakett 69" võistlus jätkub viie osaleja vahel

13.03

Vikerraadio e-etteütlusele esitati 8451 etteütlust

13.03

Linnar Looris: isegi mehed ei jää enam teatris balletti vaadates magama

13.03

Vaata Vikerraadio e-etteütluse korrektset teksti

13.03

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

13.03

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

13.03

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

13.03

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

13.03

Keskerakond asub üleeuroopalist erakonda valima

13.03

Kaju: Venemaal ei jätku õhutõrjet kõigi strateegiliste objektide kaitsmiseks

13.03

Raadiouudised (13.03.2026 15:00:00)

13.03

Jõhvi vald ei näe Toila kooli kohtuotsuse edasikaebamisel suurt mõtet

13.03

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

13.03

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 16 kraadini

