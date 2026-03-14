Sotside esimeheks kandideerib ilmselt vaid Läänemets

Läänemets kirjutas erakonnaliikmetele saadetud kirjas, et palub nende toetust erakonna esimeheks kandideerimisel.

"Neli aastat tagasi erakonna esimeheks kandideerides ütlesin, et erakond, kes on Eesti riigi loonud, seda eksiilis hoidnud ja uuesti üles ehitanud, ei tohi olla midagi vähemat kui peaministripartei. Oleme kindlalt sinnapoole teel," kirjutas Läänemets.

"Ligi kolm korda kõrgem reiting ja kaks korda parem tulemus kohalike omavalitsuste valimisel on märk inimeste usaldusest. See usaldus on välja teenitud mitte pelgalt lubaduste ja loosungite, vaid söakate tegudega. Sõja ja kobarkriisiga silmitsi seistes ei peljanud me valitsusvastutust – kujundasime esimesena seisukoha tõsta kaitsekulud viie protsendi tasemele ja tugevdasime märkimisväärselt elanikkonnakaitset, hoidsime ära pensionikärped ja kehtestasime abieluvõrdsuse. Samuti muutsime põhjalikult pealinna juhtimist," lisas ta.

Läänemets on Reformierakond oma usaldusväärsuse minetanud ning valitsus on silma paistnud tegevusetusega.

Läänemets kritiseeris ka opositsioonierakonda Isamaad, öeldes, et Isamaa suuresõnalised loosungid, mille ainsaks sisuks on valitsuse kirumine ja mõne üksiku seaduse tagasipööramine, Eestit edasi ei aita.

"Konservatiivide ja populistide vastumürk on sotsiaaldemokraadid, mitte Reformierakond, sest Isamaa populaarsus on oravapartei ebaõiglust ja ilmajäetust süvendava poliitika tagajärg," märkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu toimub 29. märtsil ja seni keegi lisaks Lauri Läänemetsale oma esimeheks kandideerimisest teatanud ei ole.