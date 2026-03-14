Perling: majanduskasv ja riigikaitse on valimiste põhiteema

Mitu erakonda pidasid laupäeval volikogu. Riigikokku mitte kuuluv erakond Parempoolsed tutvustas valimisprogrammi põhiteemasid, milleks on majandus ja riigikaitse. Erakond on alustanud ka valimisnimekirja koostamist aasta pärast toimuvateks riigikogu valimisteks.

Erakonna esimees Lavly Perling ütles volikogul, et Eestil tuleks loobuda praegusest sotsiaalriigi mudelist, kus riik jagab kühvliga toetusi.

"Ma usun, et see saab olema valimiste põhiteema - majanduskasv ja riigikorralduse mudeli ümbervaatamine. See sotsiaalriigi mudel, kus riik hoolitseb kõige ja kõigi eest ei vii meid edasi," lausus Perling.

Parempoolsete plaan on maksukoormuse vähendamine, erastamise uus laine ja regulatsioonide kärpimine. Nad sooviksid langetada tööjõumakse ning viia tulumaks 18 protsendile. Välis- ja julgeolekupoliitikas tuleks nende programmi järgi heaks kiita piiririigi doktriin. Parempoolsed leiavad, et tasuta kõrgharidus pole jätkusuutlik ning nende arvates tuleks kaaluda, kas Eesti suudab pidada üleval kõiki ülikoole. Muudatusi näevad nad ette sotsiaalpoliitikas.

"Parempoolsed on alati seisukohal olnud, et appi tuleb minna abivajajatele. Väga konkreetne pakkumine alates sotsiaalkaitsesüsteemist, kus tõepoolest kogukond läheb appi abivajajale Ja see süsteem, et me teame, kui paljud üksikvanemad on raskustes Väga selgelt ütleme- sinna tuleb appi minna Toetada neid lapsi, kes on võib olla jäänud hooletusse," sõnas Perling.

Valimisprogrammi täpne sõnastamine on erakonna volikogu teha.

"Need peatükid hakkavad ükshaaval järjest valmima Nii, et ma usun, et siin juba lähikuul - kahel me tuleme esimeste teemadega välja," ütles Parempoolsete volikogu esimees Andrus Kaarelson.