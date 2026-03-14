Trump kutsub üles saatma laevu Hormuzi väina turvama

USA president Donald Trump kutsus laupäeval riike üles saatma laevu Hormuzi väina julgeolekut tagama. Tegemist on ülemaailmsete naftatarnete jaoks kriitiliselt tähtsa laevateega, mille toimimist on häirinud Lähis-Ida sõda.

President Donald Trump, kes on öelnud, et Ühendriigid alustavad peagi väina läbivate tankerite eskortimist, kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et paljud riigid, eriti need, keda mõjutab Iraani katse Hormuzi väina sulgeda, saadavad koostöös Ühendriikidega piirkonda sõjalaevu, et hoida väin avatud ja turvalisena.

"Loodetavasti saadavad piirkonda laevu Hiina, Prantsusmaa, Jaapan, Lõuna-Korea, Ühendkuningriik ja teised, keda see kunstlik piirang mõjutab," kirjutas Trump.

Veel reedel teatas Trump, et Iraan on täielikult alistatud ja soovib kokkuleppele jõuda.

"Valelik uudismeedia vihkab kajastada, kui hästi on Ameerika Ühendriikide sõjaväel läinud Iraani vastu, kes on täielikult alistatud ja tahab kokkulepet – aga mitte sellist kokkulepet, millega mina nõustuksin!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, täpsustusi lisamata.

Trumpi kommentaarid järgnesid tema varasemale avaldusele, et Washington on tugevalt pommitanud sõjalisi sihtmärke Iraani naftasõlmes Khārgi saarel ja USA merevägi alustab peagi tankerite eskortimist läbi Hormuzi väina.

Kuid USA rünnakute jätkudes alustas ka Teheran uut drooni- ja raketirünnakute lainet Iisraeli ja Pärsia lahe naaberriikide vastu.

Samal ajal osalesid mitmed Iraani tippametnikud reedel Teheranis valitsust toetaval meeleavaldusel, marssides koos demonstrantidega, kes kandsid plakateid kirjadega "Surm Ameerikale" ja "Surm Iisraelile".

Iraani tippdiplomaat ütles sel nädalal, et läbirääkimised ei tule kõne alla ja rünnakud jätkuvad nii kaua kui vaja.

"Ma ei usu, et ameeriklastega rääkimine enam meie päevakorras oleks," ütles Iraani välisminister Abbas Araghchi sel nädalal PBS Newsile, lisades, et Teheranil on varasematest läbirääkimistest USA-ga "väga kibe kogemus".