Kolm saadikut nõuavad, et mobiilsete kiiruskaamerate ees oleksid hoiatusmärgid

Riigikogu kolm koalitsioonisaadikut võitlevad selle nimel, et autojuhte teavitataks hoiatusmärkidega mobiilsete kiiruskaamerate saabumisest. Isamaa fraktsooni hinnangul on muudatus vajalik, sotside arvates takistaks see politsei tööd.

Praegu võib kiirust ületav autojuht saada ebameeldiva üllatuse, kui mobiilne kiiruskaamera ilma igasuguse eelhoiatuseta talle trahvi määrab. Et kiiruseületaja elu hõlbustada ja ta teaks hoogu aegsasti maha võtta, valmis reformierakondlastel Valdo Randperel ja Madis Timpsonil ning Eesti 200 liikmel Marek Reinaasal eelnõu, mis kohustaks autojuhte kiiruskaameratest teavitama.

"Mobiilsed kiiruskaamerad kunagi seadustati eeldusel, et nende ees on hoiatusmärgid. Nende eesmärk peab olema inimesi ja liiklust rahustada, ennetada seda tegu, mida inimesed võiksid toime panna, aga mitte ainult trahvi korjata," üles Randpere.

Erakond Isamaa on hoiatusmärgistele kahe käega poolt. Nende riigikogu fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et inimeste teavitamine on õigusriigis igati kohane.

"Õiguskuulekust saab ja peab õigusriigis tegema teistsuguste meetoditega, mitte salaja luurates. Riik, kui tugevam pool luurab inimeste järgi - me sellist poliitikat ei toeta. On võimalik ennetust teha läbi koolituste, läbi teadlikkuse tõstmise, läbi regulatsiooni, mis on märkidega märgistatud ja nii edasi," lausus Seeder.

Kui märki eelnõu kohaselt tee ääres pole, muutuks kiiruse mõõtmine kehtetuks. Sellele on vastu sotsiaaldemokraadid. Kaks aastat tagasi, mil sotside esimees Lauri Läänemets oli siseminister, korjas politsei kaameramärgised teedelt ära.

"Kui see seadus sellisel kujul jõustada, siis ta tegelikult kärbib oluliselt politsei tiibu ja muudab liiklusjärelevalve eriti linnakeskkonnas keeruliseks või lausa teostamatuks. Ma julgeks öelda, et see eelnõu on esitatud sellises populistlikus vaimus, et inimestele meeldida, aga nüüd sisulist probleemi sellega ei lahendata, vaid vastupidi tekitatakse probleem politseile juurde," sõnas SDE esimees Lauri Läänemets.



Läänemets lisas, et kui koalitsioon tahaks, saaks siseminister ka nüüd kohustada politseid märke kaamerate ette paigaldama.