Toomas Luhats hakkab TV3 juhtima

Toomas Luhats Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Toomas Luhats siirdub 1. aprillist juhtima TV3 Gruppi ehk meediakontserni kanaleid Eestis.

TV3 Grupi kaubamärgid on näiteks telekanalid TV3 ja TV6, raadiokanalid Star FM ja Power Hit Radio, Eesti suurim siseraadiote võrgustik Artist Raadio jne.

"Kui naasin 2019. aastal [ERR-i], et arendada välja ja ellu kutsuda Jupiter, siis lubasin endale, et teeme voogedastusplatvormi valmis ja mina liigun kohe edasi. Läks siiski pisut kauem kui alguses planeerisin. Ometi kipub aeg ERR-is väga kiiresti minema, sest inimesed on meeldivad ja targad ning töö, mida me majades tehakse on väärtuslik. Nüüd on aga õige hetk edasi liikuda ning mu viimane tööpäev ERR-is on 31. märtsil ning uus amet on TV3 Grupi juhatamine," kirjutas Luhats esmaspäeval ERR-i inimestele saadetud kirjas.

Ta lisas, et jääb ERR-ist ja selle inimestest alati lugu pidama. 

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles, et tal on väga kahju, et hea kolleeg lahkub.

"Toomas on üks elurõõmsamaid ja heatahtlikumaid juhte, kellega olen koos töötanud. Talle omase optimismiga suudab ta nakatada ka oma meeskondi ja partnereid ükskõik kui lennukate ideedega. Muuhulgas algatasime üheskoos Eesti suurima voogedastusprogrammi Jupiter, mille vajalikkuses tuli alul paljusid veenda. Täna võib öelda, et maailmas on vaid mõned riigid, kus kodumaine striimingteenus edestab suuri ookeanitaguseid konkurente." 

Ta lisas, et eks see ongi keeruline olukord, kui mõni suurepärane kolleeg saab pakkumise, millest on väga raske keelduda ja teine kord tuleb sellises olukorras teha süda kõvaks ja soovida sõbrale parimat.

"Olen kindel, et TV3 võidab suurelt selle otsusega, aga tahan loota, et sama juhtub ka meie telemaastikuga, sest lisaks kõigele muule on Toomas ka väga konstruktiivne konkurent ja asjalik koostööpartner kõigile turuosalistele. Sestap soovin talle ainult parimat ja soovin edu uues ametis. "

ERR-i juhatus jätkab neljaliikmelisena

Rahvusringhäälingu juhatuse töö plaanib Roose ümber korraldada, jagades seniseid vastutusvaldkondi pisut ringi ja püüdes hakkama saada neljaliikmelise juhatusega.

"Täpsemalt saame sellest rääkida peale järgmist nõukogu koosolekut, kuna juhatuse liikmed võtab tööle ja vabastab ametist siiski ERR-i nõukogu," sõnas Roose.

TV3 Groupi Baltikumi peadirektor Giedrius Skliutas ütles, et Luhatsi pikaajaline kogemus meediajuhina aitab tugevdada TV3 positsiooni olulise meediapartnerina Eestis ning arendada uusi lahendusi, mis pakuvad klientidele veelgi suuremat väärtust.

Skliutase sõnul on Luhatsil oluline roll ettevõtte strateegilise arengu juhtimisel, organisatsiooni tugevdamisel ning veelgi mõjukama sisu pakkumisel ja reklaamilahenduste turule toomisel.

Toomas Luhats oli alates 1. juunist 2022 Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige. Enne seda oli ta voogedastusplatvormi Jupiter asutaja ja selle esimene peatoimetaja. Ta on töötanud ka Telias ja kinoketis Cinamon Holding. Ajakirjanikuna on Toomas Luhats teinud saateid ETV-s, Vikerraadios ja Raadio 2-s.

Toomas Luhats on lõpetanud 2001. aastal Concordia Rahvusvahelise Ülikooli meedia erialal ning täiendanud end Columbia Ülikoolis New Yorgis, IESE Navarra ülikoolis Barcelonas ja UCLA Andersoni ärikoolis Californias. Samuti on ta lõpetanud 2002. aastal Eesti Diplomaatide Kooli.

TV3 Grupp Eesti

AS All Media Eesti (brändinimega: TV3 Grupp Eesti) põhitegevuseks on kommertstelevisiooni ja raadio tootmine, organiseerimine, juhtimine ja opereerimine. All Media Eesti kuulub Baltimaade juhtivasse meediagruppi TV3 Group, mille omanik on alates 2017. aastast USA globaalne erakapitalifirma Providence Equity Partners L.L.C, mis on spetsialiseerinud peamiselt meediakommunikatsiooni-, haridus- ja infotehnoloogiaettevõtetesse investeerimisse.

