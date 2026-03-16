ELAK ei toetanud Isamaa ettepanekut ETS-süsteemi reformimiseks

Autor/allikas: Martin Snicer/Flickr (CC BY-ND 2.0)
Sel nädalal toimuval Euroopa Ülemkogul on Eesti valitsuse ametlik seisukoht toetada heitmekaubanduse süsteemi (ETS) ümbervaatamist. Reedel toimunud riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ei leidnud toetust Isamaa esimehe Urmas Reinsalu ettepanek Eesti seisukoht konkreetsemalt sõnastada.

Reedel arutasid riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) ja väliskomisjon, milliste seisukohtadega läheb Eesti peaminister Kristen Michal (RE) Brüsselisse.

Üks Euroopa Ülemkogul arutluse all olev teema on ka Euroopa Liidu heitmekaubanduse süsteemi reformimine.

ELAK-i esimees Peeter Tali (E200) selgitas ERR-ile, et Eesti kinnitatud seisukoht on heitmekaubandussüsteem ümber vaadata ning selle laiendamine tühistada.

"Ümbervaatamise sisu on see, et panna hinnalagi ja hinnapõrand. Praegu on kahetsusväärsel kombel CO2-kvoodiga kauplemine muutunud asjaks iseenesest, mis on halb. See on spekulatiivne turg ja ei anna ettevõtjatele kindlust," rääkis Tali.

Ta rõhutas, et heitmekaubandussüsteemi laiendamise ehk ETS2 puhul on Eestil selge seisukoht – sellest tuleb loobuda ning kui see ei ole võimalik, siis tuleb see võimalikult kaugele edasi lükata. 

ELAK-i liige Aivar Sõerd (RE) edastas, et Eesti positsioon kõlab järgnevalt: "Toetame ETS-i ülevaatamist, eelkõige muudatusi, mis vähendavad hinnakõikumisi, parandavad etteaimatavust ning hoiavad ära kõrge ühiku hinna. Samuti toetame gaasi- ja elektrihindade seose vähendamist."

"See on küll üsna lakooniliselt sõnastatud," nentis ta.

Reinsalu sõnul on valitsuse seisukohad liiga ähmased ning ta tegi ettepaneku neid korrigeerida. 

"Ma arvan, et meil on oluline juba arutelu algfaasis täieõigusliku Euroopa Liidu liikmesriigina määratleda oma positsioon. Lõpptulemused võivad sellest meie esialgsest positsioonist enesestmõistetavalt erineda, see on kokkuleppeline, aga on oluline, et partnerid saaksid aru, mis on meie kavatsus," selgitas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on Eesti valinud ära oodata Euroopa Komisjoni ettepanekud ETS-süsteemi reformimiseks, mis peaksid selguma suvel. Ta tõi välja, et kaheksa EL-i riiki avaldasid praegusele süsteemile toetust ja 13 riigi tööstusministrid kutsusid üles seda reformima. Eesti ei liitunud kummagi üleskutsega.

"Selline kõrvalehoidev või loid positsioon ei ole meie majanduse huvidega kooskõlas ning see vajab jõudsamat käsitlust," ütles Reinsalu. "Seda iseloomustab praegu olukord, kus kogu Euroopas käib erinevate ettevõtlussektorite, riikide ja valitsuste positsioonide kujundamine ning väljendamine. Meie oleme aga võtnud niisuguse külgkorvis positsiooni."

Reinsalu enda ettepanek komisjoni istungil nägi välja järgmine: "Eesti teeb ettepaneku ETS-süsteemi reformimiseks selliselt, et spekulatiivse ujuva hinna asemel oleks fikseeritud prognoositav madal heite tasu, eelistades läbirääkimisi sellekohase rahvusvahelise kokkuleppe saavutamiseks, et ei kahjustataks EL-i globaalset konkurentsivõimet."

Teiste erakondade liikmed Isamaa ettepanekut ei toetanud.

"Reinsalu üritas ikkagi piltlikult öeldes veoautoga lahtisest uksest sisse sõita," kommenteeris Tali.

Sõerdi sõnul ei olnud ettepanek komisjonile veenev. 

"Toetust ei tulnud EKRE-lt ega Keskerakonnalt, kelle puhul oleks võinud ehk arvata, et nad seda teevad. See kukkus läbi. Neil oli kodutöö ilmselt tegemata, sõnastus oli kiiruga tehtud ja selles oli näha sellist pealiskaudsust," sõnas Sõerd.

Istungil viibinud EKRE esindaja Arvo Aller ütles, et kuna istung toimus videosilla teel, siis tema ühendus katkes enne, kui hääletuseks läks. Ta rõhutas, et EKRE seisukoht on, et heitmekaubanduse süsteem tuleks Euroopas ära lõpetada.

Pärast istungit kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias, et Euroopa Komisjon kavandab omatulude vallas ka uusi üleeuroopalisi maksuideid järgmise eelarveperspektiivi vaates alates 2028. aastast ning et Eesti valitsuse seisukoht on Euroopa uute maksude suhtes "kahtlev".  

"Eesti tänase seisuga ei toeta omavahendite ettepanekuid – "omavahendid" on krüptilises keeles võimalikud uued tasud," kommenteeris Tali antud väidet. "Me oleme vastu ka Euroopa heitkoguste kauplemise süsteemi kaudu loodavale omavahendile. See kõlab küll vastuoluliselt, aga nii on. Me ei taha üleeuroopalisi makse, vaid soovime, et makse saaksime kehtestada ise ja riikidel säiliks otsustusõigus."

Euroopa Ülemkogu toimub 19.–20. märtsil.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:20

Man United sai tähtsad kolm silma, Liverpool jäi võidupunktidest ilma

16:59

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16:52

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

16:44

ELAK ei toetanud Isamaa ettepanekut ETS-süsteemi reformimiseks

16:37

Iisraeli õhuvägi alustas Iraani vastu uut rünnakulainet Uuendatud

16:30

Juba alla aastased imikud püüavad vanemaid petta

16:17

Rikaste inimeste jaoks mõeldud Läti jaekett esitas pankrotiavalduse

16:15

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

16:01

Kristo Enn Vaga: ajalukku kirjutatakse Läänemets väiksemalt kui Riina Kionka

15:55

Ringrajasõitja Ruben Volt alustab uut hooaega TCR Europe sarjas

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

06:19

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

15.03

Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

07:00

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

15.03

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

12:09

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

04:55

Rahandusministeerium tahab kasutamata eelarve arvestuse ära muuta

13:21

Kallas soovitab suunata EL-i mereväemissiooni Punaselt merelt Hormuzi väina Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:20

Man United sai tähtsad kolm silma, Liverpool jäi võidupunktidest ilma

16:59

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16:15

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

15:55

Ringrajasõitja Ruben Volt alustab uut hooaega TCR Europe sarjas

loe: kultuur

15:22

Liimets võõrkeelse filmi Oscarist: Joachim Trier on Norrat väga võimsalt filmikaardile panemas

15:04

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

14:54

Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

14:47

Taanis toimuval dokfilmide festivalil CPH:DOX tutvutatakse mitmeid kodumaiseid projekte

loe: eeter

15:04

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

13:11

Video: ekspert jagab nõuandeid, kuidas jalgratas pärast talve sõidukorda seada

13:06

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

11:53

"Teise mätta otsast": tänapäeva matused on üha enam lahkunu nägu

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (16.03.2026 15:00:00)

12:40

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

12:30

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

12:25

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

10:25

Ilm on täna sajune

10:25

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

10:20

Rahandusministeerium muudab eelarve arvestamise metoodikat

09:25

Raadiouudised (16.03.2026 09:00:00)

09:25

Soome soovib leevendada tuumarelvakeeldu

15.03

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo