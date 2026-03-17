Poola suurim opositsioonipartei kutsub valitsust üles ETS-ist lahkuma

Resolutsiooni esitamisest teatas PiS-i peaministrikandidaat Przemyslaw Czarnek. Ta andis Varssavi söeküttel töötava elektrijaama ees pressikonverentsi ning nimetas heitkogustega kauplemise süsteemi pettuseks.

Czarnek rääkis kõrgetest elektrihindadest ning väitis, et ETS-ist lahkumine vähendaks energiaarveid mitmekümne protsendi võrra.

Kivisüsi on endiselt Poola üks suurimaid energiaallikaid. Czarnek on öelnud, et Poola ei tohiks oma söetööstust sulgeda ning peaks ka edaspidi oma energiavarustuse osas sellele toetuma.

Ka Poola president Karol Nawrocki (PiS) teatas valitsusele, et viimane peaks esitama Euroopa Ülemkogule avalduse, milles nõutakse heitkogustega kauplemise süsteemi lõpetamist. Ta leiab, et ETS kahjustab Poola majandust ning tõstab energiahindu.

Samas peaminister Donald Tuski juhitud võimuliit leiab, et ETS on osa EL-i õigusest ning Poola peaks nõuete täitmata jätmise eest maksma suuri trahve või lahkuma EL-ist.

Valitsus on teatanud, et teeb ETS-i reformimiseks koostööd teiste liikmesriikidega, et süsteem muutuks paindlikumaks ja odavamaks.

Tuski juhitud võimuliidule kuulub 460-kohalises parlamendis 243 kohta, seega ei ole oodata, et opositsiooni esitatud ettepanekud vastu võetakse.

PiS on tõstnud ETS-i küsimuse üles ka sellepärast, et seista vastu teiste opositsiooniparteide tõusule, mis on viimastel kuudel käsitlenud EL-iga seotud teemasid. PiS-i viimane peaminister Mateusz Morawiecki ei olnud ETS-i suhtes nii kriitiline ning Czarneki määramist peaministrikandidaadiks vaadeldakse erakonnast paremal asuvate parteide populaarsuse kasvuga seotud kontekstis.