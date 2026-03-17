X!

Kohus võttis Tartu hoiu-laenuühistu pankrotiavalduse menetlusse

Majandus
Tartu Hoiu-laenuühistu Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu maakohus võttis menetlusse Tartu hoiu-laenuühistu pankrotiavalduse ja nimetas ettevõttele ajutise pankrotihalduri, kelleks on vandeadvokaat Tarmo Peterson.

4. maiks peab Peterson esitama kohtule kirjaliku aruande ja arvamuse laenuühistu maksejõuetuse põhjuste kohta. Määrus ei ole veel jõustunud ja seda on võimalik ka vaidlustada.

"Käesoleval juhul - nagu ajutise halduri nimetamisel suhteliselt tavaline praktika on - on kohus rakendanud käsutuskeeldu hoiu-laenuühistu tegevusele ja varadele. Lisaks on pankrotiavalduse tagamise korras muuhulgas keelatud ka tehingud seonduvalt osanikeõiguste teostamisega tütarühingutes. Selles osas on kohus pidanud vajalikuks rakendada meetmeid, mis peaks tagama hoiu-laenuühistu vara säilimise," ütles Peterson.

Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liikmed käisid esmaspäeval Tartu maakohtus aru andmas, miks on ühistu juhatus avaldanud samaaegselt soovi algatada nii saneerimine kui ka pankrotimenetlus.

Kinnisel kuulamisel soovis kohus teada, miks on juhatus esitanud kaks vastandlikku taotlust. Möödunud nädala esmaspäeval esitas ühistu saneerimistaotluse ringkonnakohtule ja samal ajal esitas ühistu jurist ainuisikuliselt pankrotmenetluse taotluse maakohtule.

"Praegu on mõlemad protsessid käimas, ringkonnakohus menetleb saneerimisprotsessi ja seda taotlust ning kohalik maakohus vaatab praegu pankrotiasju üle. Hetkel on seisukoht see, et määratakse ajutine pankrotihaldur, kes vaatab ja tutvub, kas tegemist on pankrotiolukorraga või ei ole tegemist pankrotiolukorraga, vaid võib minna saneerimisega edasi," lausus Tartu hoiu-laenuühistu nõukogu esimees Harry Raudvere.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

18:50

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

18:50

ERR Brüsselis: Euroopa Komisjon plaanib muuta ETS-i

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

18:41

Ökonomist: Euroopa inflatsiooniprognoos võib ületada kahte protsenti

18:40

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

18:36

Suvevaheajaks tööd otsivad lapsed jooksevad vabadele kohtadele tormi

18:35

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.03

Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse Uuendatud

18:32

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

16.03

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

08:02

Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

16.03

Ministeerium loobus õpilastele ja eakatele bussipileti kehtestamisest

09:49

Iisrael saatis maaväed Liibanoni

16.03

Belgia peaminister kutsus EL-i üles sõlmima Venemaaga kokkulepet

04:47

Osa Tallinna Maarjamäe mälestuspaiga õunapuudest on hävinud

14:03

Tanel Kiik: mulle saatis presidendikandidaatidega SMS-i Kristo Enn Vaga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:35

VAATA OTSE | Eesti naiskond lõpetab EM-valiksarja Läti vastu Uuendatud

18:29

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

17:51

Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

loe: kultuur

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

17:17

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

loe: eeter

16:26

Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all elutöö ja vaesus

14:38

Mürgistusteabejuht: koolilapse jaoks peaks tegema turvalise ravimikarbi

14:23

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

13:37

Raimo Ülavere: igavad ja tüütud tegevused kasvatavad vastupidavust

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

15:35

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

15:30

Raadiouudised (17.03.2026 15:00:00)

12:35

Eesti randadel on leitud linnugrippi surnud luiki

12:35

EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

12:35

Venemaa loob netis uut raudset eesriiet

12:25

Raadiouudised (17.03.2026 12:00:00)

10:30

E-piima pankrot sunnib piimatootjaid lehmi müüma

09:20

Raadiouudised (17.03.2026 09:00:00)

16.03

Päevakaja (16.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo