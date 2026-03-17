Kohus võttis Tartu hoiu-laenuühistu pankrotiavalduse menetlusse

4. maiks peab Peterson esitama kohtule kirjaliku aruande ja arvamuse laenuühistu maksejõuetuse põhjuste kohta. Määrus ei ole veel jõustunud ja seda on võimalik ka vaidlustada.

"Käesoleval juhul - nagu ajutise halduri nimetamisel suhteliselt tavaline praktika on - on kohus rakendanud käsutuskeeldu hoiu-laenuühistu tegevusele ja varadele. Lisaks on pankrotiavalduse tagamise korras muuhulgas keelatud ka tehingud seonduvalt osanikeõiguste teostamisega tütarühingutes. Selles osas on kohus pidanud vajalikuks rakendada meetmeid, mis peaks tagama hoiu-laenuühistu vara säilimise," ütles Peterson.

Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liikmed käisid esmaspäeval Tartu maakohtus aru andmas, miks on ühistu juhatus avaldanud samaaegselt soovi algatada nii saneerimine kui ka pankrotimenetlus.

Kinnisel kuulamisel soovis kohus teada, miks on juhatus esitanud kaks vastandlikku taotlust. Möödunud nädala esmaspäeval esitas ühistu saneerimistaotluse ringkonnakohtule ja samal ajal esitas ühistu jurist ainuisikuliselt pankrotmenetluse taotluse maakohtule.

"Praegu on mõlemad protsessid käimas, ringkonnakohus menetleb saneerimisprotsessi ja seda taotlust ning kohalik maakohus vaatab praegu pankrotiasju üle. Hetkel on seisukoht see, et määratakse ajutine pankrotihaldur, kes vaatab ja tutvub, kas tegemist on pankrotiolukorraga või ei ole tegemist pankrotiolukorraga, vaid võib minna saneerimisega edasi," lausus Tartu hoiu-laenuühistu nõukogu esimees Harry Raudvere.