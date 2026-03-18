USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

USA keskväejuhatus (CENTCOM) teatas, et mastaapne rünnak toimus ajal, mil sõda Iraaniga on peatanud laevaliikluse väinas.

"Mõne tunni eest ründasid USA väed edukalt mitme 5000-naelase pommiga Iraani rannikualal Hormuzi väina lähedal asuvaid kindlustatud raketibaase," teatas piirkondlik väejuhatus sotsiaalmeedias.

CENTCOM lisas, et nendes baasides asunud Iraani laevatõrje tiibraketid kujutasid ohtu väina läbivale rahvusvahelisele laevaliiklusele.

USA ametnik ütles CNN-ile, et rünnakus kasutati pomme GBU-72 Advanced 5K Penetrator, mida USA õhujõud katsetasid esimest korda 2021. aastal.

USA õhujõudude tollase pressiteate kohaselt töötati see suure võimsusega pomm välja just selleks, et hävitada kindlustatud ja sügaval maa all asuvaid sihtmärke, ning see on mõeldud kasutamiseks nii hävitus- kui ka pommituslennukitel.

Iraani kehtestatud blokaad, milleks kasutatakse miine, droone ja laevu, on Hormuzi väina sisuliselt sulgenud. See on seisanud 27 protsenti maailma meritsi toimuvast energiatarnest ning kergitanud nafta hinna üle 100 dollari barreli kohta.

USA president Donald Trump on nii avalikult kui ka sotsiaalmeedias rünnanud Euroopa liitlasi, sealhulgas Prantsusmaad ja Ühendkuningriiki, süüdistades neid keeldumises aidata veeteed uuesti avada.

"USA jätkab kiiret Iraani võimekuse nõrgestamist, millega nad ohustavad meresõiduvabadust Hormuzi väinas ja selle ümbruses," ütles CENTCOM-i ülem admiral Brad Cooper esmaspäevases videopöördumises. "Meie edusammud on stabiilsed ning püsime vaenlase suhtes valvel," lisas ta.