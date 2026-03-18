Norstati reitingud: erakondade toetusprotsendid püsivad paigal

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,8 küsitletutest. Pildil koalitsioonierakonna Reformierakonna juht, peaminister Kristen Michal ja Eesti 200 juht Kristina Kallas. Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Erakondade toetusprotsentides viimastel nädalatel suuri muutusi ei ole toimunud, ilmneb Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,7 protsenti, Keskerakonda 21,4 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 13,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on püsinud viimastel nädalatel 27-28 protsendi vahel, teisel kohal oleva Keskerakonna toetus 21 protsendi juures ning kolmandal kohal olevate sotsiaaldemokraatide toetus 13-14 protsendi vahel.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (12,8 protsenti), EKRE (12,4 protsenti), Parempoolsed (6,5 protsenti) ja Eesti 200 (2 protsenti).

Erakondade toetus veebruar-märts 2026 Autor/allikas: Norstat

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,8 ning riigikogu opositsioonierakondi 75 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 16. veebruarist kuni 15. märtsini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Valitsuse toetus veebruar-märts 2026 Autor/allikas: Norstat

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,64 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,51 protsenti.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

