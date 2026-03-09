X!

"Välisilm": kas Kuuba on USA järgmine sihtmärk?

Välismaa
Havanna.
Havanna. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Möödunud nädalal Floridas toimunud Ladina-Ameerika tippkohtumisel teatas USA president Donald Trump, et põhimõtteliselt võtab ta Iraani järel ette Kuuba.

Möödunud laupäeval teatas USA president Donald Trump, et Kuuba elab sellisena, nagu ta täna on, oma viimaseid hetki.

"Samal ajal kui Venezuelas on toimunud ajalooline muutus, ootame ka suurt muutust, mis peagi Kuubal saabub. Kuuba on lõpusirgel. Nad on juba väga kaugel lõpusirgel. Neil pole raha, neil pole naftat. Neil on halb filosoofia. Neil on halb režiim, mis on olnud halb juba pikka aega," lausus Trump.

"Ja ma arvan, et Kuubaga oleks väga lihtne kokkulepe sõlmida. Aga 50 aastat olen ma väikese poisina kuulnud Kuubast. Teate küll, Kuuba on katastroof. Jah, aga meie fookus on praegu Iraanil," lisas ta.

Venezuela allutamisega on Ühendriigid kehtestanud Kuubale naftablokaadi. Möödunud nädalal oli saareriik seetõttu 16 tundi suures osas elektrita. Katkenud oli ka televisioon ja raadioside.

"Guiterase soojuselektrijaam on ka varem seisma jäänud, seda teistel põhjustel ja süsteemi kahjustamata. Kuid sel korral põhjustas rikke peamiselt kütusepuudus, mis vallandas selgelt vähemalt osaliselt süsteemi rikke ja Guiterase seiskumise," ütles Kuuba energia-ja kaevandusministeeriumi esindaja Lazaro Guerra.

Elektrikatkestused käivad kommunistliku Kuuba igapäeva elu juurde – elektrijaamad on aegunud, aastakümnete pikkused majandussanktsioonid on muutnud investeeringud neisse võimatuks, – kuid praegune Ühendriikide surve on enneolematu.

"Kogu see plaaniliste elektrikatkestuste teema... Kui hommikul ärkad, pole voolu, lähed tööle, kooli, tuled tagasi ja voolu pole. Ja SEN-i (elektrisüsteemi) kokkuvarisemisega on põhimõtteliselt kogu elanikkond elektrita ja ühendusteta. Me oleme ära lõigatud, me ei tea, mis on uudistes, sest me ei saa telekat sisse lülitada ja nii edasi," rääkis Havanna elanik Angeli Aviles.

"See on juba kolmas kord, kui nii juhtub, ja esimesest korrast alates oleme õppinud. Me valmistume selleks. Ostsin laetavad lambid, mul on külmkapp, teen jääd, mul on keedetud vesi ja nii edasi. Nagu oleks tulemas tsüklon, valmistun selleks ette. Mitte midagi muud. Küünlad, lambid. Kui lamp kustub, on mul küünlad. See on kõik, mitte midagi muud," lausus Havanna elanik Jordanka Prado.

Ka prügivedu on muutunud võimatuks.

Katkenud ei ole mitte ainult naftatarned Venezuelast, Trump on ähvardanud tollidega ka kõiki teisi, kes Kuubale midagi müüvad, mistõttu peatas oma naftasaadetised ka Kuuba liitlane Mehhiko. Kaks Mehhiko sõjalaeva, mis veebruari viimasel päeval Havannasse saabusid, tõid veel vaid humanitaarabi: valdavalt toitu.

Laupäeval allkirjastas kümmekond Kesk- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna riigijuhti Trumpiga koostööformaadi "Ameerika kilp", mis jätab Kuuba veelgi selgemalt isolatsiooni.

"Ameerika kilbiga" ühinenud Ecuador kuulutas päev enne Trumpiga kohtumist Kuuba suursaadiku ja tema diplomaatilise personali oma riigis persona non grata'ks ning andis neile aega lahkumiseks 48 tundi. See tõi tänavatele Ecuadori opositsiooni, kes süüdistas oma presidenti USA, mitte oma rahva esindamises.

"Sellised meetmed õõnestavad Ladina-Ameerika integratsiooni ja õõnestavad võimalust luua vennalikest naaberriikidest koosnevat liitu. Meil ​​on ühine ajalugu, mitte ainult keel ja kultuuriline identiteet, vaid ka viis, kuidas me maailma näeme. Kuubal ja Ecuadoril on olnud suhted üle 150 aasta," ütles Ecuadori opositsioonilise Kodanikurevolutsiooni partei saadik Hector Rodriguez.

Samuti "Ameerika kilbiga" ühinenud Honduras saatis riigist välja 172 Kuuba tervishoiutöötajat.

"Meid on rünnatud kohaliku meditsiini ametkonna poolt meie saabumisest alates ja viimasel ajal on need rünnakud olnud üsna piinlikud, kuid me võtame endaga kaasa inimeste kallistused ja soojuse, tänulikkuse tänavatelt, vaestelt, alandlikelt inimestelt," lausus Kuuba meditsiinibrigaadi juht Hondurasel Armando Castillo.

Hiljuti üritasid kümme Kuuba immigranti tungida kiirpaadiga USA-st kodusaarele, kaasas 13 vintpüssi, 11 püstolit ja 13 000 padrunit, et külvata, nagu teatasid Kuuba võimud, saarel kaost. Kuuba rannakaitse avas paadi pihta tule, pooled hukkusid, pooled on Kuubal vahi all.

"Selle grupi eesmärk oli imbuda riiki, õhutada avalikku korratust. Õhutada rahvast koos tegutsema. Tekitada mingi vägivaldne intsident. Rünnata sõjaväeüksusi, lootes sellega üle kütta rahutusi ja ühendada rahvast, et varastaks revolutsiooni. See kõik on nõuetekohaselt tõestatud," ütles Kuuba julgeolekuteenistuse asejuht Victor Alvarez.

Umbes samal ajal teatas Kuuba siseministeerium, et on vahistanud ka kümmekond Panama kodanikku, kes saadeti raha eest Kuubale rahutusi korraldama.

Päev enne Donald Trumpi "Ameerika kilbi" lepingut külastas Kuuba president Miguel Diaz-Canel aga Iraani saatkonda Havannas, et avaldada kaastunnet ajatolla Ali Khamenei surma puhul.

"Kuubal mälestame teda kui silmapaistvat riigimeest ja Iraani rahva juhti, kes andis otsustava panuse meie riikide sõbralike ja koostöösuhete arendamisse ja tugevdamisse. Sellel sügava kurbuse ajal edastan Kuuba rahva ja valitsuse solidaarsuse ja südamliku kaastundeavalduse," lausus Diaz-Canel.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:54

ETV spordisaade, 9. märts

21:54

"Välisilm": kas Kuuba on USA järgmine sihtmärk?

21:44

"Välisilm": Iraani sõja venides kasvavad nii majanduslikud kui ka poliitilised riskid

21:32

PISA-testide looja: täna on oluline õppida koolis mõtlema nagu teadlane

21:29

Kärsna: kütuse lõppemise pärast Eestis muretsema ei pea

21:19

Koidula ja Luhamaa öine sulgemine pole piiriületajate arvu vähendanud

21:12

Kallas kutsus Iisraeli peatama sõjategevust Liibanonis

21:12

Teisipäeval on ilm päikseline

21:10

Tapetud ajatolla Ali Khamenei poeg sai uueks Iraani riigijuhiks

21:10

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:50

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

12:29

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

08:30

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

17:33

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

06:29

Nafta hind ületas 115 dollari piiri

06:54

Tartu linnajuhte pahandasid ministeeriumi vanglakomisjoni liikmete nõuded

ilmateade

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 9. märts

21:10

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

20:35

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

20:21

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

loe: kultuur

19:01

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

18:53

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

17:42

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

17:31

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

16:04

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

12:11

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

12:08

Käru muuseumi näitusel näeb Sirje Karise, Anu Välba, Anne Veski jt käekotte

Raadiouudised

18:35

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

18:35

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

16:30

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

16:30

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

15:25

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

13:05

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

13:05

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

12:25

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo