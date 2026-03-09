"Välisilm": kas Kuuba on USA järgmine sihtmärk?

Möödunud laupäeval teatas USA president Donald Trump, et Kuuba elab sellisena, nagu ta täna on, oma viimaseid hetki.

"Samal ajal kui Venezuelas on toimunud ajalooline muutus, ootame ka suurt muutust, mis peagi Kuubal saabub. Kuuba on lõpusirgel. Nad on juba väga kaugel lõpusirgel. Neil pole raha, neil pole naftat. Neil on halb filosoofia. Neil on halb režiim, mis on olnud halb juba pikka aega," lausus Trump.

"Ja ma arvan, et Kuubaga oleks väga lihtne kokkulepe sõlmida. Aga 50 aastat olen ma väikese poisina kuulnud Kuubast. Teate küll, Kuuba on katastroof. Jah, aga meie fookus on praegu Iraanil," lisas ta.

Venezuela allutamisega on Ühendriigid kehtestanud Kuubale naftablokaadi. Möödunud nädalal oli saareriik seetõttu 16 tundi suures osas elektrita. Katkenud oli ka televisioon ja raadioside.

"Guiterase soojuselektrijaam on ka varem seisma jäänud, seda teistel põhjustel ja süsteemi kahjustamata. Kuid sel korral põhjustas rikke peamiselt kütusepuudus, mis vallandas selgelt vähemalt osaliselt süsteemi rikke ja Guiterase seiskumise," ütles Kuuba energia-ja kaevandusministeeriumi esindaja Lazaro Guerra.

Elektrikatkestused käivad kommunistliku Kuuba igapäeva elu juurde – elektrijaamad on aegunud, aastakümnete pikkused majandussanktsioonid on muutnud investeeringud neisse võimatuks, – kuid praegune Ühendriikide surve on enneolematu.

"Kogu see plaaniliste elektrikatkestuste teema... Kui hommikul ärkad, pole voolu, lähed tööle, kooli, tuled tagasi ja voolu pole. Ja SEN-i (elektrisüsteemi) kokkuvarisemisega on põhimõtteliselt kogu elanikkond elektrita ja ühendusteta. Me oleme ära lõigatud, me ei tea, mis on uudistes, sest me ei saa telekat sisse lülitada ja nii edasi," rääkis Havanna elanik Angeli Aviles.

"See on juba kolmas kord, kui nii juhtub, ja esimesest korrast alates oleme õppinud. Me valmistume selleks. Ostsin laetavad lambid, mul on külmkapp, teen jääd, mul on keedetud vesi ja nii edasi. Nagu oleks tulemas tsüklon, valmistun selleks ette. Mitte midagi muud. Küünlad, lambid. Kui lamp kustub, on mul küünlad. See on kõik, mitte midagi muud," lausus Havanna elanik Jordanka Prado.

Ka prügivedu on muutunud võimatuks.

Katkenud ei ole mitte ainult naftatarned Venezuelast, Trump on ähvardanud tollidega ka kõiki teisi, kes Kuubale midagi müüvad, mistõttu peatas oma naftasaadetised ka Kuuba liitlane Mehhiko. Kaks Mehhiko sõjalaeva, mis veebruari viimasel päeval Havannasse saabusid, tõid veel vaid humanitaarabi: valdavalt toitu.

Laupäeval allkirjastas kümmekond Kesk- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna riigijuhti Trumpiga koostööformaadi "Ameerika kilp", mis jätab Kuuba veelgi selgemalt isolatsiooni.

"Ameerika kilbiga" ühinenud Ecuador kuulutas päev enne Trumpiga kohtumist Kuuba suursaadiku ja tema diplomaatilise personali oma riigis persona non grata'ks ning andis neile aega lahkumiseks 48 tundi. See tõi tänavatele Ecuadori opositsiooni, kes süüdistas oma presidenti USA, mitte oma rahva esindamises.

"Sellised meetmed õõnestavad Ladina-Ameerika integratsiooni ja õõnestavad võimalust luua vennalikest naaberriikidest koosnevat liitu. Meil ​​on ühine ajalugu, mitte ainult keel ja kultuuriline identiteet, vaid ka viis, kuidas me maailma näeme. Kuubal ja Ecuadoril on olnud suhted üle 150 aasta," ütles Ecuadori opositsioonilise Kodanikurevolutsiooni partei saadik Hector Rodriguez.

Samuti "Ameerika kilbiga" ühinenud Honduras saatis riigist välja 172 Kuuba tervishoiutöötajat.

"Meid on rünnatud kohaliku meditsiini ametkonna poolt meie saabumisest alates ja viimasel ajal on need rünnakud olnud üsna piinlikud, kuid me võtame endaga kaasa inimeste kallistused ja soojuse, tänulikkuse tänavatelt, vaestelt, alandlikelt inimestelt," lausus Kuuba meditsiinibrigaadi juht Hondurasel Armando Castillo.

Hiljuti üritasid kümme Kuuba immigranti tungida kiirpaadiga USA-st kodusaarele, kaasas 13 vintpüssi, 11 püstolit ja 13 000 padrunit, et külvata, nagu teatasid Kuuba võimud, saarel kaost. Kuuba rannakaitse avas paadi pihta tule, pooled hukkusid, pooled on Kuubal vahi all.

"Selle grupi eesmärk oli imbuda riiki, õhutada avalikku korratust. Õhutada rahvast koos tegutsema. Tekitada mingi vägivaldne intsident. Rünnata sõjaväeüksusi, lootes sellega üle kütta rahutusi ja ühendada rahvast, et varastaks revolutsiooni. See kõik on nõuetekohaselt tõestatud," ütles Kuuba julgeolekuteenistuse asejuht Victor Alvarez.

Umbes samal ajal teatas Kuuba siseministeerium, et on vahistanud ka kümmekond Panama kodanikku, kes saadeti raha eest Kuubale rahutusi korraldama.

Päev enne Donald Trumpi "Ameerika kilbi" lepingut külastas Kuuba president Miguel Diaz-Canel aga Iraani saatkonda Havannas, et avaldada kaastunnet ajatolla Ali Khamenei surma puhul.

"Kuubal mälestame teda kui silmapaistvat riigimeest ja Iraani rahva juhti, kes andis otsustava panuse meie riikide sõbralike ja koostöösuhete arendamisse ja tugevdamisse. Sellel sügava kurbuse ajal edastan Kuuba rahva ja valitsuse solidaarsuse ja südamliku kaastundeavalduse," lausus Diaz-Canel.