Prokuratuur kahtlustab kolme Eesti meest ulatuslikus investeerimiskelmuses

Prokuratuuri taotlusel vahistas kohus kaks kahtlustatavat kuni kaheks kuuks, kuna on põhjust arvata, et nad võivad vabaduses jätkata kuritegude toimepanemist.

Esialgse info järgi esitasid mehed alates 2022. aastast nii üldsusele kui ka valitud eraisikutele ja ettevõtetele investeeringute kaasamiseks valeandmeid turundatavate virtuaaltoodete, sealhulgas krüptoraha ostmise võimaluste kohta.

Kahtlustuse kohaselt jätsid nad olulised asjaolud avaldamata ning kujundasid teavet viisil, mis võis jätta investoritele eksitava mulje pakutavate toodete kohta. Muu hulgas väitsid nad, et nende arendatav krüptotoken viiakse börsile ja selle väärtus võib tulevikus olla sarnane Bitcoini tasemega.

Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul näitab esialgne info, et investoritele anti sisuliselt katteta lubadusi

"Investoritele loodi mulje, et nende raha suunatakse virtuaalvääringute arendamisse ja tulevikus tulu teenivatesse projektidesse, kuid tegelikkuses sellist investeerimistegevust ei toimunud. Uurimise senised andmed viitavad sellele, et osa, umbes 40 protsenti investeerimiseks mõeldud rahast kasutasid kahtlustatavad isiklikeks kulutustek, mitte lubatud projektide arendamiseks," märkis Hüva.

2023. aasta novembrist kuni 2025. aasta novembrini kandsid investorid kahtlustatavatega seotud äriühingute ja isiklikele arvelduskontodele kokku ligikaudu 1,37 miljonit eurot. Raha kogumiseks levitasid kinnipeetud mehed valeandmeid loodavate virtuaalvääringute kohta erinevate sotsiaalmeedia- ja võrkturundusplatvormide kaudu ning avalikkusele suunatud seminaridel.

Kõiki kolme meest kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvi 211 lõike 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk investeeringu saamiseks üldsusele või kindlaksmääratud isikute ringile suunatud teabes valeandmete esitamises.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib riigiprokuratuur.