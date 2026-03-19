Prokuratuur kahtlustab kolme Eesti meest ulatuslikus investeerimiskelmuses

Eesti
Prokuratuur.
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kolm Eesti meest, keda prokuratuur kahtlustab ulatuslikus investeerimiskelmuses, mille raames kandsid ohvrid kahtlustatavatele üle ligi 1,37 miljonit eurot.

Prokuratuuri taotlusel vahistas kohus kaks kahtlustatavat kuni kaheks kuuks, kuna on põhjust arvata, et nad võivad vabaduses jätkata kuritegude toimepanemist.

Esialgse info järgi esitasid mehed alates 2022. aastast nii üldsusele kui ka valitud eraisikutele ja ettevõtetele investeeringute kaasamiseks valeandmeid turundatavate virtuaaltoodete, sealhulgas krüptoraha ostmise võimaluste kohta.

Kahtlustuse kohaselt jätsid nad olulised asjaolud avaldamata ning kujundasid teavet viisil, mis võis jätta investoritele eksitava mulje pakutavate toodete kohta. Muu hulgas väitsid nad, et nende arendatav krüptotoken viiakse börsile ja selle väärtus võib tulevikus olla sarnane Bitcoini tasemega. 

Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul näitab esialgne info, et investoritele anti sisuliselt katteta lubadusi

"Investoritele loodi mulje, et nende raha suunatakse virtuaalvääringute arendamisse ja tulevikus tulu teenivatesse projektidesse, kuid tegelikkuses sellist investeerimistegevust ei toimunud. Uurimise senised andmed viitavad sellele, et osa, umbes 40 protsenti investeerimiseks mõeldud rahast kasutasid kahtlustatavad isiklikeks kulutustek,  mitte lubatud projektide arendamiseks," märkis Hüva.

2023. aasta novembrist kuni 2025. aasta novembrini kandsid investorid kahtlustatavatega seotud äriühingute ja isiklikele arvelduskontodele kokku ligikaudu 1,37 miljonit eurot. Raha kogumiseks levitasid kinnipeetud mehed valeandmeid loodavate virtuaalvääringute kohta erinevate sotsiaalmeedia- ja võrkturundusplatvormide kaudu ning avalikkusele suunatud seminaridel.

Kõiki kolme meest kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvi 211 lõike 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk investeeringu saamiseks üldsusele või kindlaksmääratud isikute ringile suunatud teabes valeandmete esitamises.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib riigiprokuratuur.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

11:14

Taristuminister Leis lubas Haapsalu raudtee ehituseks Euroopast raha küsida

11:13

Lionel Messi lõi karjääri 900. värava

11:08

Sõpruse kino tähistab 71. sünnipäeva mahuka eriprogrammiga

11:05

Venemaa võib saata oma sõjalaevad varilaevastiku tankereid kaitsma

10:50

Siseministeerium vaagib droonide kasutamist väljakutsetele reageerimisel

10:46

Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

10:44

Galerii: põllumehed kogunesid meelt avaldama

10:40

Kätlin Kontor-Kirss: mind ei võta enam ei ussi- ega püssirohi

10:37

Balti jaamas seiskus taristurikke tõttu tundideks rongiliiklus Uuendatud

10:25

Valitsus teeb ettepaneku jätta ära energiakandjate aktsiisitõus

18.03

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

18.03

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

08:40

Väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

18.03

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

18.03

Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

18.03

Sõja 1484. päev: Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

18.03

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

18.03

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

10:37

Balti jaamas seiskus taristurikke tõttu tundideks rongiliiklus Uuendatud

18.03

USA relvafirma rajab Eestisse HIMARS-ite hoolduskeskuse Uuendatud

11:13

Lionel Messi lõi karjääri 900. värava

10:46

Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

10:10

Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

09:43

Eesti crossfitter Andra Moistus võitis mainekal võistlusel hõbemedali

11:08

Sõpruse kino tähistab 71. sünnipäeva mahuka eriprogrammiga

09:50

"Plekktrummi" külaline on kestlike siirete professor Laur Kanger

08:40

Arvustus. "Pruut!": surmavalt vapustav mesinädal

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

10:40

Kätlin Kontor-Kirss: mind ei võta enam ei ussi- ega püssirohi

09:58

Õie Pritson: Pavlova koogi teeb mõnusalt pehmeks hape ja tärklis

09:06

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

09:25

Raadiouudised (19.03.2026 09:00:00)

18.03

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18.03

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

18.03

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

18.03

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

18.03

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

18.03

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

18.03

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

18.03

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

18.03

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

