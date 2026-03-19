Tsahkna: ei saa öelda, et sõda Iraanis pole ka meie sõda

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraanis võib pidada ka Eesti sõjaks ja Eesti toetab nii USA-d kui ka Iisraeli kõikides tegevustes, mis vähendavad Iraani režiimi võimeid.

"Mis oli minu sõnum, on see, et Eesti on toetanud ja toetab väga selgelt nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriike kõikides nendes tegevustes, mis vähendavad Iraani režiimi võimekusi ja mitte ainult tuumarelvade võtmes vaid laiemalt sõjaliselt. Ja meie vaates mina ei saa öelda, et see sõda seal ei ole kuidagi meie sõda," ütles Tsahkna.

"Oleme ausad, Iraan on olnud üks põhiline toetaja Venemaa agressioonis Ukraina vastu. Samamoodi Venemaa täna toetab Iraani näiteks luureandmetega Ameerika Ühendriikide objektide vastu. Selle kinnituse ma sain sealt ka vesteldes siis vastavate ametnikega. Seetõttu on meile väga tähtis, et Iraani režiim saab nõrgestatud," lisas ta.

"Ma tulin just tagasi Iisraeli visiidilt. Olukord seal regioonis on ikkagi väga eskaleeruv. Mina saan väga täpselt aru, mida Iisrael teeb. Ma sain ka ülevaateid nii Iisraeli välisministrilt kui ka Iisraeli presidendilt, et mis on nende plaanid. Nemad väga selgelt kasutavad ära nüüd seda võimalust, mida ka Ameerika Ühendriigid on neile võimaldanud, et viia Iraani režiim nii nõrka olukorda kui vähegi võimalik," rääkis Tsahkna.

"Nad on sihitanud ikkagi sadu erinevaid sihtmärke. Nad võtavad maha juhtkonda, võtavad maha Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandöre, juhte ja tegelikult pikem perspektiiv on see, et võimaldada Iraani rahval ise see režiimipööre tekitada, kuigi seda nad ise ka täna hetkel ei näe," lisas Tsahkna.

Tsahkna sõnul selgitati talle ka Liibanoni vastu suunatud sõjategevust. "Nende plaan on ikkagi Hezbollah, kes on ka meie poolt juba ammu terroristlikuks organisatsiooniks liigitatud liikumine. Et siis nende võimekust vähendada vähemalt oma piiri läheduses miinimumini, mis tähendab ka seda, et kogu regioonis sõjaline pinge on oluliselt tõusnud," sõnas Tsahkna.