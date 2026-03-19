Vene hävituslennuk rikkus Eesti õhupiiri

Vaindloo saare asukoht. Autor/allikas: Google Maps
Kolmapäeva pärastlõunal sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa hävituslennuk SU-30, mis viibis Eesti õhuruumis umbes ühe minuti.

Õhupiiri rikkumisele reageeris tuvastuslennuga NATO Balti õhuturbemissiooni raames Ämaris paiknev Itaalia õhuväe üksus, teatas kaitsevägi.

Lennuvahendil puudus lennuplaan ning kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega.

Välisministeerium kutsus neljapäeval välja Venemaa saatkonna asjuri Eestis ja andis talle üle noodi.

See oli tänavu esimene kord, kui Venemaa lennuvahend Eesti õhupiiri rikkus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

