X!

Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata

Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Euroopa Keskpanga nõukogu (ECB) otsustas neljapäeval jätta kolm baasintressimäära muutmata.

Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,00 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,15 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,40 protsenti.

Lähis-Ida sõda tõstab maailmaturul nafta hinda ning selle mõju võib jõuda ka tarbijahindadesse. Lääneriikide keskpangad on jäänud äraootavale positsioonile ning ECB järgis Inglise keskpanga ja USA föderaalreservi eeskuju. 

Ka föderaalreserv otsustas kolmapäeval jätta intressimäärad muutmata. Föderaalreserv tunnistas, et sõda Lähis-Idas tekitab majanduslikku ebakindlust. Samal ajal näitab majandus jahenemise märke ning avalikkus ootab inflatsiooni aeglustumist. 

Toimetaja: Karl Kivil

