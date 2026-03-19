Macron ja Merz üritavad päästa Euroopa hävitajaprojekti

Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania ühisprojekt FCAS järgmise põlvkonna lahinglennuki ehitamiseks on takerdunud Prantsuse Dassault Aviationi ja Airbusi vaheliste püsivate erimeelsuste taha.

"Oleme otsustanud lähinädalatel algatada missiooni, et Airbusi ja Dassault'd teineteisele lähendada ning leida ühine keel," ütles Macron ajakirjanikele Brüsselis toimunud EL-i tippkohtumisel.

Saksamaa lennundus- ja kosmosetööstuse liit (BDLI) tervitas teadet, öeldes, et on optimistlik, et aprilli keskpaigaks saavutatakse lõpuks selgus.

"See on oluline signaal ja väärtuslik pühendumus Saksa tööstusele, et valitsus koos Prantsusmaaga taotleb nüüd kiiret lahendust," ütles liidu tegevjuht Marie-Christine von Hahn.

"Pärast kuudepikkust ebakindlust on nüüd vaja elujõulist lahendust, mis teeniks ka Saksamaa kaitse-, tööstus- ja majandushuve," ütles Marie-Christine von Hahn.

Tuleviku lahinguõhusüsteemi (FCAS) programm käivitati 2017. aastal, et asendada Rafale'i hävitajad ning Saksamaa ja Hispaania kasutatavad Eurofighteri lennukid.

Projekti peetakse Prantsusmaa ja Saksamaa vahelise kaitse- ja julgeolekukoostöö indikaatoriks, kuna kaks EL-i suurjõudu püüavad näidata ühtset rinnet vaenuliku Venemaa ja USA kõikuvate julgeolekugarantiide taustal.

Kuid konkureerivate ettevõtete vahelised teravad lahkhelid on ähvardanud projekti nurjata. Dassault süüdistas sel kuul Airbusi projekti torpedeerimises ning Merz andis veebruaris mõista, et Berliin võib sellest täielikult loobuda.