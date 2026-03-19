ERR Brüsselis: EL-i ülemkogu keskendus energeetikaga seotud teemadele

Foto: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Sõda Lähis-Idas on teemaks ka Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisel Brüsselis. Järjekordse ülemkogu teravaimad vaidlused on kõik seotud energeetikaga. Erilise tähelepanu all on seejuures heitkogustega kauplemise süsteem ETS. Liikmesriikide arvamused, mida sellega teha tuleks, lähevad lahku.

Algselt soovisid riigijuhid Brüsselis rääkida peamiselt Euroopa majandusest, kuid Iraani sõja mõju tõttu kogu maailma majandusele on ka see teema möödapääsmatu. Peale on jäämas vaade, et olukorda vajab rahustamist, mitte Euroopa sekkumist.

"Ma tahan, et me esitaks selge sõnumi, et me oleme valmis aitama, aga selleks, et see juhtuks, peab sõjategevus lõppema. Ma olen eriti tänulik USA presidendile, et ta eile õhtul saatis signaali, et ta on valmis sõdimise lõpetama," sõnas Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz.

Eurooplased on niigi mures, et kõrged energiahinnad on majandusele koormaks. Pärast Hormuzi väina sulgemist on see mure vaid süvenenud.

Erilise tähelepanu all on heitkogustega kauplemissüsteem ETS.

"On nii palju erinevaid ettepanekuid - ühtne turg, ühtne kapitaliturg, energiaühendused, tehnoloogia toetamine. Kõik need asjad võtavad väga kaua aega. Ainuke ettepanek, mis töötaks kohe ja mida me pakume, on energianõudlikule tööstusele teha ETS-ist erand," lausus Tšehhi peaminister Andrej Babiš.

Sarnast muret jagavad näiteks ka Itaalia, Poola ja Austria. ETS-i kaitsele on aga asunud riigid nagu Hispaania, Taani ja Rootsi. Suurriigid Prantsusmaa ja Saksamaa on kuskil vahepeal ja soovivad tagasihoidlikke muutusi.

"Ma arvan, et ETS ja eriti ETS1 on hea meede, sest see lubab meil teha ülemineku taastuvenergeetikale, aga hoida meie konkurentsivõimet. See ühildab konkurentsivõime ja kliima-eesmärgid. Me peame seda säilitama, aga praeguses olukorras peame otsima paindlikkust," sõnas Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Meie soov on see, et see süsteem oleks etteaimatav, sest algselt see idee oli ikkagi ju see, et see muudab majanduse puhtamaks, konkurentsivõimelisemaks, toob uusi tehnoloogiaid, aga nüüd see ühiku hind on kaunis volatiilne, mis paljudes riikides mõjutab tööstust päris palju," ütles Eesti peaminister Kristen Michal.

Energiaga seotud tüli on Ungariga. Peaminister Viktor Orban lubab takistada abi Ukrainale seniks kuni Ungarisse voolab taas läbi Ukraina Vene nafta.

Horvaatia sõnul on aga need tarned juba nende abiga asendatud, vahe on vaid hinnas.

"Nad ütlevad, et see on 30 protsenti odavam. Võib-olla annab see üsna kindla vastuse, milles probleem on," sõnas Horvaatia peaminister Andrej Plenkovic.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Loetumad uudised

19.03

Väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

19.03

Balti jaamas seiskus taristurikke tõttu tundideks rongiliiklus Uuendatud

18.03

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

19.03

Venemaa võib saata oma sõjalaevad varilaevastiku tankereid kaitsma

19.03

Galerii: põllumehed kogunesid meelt avaldama Uuendatud

19.03

Tallinna Hundipea miljardiarendus kavatseb kasvada mitu aastakümmet

18.03

Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

19.03

Vene hävituslennuk rikkus Eesti õhupiiri

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

19.03

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

ilmateade

loe: sport

19.03

Hollas – Remmelg alustavad hooaega Mehhikos

19.03

Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

ETV spordisaade, 19. märts

loe: kultuur

19.03

Kaido Ole: kunsti tehes näitan maailma, mis on minu sees

19.03

Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitus saavad kokku visandid ja valmis tööd

19.03

Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

19.03

Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

loe: eeter

19.03

Laura Prits: pöörasin alati kõik mulle öeldud inetused naljaks

19.03

Kätlin Kontor-Kirss: mind ei võta enam ei ussi- ega püssirohi

19.03

Õie Pritson: Pavlova koogi teeb mõnusalt pehmeks hape ja tärklis

19.03

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

Raadiouudised

19.03

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas jätta baasintressimäärad muutmata

19.03

Saaremaal on taas tekkinud aktiivsem periood mõisate renoveerimiseks

19.03

Muinsuskaitse välistab Linnahalli lammutamise

19.03

Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumise keskmes on energeetika

19.03

Lääne-Nigula vallavolikogu suutis siiski valida endale esimehe

19.03

Läti lennufirma Air Baltic eesmärk on leida investor selle aasta jooksul

19.03

Päevakaja (19.03.2026 18:00:00)

19.03

Tartu linn vähendab lasteaiarühmade arvu

19.03

Eesti 16-aastased noored on valmis tegema keerulisi otsuseid

19.03

Raadiouudised (19.03.2026 15:00:00)

