Leedu minister: Lockheed Martin kaalub riiki investeerimist

Konkreetsed plaanid Leedu jaoks on veel ebaselged ning neid arutatakse tulevastel kohtumistel, ütles Grikšas pärast kohtumist ettevõtte esindajatega.

"Leedu pakub neile huvi koostöö ja võib-olla ka võimalike investeeringute osas, kuid need on üksikasjad, mida meil pole veel olnud aega arutada," ütles Grikšas ajakirjanikele.

"Nagu ma aru saan, soovivad nad siinse ökosüsteemiga tutvuda. Ma tutvustasin ettevõtet meie ministeeriumi meeskonnale, Innovatsiooniagentuurile ja Invest Lithuania'le," lisas Grikšas.

Grikšas kohtus Lockheed Martini esindajatega Ameerika-Leedu ärinõukogu kohtumise ajal ning vahetas ettevõtte ametnikega kontakte.

"Lockheed Martin on avanud esinduse ja me oleme nendega nüüd ühenduses nende tulevikuväljavaadete osas," ütles Grikšas.

"Ma usun, et korraldame kindlasti lähitulevikus kohtumise," lisas Grikšas.

Ministri sõnul loodab Leedu, et sellise kaliibriga investorid arendavad kahepoolseid projekte, milles saaksid osaleda ka kohalikud ettevõtted.

Lockheed Martin Globali Leedu filiaal registreeriti eelmisel nädalal ning tütarettevõtte juhiks määrati Christine Lee Farmerie.

Riigi välisinvesteeringute agentuur Invest Lithuania teatas, et ei ole konkreetsetest plaanidest teadlik, kuid märkis, et arutelud Lockheed Martiniga käivad.