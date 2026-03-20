Leedu minister: Lockheed Martin kaalub riiki investeerimist

Välismaa
USA relvafirma Lockheed Martin
USA relvafirma Lockheed Martin
Välismaa

USA kaitsetööstushiid Lockheed Martin, mis avas hiljuti Leedus tütarettevõtte, kaalub riiki edasiste investeeringute tegemist, ütles neljapäeval majandusminister Edvinas Grikšas.

Konkreetsed plaanid Leedu jaoks on veel ebaselged ning neid arutatakse tulevastel kohtumistel, ütles Grikšas pärast kohtumist ettevõtte esindajatega.

"Leedu pakub neile huvi koostöö ja võib-olla ka võimalike investeeringute osas, kuid need on üksikasjad, mida meil pole veel olnud aega arutada," ütles Grikšas ajakirjanikele.

"Nagu ma aru saan, soovivad nad siinse ökosüsteemiga tutvuda. Ma tutvustasin ettevõtet meie ministeeriumi meeskonnale, Innovatsiooniagentuurile ja Invest Lithuania'le," lisas Grikšas.

Grikšas kohtus Lockheed Martini esindajatega Ameerika-Leedu ärinõukogu kohtumise ajal ning vahetas ettevõtte ametnikega kontakte.

"Lockheed Martin on avanud esinduse ja me oleme nendega nüüd ühenduses nende tulevikuväljavaadete osas," ütles Grikšas.

"Ma usun, et korraldame kindlasti lähitulevikus kohtumise," lisas Grikšas.

Ministri sõnul loodab Leedu, et sellise kaliibriga investorid arendavad kahepoolseid projekte, milles saaksid osaleda ka kohalikud ettevõtted.

Lockheed Martin Globali Leedu filiaal registreeriti eelmisel nädalal ning tütarettevõtte juhiks määrati Christine Lee Farmerie.

Riigi välisinvesteeringute agentuur Invest Lithuania teatas, et ei ole konkreetsetest plaanidest teadlik, kuid märkis, et arutelud Lockheed Martiniga käivad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:45

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

14:27

Karina Auli-Nool: naisena tänapäeva infokeskkonnas

14:23

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

13:58

Piltuudis: diislikütuse liitrihind kerkis üle kahe euro piiri

13:50

Rootsi energiafirma soovib rajada Gävle lähistele kuus moodulreaktorit

13:37

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

13:31

Oviir: ERJK vajab seadusandjalt uusi tööriistu

13:26

Bogdanov ja Kamm: riske ei saa eales maandada, vaid pelgalt leevendada

13:19

LUULETUS | Jaan Kaplinski "Kuzma Petrov-Vodkini pilt "Punase hobuse ujutamine""

13:18

Leedu minister: Lockheed Martin kaalub riiki investeerimist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

19.03

Sõja 1485. päev: väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

11:25

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

19.03

Muinsuskaitse: linnahall on endiselt väga väärtuslik ja peab säilima

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

04:30

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

19.03

Venemaa võib saata oma sõjalaevad varilaevastiku tankereid kaitsma

19.03

Galerii: põllumehed kogunesid meelt avaldama Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:45

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

14:23

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

13:37

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

13:03

VAATA OTSE & BLOGI | Roosleht kaotas MM-il punkte ka kaugushüppes Uuendatud

loe: kultuur

13:19

LUULETUS | Jaan Kaplinski "Kuzma Petrov-Vodkini pilt "Punase hobuse ujutamine""

13:10

Johan Elm: mulle meeldib, kui inimene saalis viitsib ja tahab mõelda kaasa

12:36

Uue muusika reede: Tommy Cash, Alonette, BTS, 35maffia

12:12

Pildid: Tallinnas esilinastus Anu Auna dokfilm "Epp Maria. Elu maalides"

loe: eeter

12:17

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

11:17

Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

10:22

Tänavakunstnik: Banksy isiku paljastamine ei muuda teda vähem atraktiivseks

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

Raadiouudised

12:35

Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

12:30

Laupäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (20.03.2026 12:00:00)

10:48

Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell Uuendatud

10:05

Euroopa Komisjon teeb ettepanekud ETS-i muutmiseks

10:00

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

09:55

Õhutemperatuur kerkib kuni kümne kraadini

09:20

Raadiouudised (20.03.2026 09:00:00)

19.03

Muinsuskaitse välistab Linnahalli lammutamise

19.03

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas jätta baasintressimäärad muutmata

Viimased teleuudised

hea teada

üles
