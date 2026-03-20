Sutt: tuumajaama rajamine on Eestile tulu-, mitte kuluprojekt

Valitsus kiitis heaks tuumaenergia seaduse eelnõu, mis looks õigusliku aluse tuumaenergia kasutamiseks ning valmisoleku tuumajaama ehitamiseks. Seaduse vastuvõtmise järel alustab tööd regulaator, valitakse asukoht ja läbitakse veel mitmeid etappe, mille õnnestumisel võiks tuumajaam valmida järgmise kümnendi keskel.

Seadus paneb paika etapid, mis tuleks tuumaprogrammi elluviimisel läbida.

"Alates asukoha valikust, ehitusest, käima panemisest, kust tuleb tuumkütus, et kuidas seda transporditakse, kuidas tuumajaam peaks ohutult käituma ja kuni selleni välja, et kuidas siis ka tuumajaama, kui ta eluiga lõppeb, ära likvideerida ja kuidas neid tuumajäätmeid ohutult käidelda," lausus kliimaministeeriumi asekantsler Antti Tooming.

Riigikogu peaks seaduse vastu võtma järgmisel aastal, siis alustaks tööd ka tuumaenergeetika regulaator. Selleks võib saada tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.

"Tal on mitmeid muude valdkondade regulaatorite rolle juba täna. Tal on kogemust suurte ehituslubade väljastamisel ja seetõttu on mõistlik alustaval tuumariigil üles ehitada selline paindlik lähenemine, et me ei hakka kohe täiesti eraldiseisvat asutust looma," sõnas Tooming.

Energeetikaminister Andres Suti sõnul loob seadus tuumajaama rajamise võimaluse. Kuid see oleks Eesti riigile tulu-, mitte pole kuluprojekt.

"Tehnoloogia ja kogemuse arenedes on selge, et järgmine modulaarne tuumajaam on odavam kui eelmine, sest nad on ikkagi mõeldud just nimelt modulaarsetena ehk järgmine jaam ei ole mitte uus, vaid on eelmise koopia, mida siis on edasi arendatud. Aga investeeringutena kindlasti miljardid ja see kõik tuleb Eesti majandusse, kaasa arvatud siis pärast läbi kohapeal elektri tootmise," ütles Sutt.

Riik saab meetmetega tuumajaama rajamist toetada, kuid pole välistatud ka riigi osalus.

"Aga kindlasti ei ole riik juhtinvestor ehk juhtinvestor on ikkagi erasektori ettevõte, kel peab olema nii finantsvõimekus kui ka tuumajaama rajamise kogemus varasemast ajast," lausus Sutt.

Eesti vajab juurde juhitavaid elektritootmise võimsusi ja kõigepealt valmivad hinnatippude alandamiseks mõeldud gaasijaamad.

"Paljud juhitavad võimsused pääsevad vähe turule eelkõige sellepärast, et neil on kütusekulu hästi suur. Tuumajaamal on ainsana juhitavatest elektrijaamadest see eelis, et tal on just vastupidi: tema ehituskulu on hästi suur, aga kütusekulu on väga väike. Kui ta juba valmis on, siis igapäevasele turule pääseb ta väga tihti," sõnas Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk.

Kui kõik arenguetapid õnnestuvad, võiks tuumajaam valmida 2035 aasta lõpuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

viimased uudised

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

19:10

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

19:03

Ukraina tulistas alla Vene kopteri Ka-52 Uuendatud

19:03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

18:48

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

18:45

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

18:43

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

18:38

Sutt: tuumajaama rajamine on Eestile tulu-, mitte kuluprojekt

18:35

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

17:34

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid Uuendatud

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

04:30

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

19.03

Sõja 1485. päev: väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

14:57

Allikad: Trump kaalub Khargi saare vallutamist

loe: sport

19:10

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

19:03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

18:09

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

loe: kultuur

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

18:48

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

17:48

Galerii: Ringhäälingumuuseumis näeb Türi raadiosaatejaama ehitamise lugu

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

loe: eeter

12:17

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

11:17

Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

10:22

Tänavakunstnik: Banksy isiku paljastamine ei muuda teda vähem atraktiivseks

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

Raadiouudised

15:40

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

15:30

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

15:25

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

15:20

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

12:35

Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

12:30

Laupäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (20.03.2026 12:00:00)

10:48

Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell Uuendatud

10:05

Euroopa Komisjon teeb ettepanekud ETS-i muutmiseks

10:00

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

