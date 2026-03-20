Trump nimetas NATO liitlasi Iraani küsimuses argpüksteks

President Donald Trump nimetas reedel USA NATO liitlasi argpüksteks, kuna nad eirasid tema nõudmist osutada sõjalist abi Iraani vastu, et tagada kontroll Hormuzi väina laevatee üle.

Trump on viimasel ajal korduvalt oma seisukohta muutnud, väites kord, et Washington ei vaja naftatankerite jaoks elutähtsa veetee kindlustamisel abi. Seejärel on ta kritiseerinud teisi riike selle eest, et nad appi ei tule.

"Ilma USA-ta on NATO pabertiiger!" postitas Trump oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social.

"Nad ei tahtnud liituda võitlusega tuumavõimekusega Iraani peatamiseks. Nüüd, mil see võitlus on sõjaliselt võidetud ja neile endile oht väga väike, kaebavad nad kõrgete naftahindade üle, mida peavad maksma, kuid ei taha aidata avada Hormuzi väina, mis on lihtne sõjaline manööver ja kõrgete naftahindade ainus põhjus," kirjutas Trump.

"Nii lihtne nende jaoks, nii väikese riskiga. Argpüksid, me peame meeles!" lisas Trump.

Neljapäeval teatasid kuus maailma suurriiki, sealhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan, et on valmis "panustama asjakohastesse jõupingutustesse" Hormuzi väina julgeoleku tagamiseks.

Samas ei ole nad ametlikult võtnud endale kohustust osaleda ühelgi missioonil sel elutähtsal veeteel – samal ajal kui teised liitlased, nagu Itaalia, on välistanud igasuguse tegevuse enne Lähis-Ida sõja vaherahu.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas samas, et Iraani sõda võib peagi lõppeda. Peaministri sõnul on Iisrael võidukursil ja Iraan hävimas, ka pole Iraanil enam ballistiliste rakettide tootmise võimekust.

Iisraeli armee teatas veel, et ründas Teherani kesklinna ning tappis paramilitaarse üksuse Basij luurejuhi.