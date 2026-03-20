Trump nimetas NATO liitlasi Iraani küsimuses argpüksteks

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Pool/ABACA
Välismaa

President Donald Trump nimetas reedel USA NATO liitlasi argpüksteks, kuna nad eirasid tema nõudmist osutada sõjalist abi Iraani vastu, et tagada kontroll Hormuzi väina laevatee üle.

Trump on viimasel ajal korduvalt oma seisukohta muutnud, väites kord, et Washington ei vaja naftatankerite jaoks elutähtsa veetee kindlustamisel abi. Seejärel on ta kritiseerinud teisi riike selle eest, et nad appi ei tule.

"Ilma USA-ta on NATO pabertiiger!" postitas Trump oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social.

"Nad ei tahtnud liituda võitlusega tuumavõimekusega Iraani peatamiseks. Nüüd, mil see võitlus on sõjaliselt võidetud ja neile endile oht väga väike, kaebavad nad kõrgete naftahindade üle, mida peavad maksma, kuid ei taha aidata avada Hormuzi väina, mis on lihtne sõjaline manööver ja kõrgete naftahindade ainus põhjus," kirjutas Trump.

"Nii lihtne nende jaoks, nii väikese riskiga. Argpüksid, me peame meeles!" lisas Trump.

Neljapäeval teatasid kuus maailma suurriiki, sealhulgas Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan, et on valmis "panustama asjakohastesse jõupingutustesse" Hormuzi väina julgeoleku tagamiseks.

Samas ei ole nad ametlikult võtnud endale kohustust osaleda ühelgi missioonil sel elutähtsal veeteel – samal ajal kui teised liitlased, nagu Itaalia, on välistanud igasuguse tegevuse enne Lähis-Ida sõja vaherahu.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas samas, et Iraani sõda võib peagi lõppeda. Peaministri sõnul on Iisrael võidukursil ja Iraan hävimas, ka pole Iraanil enam ballistiliste rakettide tootmise võimekust.

Iisraeli armee teatas veel, et ründas Teherani kesklinna ning tappis paramilitaarse üksuse Basij luurejuhi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/WSJ

Samal teemal

meretarkus

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

19:10

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

19:03

Ukraina tulistas alla Vene kopteri Ka-52 Uuendatud

19:03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

18:48

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

18:45

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

18:43

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

18:38

Sutt: tuumajaama rajamine on Eestile tulu-, mitte kuluprojekt

18:35

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

17:34

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid Uuendatud

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

04:30

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

19.03

Sõja 1485. päev: väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

14:57

Allikad: Trump kaalub Khargi saare vallutamist

ilmateade

loe: sport

19:10

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

19:03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

18:09

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

loe: kultuur

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

18:48

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

17:48

Galerii: Ringhäälingumuuseumis näeb Türi raadiosaatejaama ehitamise lugu

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

loe: eeter

12:17

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

11:17

Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

10:22

Tänavakunstnik: Banksy isiku paljastamine ei muuda teda vähem atraktiivseks

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

Raadiouudised

15:40

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

15:30

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

15:25

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

15:20

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

12:35

Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

12:30

Laupäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (20.03.2026 12:00:00)

10:48

Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell Uuendatud

10:05

Euroopa Komisjon teeb ettepanekud ETS-i muutmiseks

10:00

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

Viimased teleuudised

hea teada

üles
