Euroopa Komisjon kutsub riike aeglustama gaasihoidlate täitmist

Euroopa Komisjon kutsus liikmesriike üles vähendama oma maagaasi hoidlate täitmise eesmärke ja hakkama reserve taastama järk-järgult, et piirata nõudlust, kuna energiahinnad on USA ja Iisraeli sõja ajal Iraani vastu järsult tõusnud, teatas Financial Times laupäeval.

Euroopa Komisjoni energiavolinik Dan Jorgensen soovitas liikmesriikidel langetada oma gaasihoidlate täitmise eesmärki 80 protsendini mahutavusest, mis on 10 protsendipunkti alla EL-i ametlike eesmärkide ning teha seda nii vara kui võimalik, et pakkuda turuosalistele kindlust ja kindlustunnet, teatas Financial Times Jorgenseni kirjale viidates.

Gaasihinnad Euroopas tõusid neljapäeval koguni 35 protsenti, kuna Iisrael ründas Iraani gaasitaristut ning Iraan Katari gaasitaristut, mis mõlemad ammutavad gaasi Lähis-Ida suurimalt gaasiväljalt, tekitades kahju, mille parandamine võtab tõenäoliselt aastaid.

"EL-i energiavarustus on suhteliselt kaitstud," ütles Jorgensen kirjas, kutsudes liikmesriike üles konfliktile kollektiivselt reageerima ja hoiatades, et hiljutised arengud näitavad, et veeldatud naftagaasi tootmise taastumine kriisieelsele tasemele võib võtta kauem aega, teatas FT.

Gaasi hoidlatesse kogumine suve jooksul võimaldab Euroopal rahuldada talvist kütte- ja elektrienergia nõudlust, mis on piirkonna energiajulgeoleku aluseks.

"Peame eesmärgid paindlikumaks muutma," ütles üks EL-i ametnik ajalehele.

Komisjon andis kolmapäeval valitsustele korralduse olla paindlikud ELi gaasiimpordi eeskirjade jõustamisel, tagamaks, et Venemaa energiast järkjärguline loobumine ei takistaks tahtmatult tarneid, mis on vajalikud tarnete stabiliseerimiseks Iraani kriisi ajal.