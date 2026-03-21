Euroopa Komisjon kutsub riike aeglustama gaasihoidlate täitmist

Gaasihoidla Lätis Inculkancis. Autor/allikas: Conexus Baltic Grid
Euroopa Komisjon kutsus liikmesriike üles vähendama oma maagaasi hoidlate täitmise eesmärke ja hakkama reserve taastama järk-järgult, et piirata nõudlust, kuna energiahinnad on USA ja Iisraeli sõja ajal Iraani vastu järsult tõusnud, teatas Financial Times laupäeval.

Euroopa Komisjoni energiavolinik Dan Jorgensen soovitas liikmesriikidel langetada oma gaasihoidlate täitmise eesmärki 80 protsendini mahutavusest, mis on 10 protsendipunkti alla EL-i ametlike eesmärkide ning teha seda nii vara kui võimalik, et pakkuda turuosalistele kindlust ja kindlustunnet, teatas Financial Times Jorgenseni kirjale viidates.

Gaasihinnad Euroopas tõusid neljapäeval koguni 35 protsenti, kuna Iisrael ründas Iraani gaasitaristut ning Iraan Katari gaasitaristut, mis mõlemad ammutavad gaasi Lähis-Ida suurimalt gaasiväljalt, tekitades kahju, mille parandamine võtab tõenäoliselt aastaid.

"EL-i energiavarustus on suhteliselt kaitstud," ütles Jorgensen kirjas, kutsudes liikmesriike üles konfliktile kollektiivselt reageerima ja hoiatades, et hiljutised arengud näitavad, et veeldatud naftagaasi tootmise taastumine kriisieelsele tasemele võib võtta kauem aega, teatas FT.

Gaasi hoidlatesse kogumine suve jooksul võimaldab Euroopal rahuldada talvist kütte- ja elektrienergia nõudlust, mis on piirkonna energiajulgeoleku aluseks.

"Peame eesmärgid paindlikumaks muutma," ütles üks EL-i ametnik ajalehele.

Komisjon andis kolmapäeval valitsustele korralduse olla paindlikud ELi gaasiimpordi eeskirjade jõustamisel, tagamaks, et Venemaa energiast järkjärguline loobumine ei takistaks tahtmatult tarneid, mis on vajalikud tarnete stabiliseerimiseks Iraani kriisi ajal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

10:08

Kalev Stoicescu: Iraani režiim võitleb terve kurjuse telje eest

09:54

Noored teatrifännid: teater on meie jaoks teraapiavorm

09:43

Suri legendaarne ornitoloog Raivo Mänd

09:43

Kaire Sepper: riiklikud registrid ja näiline läbipaistvus

09:37

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

09:14

Galerii: "Rakett 69" võistlejad tegelevad metsamajandamisega

09:14

Euroopa Komisjon kutsub riike aeglustama gaasihoidlate täitmist

09:13

Emil Laanemets: me peame muutma oma mõttelaadi sõjapidamisest

09:10

TÄNA OTSE | Mis koha Ermits naiste hooaja viimases jälitussõidus saab?

09:05

Nädala album. Maailma kuulatuimale artistile pole mõtet vastu jonnida

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.03

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid Uuendatud

20.03

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

20.03

Suri näitleja Chuck Norris

20.03

Treimann-Legrant: tegelikult peaks pedofiilide registrit haldama riik

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

08:53

Ukraina ründas Vene radarlennukit Uuendatud

20.03

Allikad: Trump kaalub Khargi saare vallutamist

20.03

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

20.03

Kiviselg: sõjategevuse intensiivsus Ukrainas on märgatavalt tõusnud

20.03

Eesti miinijahtija sai jääolude tõttu kahjustada ja vajab remonti

ilmateade

loe: sport

09:37

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

09:10

TÄNA OTSE | Mis koha Ermits naiste hooaja viimases jälitussõidus saab?

08:41

Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

08:05

Tartu linnas hakkab sõitma olümpiabuss

loe: kultuur

09:05

Nädala album. Maailma kuulatuimale artistile pole mõtet vastu jonnida

08:59

Galerii: Kai kunstikeskuse näitusel kohtuvad Paul Kuimet ja Norra visuaalkunst

20.03

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

20.03

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

loe: eeter

09:54

Noored teatrifännid: teater on meie jaoks teraapiavorm

09:14

Galerii: "Rakett 69" võistlejad tegelevad metsamajandamisega

20.03

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

20.03

Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

Raadiouudised

20.03

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

20.03

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

20.03

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

20.03

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

20.03

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

20.03

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

20.03

Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

20.03

Laupäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

20.03

Raadiouudised (20.03.2026 12:00:00)

20.03

Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell Uuendatud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
