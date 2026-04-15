Euroopa gaasi hind langes Iraani sõja alguse tasemele

Euroopas müüdava maagaasi hinda kajastava Hollandi TTF börsi hind langes kolmapäeval sama taseme lähedale, mis see oli esimesel kauplemispäeval pärast USA ja Iisraeli alustatud rünnakuid Iraanile.

TTF-i gaasihind oli kolmapäeval 43,3 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta. Esmaspäeval, 2. märtsil oli see 44,5 eurot. Samas reedel, 27. veebruaril – päev enne, kui USA ja Iisrael alustasid õhurünnakuid Iraanile – oli TTF-i tulevikuhind sulgunud tasemel 31,96 eurot.

TTF-i gaasi hind on ka varem sõja ajal kukkunud ja siis uuesti tõusnud – seda vastavalt sõja kulgemisele ning USA presidendi Donald Trumpi sõnumitele sõja kohta.

Viimane madalpunkt oli 10. aprillil, kui jõustus USA ja Iraani vaheline relvarahu – siis sulgus TTF-i börsihind 43,6 euro tasemel.

Gaasi ja ka nafta maailmaturu hinda mõjutab Iraani otsus mitte lubada tankereid läbi Hormuzi väina, mida tavaolukorras läbis umbes viiendik maailmas tarbitavast naftast ja gaasist. See on tõstnud nafta hinda umbes 50 protsendi võrra ning kergitanud järsult ka gaasi hinda.

TTF-i futuuride kõrgeim hind oli 19. märtsil, kui see jõudis 69,3 euro tasemele.

Gaasi hind mõjutab otseselt Euroopa majandust, kuna lisaks küttele kasutatakse seda ka paljuski ka elektri tootmiseks, mistõttu tõusevad ka elektri hinnad.