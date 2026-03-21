Suvine gaasi hinna langus võib tänavu ära jääda

Kevad ja suvi on Euroopas gaasi varumise periood, kuid sõjategevuse tõttu Pärsia lahel on hinnatase praegu kõrge. Järgmise küttehooaja gaasi hind sõltub sellest, millal sõda Lähis-Idas lõpeb, mahutite täituvuse tasemest ja talveilmast, kuid sellel suvel ei pruugi tavapärast gaasi hinna langust tulla.

Kevadel ja suvel varutakse gaasihoidlatesse tulevaks talveajaks gaasi. Asjaolu, et praegu on gaasi hind Lähis-Ida konflikti tõttu kõrgustesse tõusnud, ei tähenda aga Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu sõnul, et gaasi hind tuleval sügistalvel tingimata tänavusest kallimaks kujuneks.

"Tõsi on, et kevad-suvi on Euroopas varumise periood ning kõrge hinnatase teeb varumise kallimaks. Kuid järgmise sügise ja talve hinnad sõltuvad eelkõige sellest, milline on gaasituru olukord järgmise küttehooaja jooksul: kas riskid ja tarnehäired püsivad, kui palju LNG-d turule jõuab, milline on Aasia ja Euroopa vaheline konkurents ning milline on ilmastik ja tarbimine," selgitas Nõu ERR-ile.

Nõu lisas, et kui olukord leeveneb ja tarneahelad stabiliseeruvad, võivad hinnad ka alaneda, kui aga pinged püsivad või süvenevad, võib hinnatase jääda kõrgemaks.

Tavapärast suvist hinnalangust praeguste prognooside järgi Nõu sõnul sellel suvel tulla ei pruugi.

"Suveks võib hinnatase jääda kõrgeks või isegi tõusta, peamiselt riskipreemia ja LNG tarneahela ebakindluse tõttu. Positiivne pool on see, et suvel on tarbimine üldjuhul madalam, mistõttu hinnatõusu mõju paljudele kodutarbijatele on väiksem kui kütteperioodil," lisas Alexela energiaportfelli juht.

Baltic Energy Partnersi partner Marko Allikson tõi välja, et Hollandi gaasibörsil TTF ei olei tulevikuhinnad Euroopas tõusnud ainult lähikuudeks, vaid sisuliselt kuni eeltuleva talve lõpuni.

Ka Allikson oli seda meelt, et ehkki sõjategevuse lõppemise järel võtab täismahus LNG tootmise taastamine aega mitmeid kuid, ei tähenda tänane seis veel lõplikult, et eeltuleva talve keskmine gaasihind jääb lõppenud talvest märkimisväärselt kõrgemaks.

"Pigem näitab tänane hinnakõver kartust, et sõjategevus ei ole lõpe piisavalt kiiresti ning pärast viimaseid rünnakuid Katari LNG-taristule on suure koguse LNG eemalejäämine turult sel aastal reaalne oht," lausus ta.

Kui aga sõda peaks peatselt lõppema ja rohkem taristut ei purustata, ei ole viimaste rünnakute tagajärjel maailmaturult eemale jääv umbes 17 protsenti Katari LNG aastatoodangust Alliksoni kinnitusel veel maht, mis turu tasakaalu lõplikult selleks aastaks rikuks. Küll aga on Euroopa gaasiturul järgmist talve silmas pidades kindlasti problemaatiline tänane negatiivne suve-talve hinnavahe ehk asjaolu, et suve hinnad on kõrgemad kui eeltuleval talvel.

"Sarnane olukord ei anna turuosalistele piisavalt motivatsiooni varuda maagaasi mahutitesse, nagu seda oli näha ka eelmisel aastal sarnases turusituatsioonis, kus hinnavahe oli negatiivne aprilli alguseni ning ülejäänud osal aastast suhteliselt minimaalselt positiivne, üks kuni kaks eurot megavatt-tund, ning mille tulemusena täideti Euroopa gaasimahutid vaid 83 protsendi ulatuses," lausus ta.

Allikson lisas, et kriitilise tähtsusega on see, kas turukorraldajad hakkavad sundima gaasikauplejaid ostma mahutisse maagaasi varustuskindluse tagamiseks sõltumata turuhindadest või mitte.

"2022. aasta energiakriisi ajal oli see lisapõhjuseks, miks gaasihinnad jõudsid augustikuus tasemeni ligi 350 eurot megavatt-tunnist," märkis ta.

Milliseks kujuneb seis järgmisel küttehooajal, on Alliksoni sõnul veel vara öelda. Ta selgitas, et eelmisel talvel langesid gaasihinnad oluliselt üsna talve alguses, mis ilma poolest oli Lääne-Euroopas suhteliselt pehme.

Ka järgmise talve tegelikud gaasihinnad hakkavad sõltuma sellest, mis tasemele suudetakse mahuteid täita ning milline tuleb talveilm. Pehme ja taastuvenergiarohke talv surub gaasihindu alla ja vastupidi.

"Esmalt tuleb aru saada sellest, kui kaua jätkub sõjategevus Pärsia lahe ümbruses," lisas Allikson.

Kalvi Nõu tõi välja, et kui gaasi hind on kõrge, võib see tõsta ka elektri hinnataset. Gaasil töötav tootmine kujundab turul hinnataset siis, kui tarbimine on tipus või on taastuvenergiatoodang madal.

"Seega kõrge gaasihind võib tõsta elektri hinnataset eeskätt kallimatel tundidel," tõdes Nõu.

Nii nagu elektripakettide puhul, saab ka gaasipaketi hinna teatud perioodiks fikseerida.

Alexelas saab reedese seisuga gaasi hinna fikseerida 0,97 euroga kuupmeetrist ning hinnaperiood on üks aasta. Elenger pakub fikseerimisvõimalust kas aastaks või kaheks aastaks ning hind algab 0,96 eurost kuupmeetri kohta. See on viimaste aegade hindadega võrreldes kõrge tase.

Nõu ütles, et kui suur osa klientidest hinda fikseerib, sõltub eelkõige turuolukorrast ja sellest, kas kliendid eelistavad hinnariski ehk börsipõhist paketti või hinnakindlust ehk fikseeritud paketti. Kuna praegu on hind volatiilne, on ka huvi hinna fikseerimise vastu Nõu sõnul suurem.