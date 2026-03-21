X!

Riigikogu 30 liiget avaldas toetust USA ja Iisraeli sõjategevusele Iraanis

Eesti
Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma kohtumine USA saadikuga Eestis.
Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma kohtumine USA saadikuga Eestis. Autor/allikas: USA saatkond Eestis
Eesti

Riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühm ning Eesti-USA parlamendirühm, kokku 30 saadikut, tegid ühisavalduse, milles avaldasid toetust USA ja Iisraeli sõjategevuse Iraani vastu.

Parlamendirühmd tegid ühisavalduse, kus väljendavad kindlalt ja ühemõtteliselt toetust Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli jõupingutustele kõrvaldada oht, mida kujutab endast Iraani agressiivne režiim, teatas riigikogu pressiteenistus.

"Me kiidame heaks USA ja Iisraeli ühisoperatsiooni Iraanis ning avaldame mõlema riigi relvajõududele ja kaitseväelastele täielikku toetust ja soovime neile edu," seisab kahe parlamendirühma ühisavalduses.

"Iraani terroristliku režiimi tuuma-, raketi- ja drooniprogrammid, terroristlikud käsilased ning Iisraeli ja piirkonna muude riikide vastu suunatud rünnakud on aastaid kujutanud endast otsest ja kasvavat ohtu piirkondlikule julgeolekule, rahvusvahelisele stabiilsusele ja vabale maailmale. Iraan on süstemaatiliselt ellu viinud agressiooni-, terrori- ja destabiliseerimise poliitikat," öeldakse avalduses.

Saadikute sõnul on Eesti otsestes rahvuslikes huvides rahvusvahelisele õigusele tuginev reeglitepõhine maailmakord ning kurjuse telje riigid on seda aastaid pea karistamatult lõhkunud.

"USA ja Iisraeli sõjalised löögid Iraanile nõrgestavad Iraani režiimi ja tema autokraatlikke liitlasi, kelle nähtavaks eesmärgiks on maailmakorra muutmine. Iraani, Põhja-Korea ja Venemaa autokraatlikud režiimid loovad ebastabiilsust kogu maailmas. Iraani, Põhja-Korea ja Hiina toel jätkab Venemaa vallutussõda Ukrainas. Iraani droonitehnoloogia, eriti Shahed-tüüpi relvasüsteemid, moodustab Ukraina rahva terroriseerimiseks Ukraina linnade ja tsiviiltaristu vastu suunatud Vene õhurünnakute selgroo," ütlevad riigikogu liikmed ja lisavad, et seepärast ei ohusta Iraani režiim mitte ainult Iisraeli ja Lähis-Ida piirkonna, vaid otseselt ka Euroopa ja Eesti julgeolekut.

Parlamendirühmad märgivad, et Eesti on USA vankumatu liitlane ja Iisraeli lähedane sõber, ning kinnitavad taas toetust tugevale transatlantilisele ühtsusele vastu seismisel ühistele ohtudele.

Saadikud soovivad jõudu ja vaprust Iisraeli rahvale, kes elab taas Iraani raketi- ja droonirünnakute all, ning mõistavad teravalt hukka Iraani rünnakud Iisraeli ja tema naabrite vastu. "Need rünnakud näitavad Iraani režiimi tõelist olemust. Rünnakud tsiviilsihtmärkide ja energiataristu vastu on eriti jäledad ega tohi jääda karistuseta. Demokraatlik maailm peab näitama, et agressioon piirkonna riikide vastu ning eelkõige tahtlikud rünnakud, mis seavad ohtu tsiviilelanike elu ja elutähtsa taristu, toovad ründajale kaasa tagajärjed," ütlevad nad.

Avalduses kutsutakse demokraatlikke riike üles säilitama ja tugevdama poliitilist, diplomaatilist ja majanduslikku survet Iraani režiimile, sealhulgas selle raketi- ja droonitööstusele, Islami Revolutsioonilisele Kaardiväele ning kõigile struktuuridele, kes vastutavad agressiooni eest välismaal ja repressioonide eest kodumaal.

Saadikud meenutavad, et riigikogu on kuulutanud Islami Revolutsioonilise Kaardiväe terroristlikuks organisatsiooniks ja kutsunud teisi demokraatlikke riike üles tegema sedasama, ning kordavad seda üleskutset.

"Rõhutame, et Iraani tulevik peab kuuluma tema rahvale. Iraani rahvas vajab demokraatliku maailma kindlat, ühtset ja põhimõttelist toetust autokraatliku režiimi kukutamisele. Üksnes nii saab kestlikult tagada, et Iraan ei omanda kunagi tuumarelva, ei ekspordi enam sõda ja terrorit ning et Iraani rahvas saab lõpuks valida endale vaba, turvalise ja väärika tuleviku," seisab parlamendirühmade ühisavalduses.

Avaldusele on alla kirjutanud Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross ning liikmed Meelis Kiili, Juku-Kalle Raid, Riina Sikkut, Aivar Sõerd, Peeter Tali, Vilja Toomast ja Kristo Enn Vaga. Tali kuulub aseesimehena ning Kross, Sõerd ja Vaga liikmetena ka Eesti-USA parlamendirühma. Samuti on Eesti-USA parlamendirühmast ühisavaldusele alla kirjutanud Yoko Alender, Martin Helme, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Jüri Jaanson, Mario Kadastik, Raimond Kaljulaid, Ester Karuse, Ando Kiviberg, Toomas Kivimägi, Eero Merilind, Evelin Poolamets, Anti Poolamets, Henn Põlluaas, Mati Raidma, Luisa Rõivas, Kersti Sarapuu, Pipi-Liis Siemann, Margit Sutrop, Kadri Tali, Urve Tiidus ja Kristina Šmigun-Vähi.

Toimetaja: Mait Ots

