Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast avaldusest, millega ühinenute nimekirjas nad riigikogu pressiteenistuse algse teate kohaselt olid ja milles toetati USA ja Iisraeli sõjategevust Iraani vastu.

Riigikogu pressiteenistuse laupäeval saadetud teate kohaselt liitus Eesti-Iisraeli parlamendirühma ning Eesti-USA parlamendirühma liikmete ühisavaldusega 30 parlamendisaadikut, aga hiljem riigikogu kodulehel avaldatud teates ning avalduse teksti juures oli nimekiri vähenenud kolme võrra – sealt puudusid Yoko Alenderi ning Evelin Poolametsa ja Anti Poolametsa nimed.

Ühisavaldusele on riigikogu pressiteenistuse teatel alla kirjutanud Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross ning liikmed Meelis Kiili, Juku-Kalle Raid, Riina Sikkut, Aivar Sõerd, Peeter Tali, Vilja Toomast ja Kristo Enn Vaga. Tali kuulub aseesimehena ning Kross, Sõerd ja Vaga liikmetena ka Eesti-USA parlamendirühma. Samuti on Eesti-USA parlamendirühmast ühisavaldusele alla kirjutanud Martin Helme, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Jüri Jaanson, Mario Kadastik, Raimond Kaljulaid, Ester Karuse, Ando Kiviberg, Toomas Kivimägi, Eero Merilind, Henn Põlluaas, Mati Raidma, Luisa Rõivas, Kersti Sarapuu, Pipi-Liis Siemann, Margit Sutrop, Kadri Tali, Urve Tiidus ja Kristina Šmigun-Vähi.

Samas on vähemalt üks selles nimekirjas olevad riigikogu liikmed väljendanud toimunu suhtes kahtlust.

Nii ütles Riina Sikkut Delfile, et pole kusagile oma allkirja andnud ning avaldus peegeldab eelkõige kahe parlamendirühma esimeeste seisukohti. "Ei saa öelda, et ma kiidaksin heaks Iisraeli ja USA tegevuse, aga mina seda ei sõnastanud," ütles ta Delfile.

Eesti-USA parlamendirühma kuuluv reformierakondlane Hanah Lahe ütles Delfile, et ei saanud avaldusega ühineda, kuna ei saa toetada avalduse neid osi, mis annavad ühemõttelise heakskiidu sõjalistele löökidele Iraani vastu.

Avaldusele ei andnud oma toetust ka keskerakondlased ning nende fraktsiooni juht ja mõlema parlamendirühma liige Lauri Laats rääkis Delfile, et avaldus õhutas oma olemuselt toetust sõjale, mistõttu ei soovitud seda pooldada.

"Me kiidame heaks USA ja Iisraeli ühisoperatsiooni Iraanis ning avaldame mõlema riigi relvajõududele ja kaitseväelastele täielikku toetust ja soovime neile edu," seisab kahe parlamendirühma ühisavalduses.

"Iraani terroristliku režiimi tuuma-, raketi- ja drooniprogrammid, terroristlikud käsilased ning Iisraeli ja piirkonna muude riikide vastu suunatud rünnakud on aastaid kujutanud endast otsest ja kasvavat ohtu piirkondlikule julgeolekule, rahvusvahelisele stabiilsusele ja vabale maailmale. Iraan on süstemaatiliselt ellu viinud agressiooni-, terrori- ja destabiliseerimise poliitikat," öeldakse avalduses.

Saadikute sõnul on Eesti otsestes rahvuslikes huvides rahvusvahelisele õigusele tuginev reeglitepõhine maailmakord ning kurjuse telje riigid on seda aastaid pea karistamatult lõhkunud.

Eesti-USA parlamendirühmas on 36 ja Eesti-Iisraeli parlamendirühmas 10 liiget.