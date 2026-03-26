X!

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

Riigikogu trepid ja koridor. Autor/allikas: Siim Lõvi/Priit Mürk/ERR
Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast avaldusest, millega ühinenute nimekirjas nad riigikogu pressiteenistuse algse teate kohaselt olid ja milles toetati USA ja Iisraeli sõjategevust Iraani vastu.

Riigikogu pressiteenistuse laupäeval saadetud teate kohaselt liitus Eesti-Iisraeli parlamendirühma ning Eesti-USA parlamendirühma liikmete ühisavaldusega 30 parlamendisaadikut, aga hiljem riigikogu kodulehel avaldatud teates ning avalduse teksti juures oli nimekiri vähenenud kolme võrra – sealt puudusid Yoko Alenderi ning Evelin Poolametsa ja Anti Poolametsa nimed.

Ühisavaldusele on riigikogu pressiteenistuse teatel alla kirjutanud Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross ning liikmed Meelis Kiili, Juku-Kalle Raid, Riina Sikkut, Aivar Sõerd, Peeter Tali, Vilja Toomast ja Kristo Enn Vaga. Tali kuulub aseesimehena ning Kross, Sõerd ja Vaga liikmetena ka Eesti-USA parlamendirühma. Samuti on Eesti-USA parlamendirühmast ühisavaldusele alla kirjutanud Martin Helme, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Jüri Jaanson, Mario Kadastik, Raimond Kaljulaid, Ester Karuse, Ando Kiviberg, Toomas Kivimägi, Eero Merilind, Henn Põlluaas, Mati Raidma, Luisa Rõivas, Kersti Sarapuu, Pipi-Liis Siemann, Margit Sutrop, Kadri Tali, Urve Tiidus ja Kristina Šmigun-Vähi.

Samas on vähemalt üks selles nimekirjas olevad riigikogu liikmed väljendanud toimunu suhtes kahtlust.

Nii ütles Riina Sikkut Delfile, et pole kusagile oma allkirja andnud ning avaldus peegeldab eelkõige kahe parlamendirühma esimeeste seisukohti. "Ei saa öelda, et ma kiidaksin heaks Iisraeli ja USA tegevuse, aga mina seda ei sõnastanud," ütles ta Delfile.

Eesti-USA parlamendirühma kuuluv reformierakondlane Hanah Lahe ütles Delfile, et ei saanud avaldusega ühineda, kuna ei saa toetada avalduse neid osi, mis annavad ühemõttelise heakskiidu sõjalistele löökidele Iraani vastu.

Avaldusele ei andnud oma toetust ka keskerakondlased ning nende fraktsiooni juht ja mõlema parlamendirühma liige Lauri Laats rääkis Delfile, et avaldus õhutas oma olemuselt toetust sõjale, mistõttu ei soovitud seda pooldada.

"Me kiidame heaks USA ja Iisraeli ühisoperatsiooni Iraanis ning avaldame mõlema riigi relvajõududele ja kaitseväelastele täielikku toetust ja soovime neile edu," seisab kahe parlamendirühma ühisavalduses.

"Iraani terroristliku režiimi tuuma-, raketi- ja drooniprogrammid, terroristlikud käsilased ning Iisraeli ja piirkonna muude riikide vastu suunatud rünnakud on aastaid kujutanud endast otsest ja kasvavat ohtu piirkondlikule julgeolekule, rahvusvahelisele stabiilsusele ja vabale maailmale. Iraan on süstemaatiliselt ellu viinud agressiooni-, terrori- ja destabiliseerimise poliitikat," öeldakse avalduses.

Saadikute sõnul on Eesti otsestes rahvuslikes huvides rahvusvahelisele õigusele tuginev reeglitepõhine maailmakord ning kurjuse telje riigid on seda aastaid pea karistamatult lõhkunud.

Eesti-USA parlamendirühmas on 36 ja Eesti-Iisraeli parlamendirühmas 10 liiget.

Samal teemal

17:38

Kaspar Jancise joonisfilm "Pingviin" valiti Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

17:34

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

17:30

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist Uuendatud

17:09

Yankees ei andnud MLB hooaja avamängus Giantsile võimalustki

16:55

Herem: rahuajal oleks Auverega sarnaseid droonirünnakuid pea võimatu tõrjuda

16:47

EL süüdistab nelja platvormi suutmatuses takistada laste ligipääsu pornograafiale

16:36

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

16:28

Kell 21.40 "Esimene stuudios" Andres Sutt ja Rain Epler

15:56

Euroopa Parlament toetas USA kaubanduslepet

15:49

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

25.03

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

17:30

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist Uuendatud

25.03

Eesti piiri rikkus mitu Ukraina drooni

25.03

Merilo: see oli massiivseim operatsioon, mida tänapäeval Eesti piiri lähedal nähtud

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

04:58

Linnahallis asuv Enn Põldroosi hiigelgobelään läheb restaureerimisele

25.03

Õhuväe ülem: drooni ei võetud maha, sest see oli Vene piirile liiga lähedal

05:01

Viru keskus tahab osa Viru hotelli pinnast ise kasutusele võtta

12:19

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

25.03

Kaitsevägi: ohuteavituse käivitamisel tekkis inimlik eksitus

ilmateade

loe: sport

17:34

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

17:09

Yankees ei andnud MLB hooaja avamängus Giantsile võimalustki

16:36

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

15:43

Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

loe: kultuur

17:38

Kaspar Jancise joonisfilm "Pingviin" valiti Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

15:38

Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

15:30

TMW linnafestivali programm pakub muusika kõrval ka filmi ja kunsti

14:35

Arvustus. "Ave Maria" on nauditav, aga kinni möödunud aastakümnete mudas

loe: eeter

13:42

Dulwichi galerii Konrad Mägi näitusest: britid armastavad maastikumaale

11:34

Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

10:06

Kristina Õllek: tõin Läänemere surnud tsoonid Dulwichi galerii mausoleumi

08:37

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (26.03.2026 15:00:00)

12:50

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

12:35

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

12:35

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

12:25

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

12:15

Püssi äripargi arendajad on seni veel kidakeelsed

10:10

EL-i vabakaubanduslepe Austraaliaga võib kasvatada ka Eesti eksporti

10:10

Jäämurdja Tarmo pensioniks ei jõua riik enam uut jäämurdjat ehitada

10:10

Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma

10:10

Raadiouudised (26.03.2026 09:00:00)

