Rutte väljendas toetust USA sõjale Iraanis ja lootust Euroopa riikide ühinemiseks sellega

NATO peasekretär Mark Rutte avaldas pühapäeval tugevat toetust USA presidendi Donald Trumpi sõjalistele sammudele Iraani vastu ning väljendas lootust, et NATO riigid asuvad Trumpi toetama, vahendasid esmaspäeval meediakanalid Politico ja Unian.

"Ma tean üht, et me tuleme vajadusel alati kokku," ütles Rutte meediakanali CBS saatejuhile Margaret Brennanile.

Politico märkis, et NATO peasekretär toetab Trumpi isegi siis, kui mõned juhtivad Euroopa riigid väljendasid vastumeelsust aidata Valge Maja peremeest sõjas Iraaniga.

Eelkõige puudutab see väljaande sõnul USA jõupingutusi tagada naftatankerite ohutu läbipääs Hormuzi väinast. Märgitakse, et Trump on omalt poolt NATO suhtes teravalt sõna võtnud.

"Trump teeb seda selleks, et hoida kogu maailm turvalisena," sõnas Rutte usutluses, soovimata Euroopa liidreid kritiseerida.

Rutte vihjas intervjuus muu hulgas, et Euroopa riikidel kulub algatusega ühinemiseks veidi aega, kuna neid ei kaasatud esialgsesse planeerimisse, et säilitada Ameerika ja Iisraeli rünnakute üllatusmoment.

"Ma mõistan presidendi pettumust, et see võtab veidi aega, kuid samas palun ma mõistmist, sest riigid pidid selleks valmistuma ilma täielikku teavet omamata," ütles NATO peasekretär.

Artiklis märgitakse, et Rutte võrdles sõjalist tegevust Iraani vastu ülemaailmsete jõupingutustega takistada Põhja-Koreal tuumarelvade omandamist.

"Oleme Põhja-Korea puhul näinud, et kui läbirääkimisi venitada, siis võib maha magada hetke, mil seda küsimust oleks saanud veel lahendada. Ja nüüd on Põhja-Koreal tuumavõimekus," selgitas Rutte.

NATO peasekretär lisas, et tuumarelvadega relvastatud Iraan kujutaks endast selget ohtu Iisraelile, Euroopale ja kogu maailma stabiilsusele.