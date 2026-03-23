Trump lükkas Iraani energiataristu pommitamise edasi, nafta hind langeb

President Donald Trump teatas, et USA ja Iraan on pidanud häid kõnelusi ning lükkas seetõttu edasi rünnakud islamiriigi energiataristule. Naftahinnad võtsid esmaspäeval suuna alla.

Trump ähvardas möödunud laupäeval Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada, kui Hormuzi väina 48 tunni jooksul ei avata. Esmaspäeval teatas aga Trump, et kaks riiki on pidanud väga häid ja produktiivseid kõnelusi.

"Lähtudes kõneluste sisust ja toonist, mis jätkuvad kogu nädala jooksul, olen ma andnud sõjaministeeriumile korralduse lükata edasi kõik sõjalised rünnakud Iraani elektrijaamade ja energiataristu vastu viieks päevaks, eeldusel, et käimasolevad arutelud on edukad," teatas Trump.

Nafta hind on esmaspäeval kukkunud kolinal ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli esmaspäeva pärastlõunal 104 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 91 dollarit barreli kohta.