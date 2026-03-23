Keskerakond, Isamaa ja fraktsioonitud saadikud taotlevad ETS2 tühistamist

Keskerakonna ja Isamaa fraktsioonid ning Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa, Jaak Valge, Leo Kunnas annavad menetlusse riigikogu avalduse eelnõu, et pöörduda Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentide poole ettepanekuga algatada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) põhjalik reform ja ETS2 tühistamine.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul on avalduse eesmärk tagada Eesti elanikele taskukohane elekter ning tõsta Euroopa tööstuse ja ettevõtluse konkurentsivõimet, mille langus on muutumas struktuurseks probleemiks.

"Selleks tuleb tühistada ETS 2, mis laiendab CO₂-kvootide süsteemi hoonete ja maanteetranspordi kütustele, tõstes bensiini ja diislikütuse hinda," lausus Laats. "Kõrged energiahinnad, mille oluline komponent on süsinikuheite hinnastamine, mõjutavad negatiivselt Euroopa ettevõtete tootmiskulusid, investeerimisvõimekust ning töökohtade säilimist."

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder lisas, et Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem on oma praegusel kujul muutunud jätkusuutmatuks.

"Süsinikukvootide süsteem on oma olemuselt bürokraatlik ja avatud turuosaliste spekulatsioonidele. Selline olukord suurendab ebakindlust ja kahjustab Euroopa ettevõtluskeskkonna stabiilsust. Ehk lihtsalt öeldes, see pole jätkusuutlik ning tuleb ümber vaadata," selgitas Seeder.

Avalduse eelnõu kohaselt teeks riigikogu Euroopa Komisjonile ettepaneku algatada järgmised muudatused:

1) Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi reformimine selliselt, et asendada senine turupõhine hinnakujundus fikseeritud heitmetasu süsteemiga, kus tasu oleks prognoositav, mõõdukas ning arvestaks Euroopa Liidu tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet;

2) ETS2 süsteemi tühistamine, arvestades selle prognoositavat mõju eluaseme- ja transpordikuludele ning sotsiaalsele stabiilsusele liikmesriikides;

3) kujundada Euroopa Liidu CO₂ hinnastamise raamistik selliselt, et see oleks kooskõlastatav ja läbiräägitav teiste suurte majanduspiirkondadega, vältimaks Euroopa ettevõtete konkurentsikahju ja süsinikuleket.

Euroopa Komisjon peaks lähipäevil esitama ettepaneku süsinikuturu reservi suurendamiseks ja 30 miljardi euro suuruse dekarboniseerimisfondi loomiseks. Tegemist on vastusega Euroopa Liidu liidrite survele piirata süsihappegaasi kvootide mõju elektriarvetele.

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Euroopa Liidu täitevvõim töötab välja meetmete paketi, mis pakub nii kiiret leevendust kui ka struktuurseid muudatusi kõrgete energiahindade ohjeldamiseks. Lähipäevil plaanitakse muuta heitmekaubanduse süsteemi (ETS) kahte osa. ETS kohustab tehaseid ja elektrijaamu ostma loa iga õhku paisatava CO2-tonni kohta.

"Need muudatused tulevad järgmiste päevade jooksul," sõnas von der Leyen neljapäevase EL-i tippkohtumise järgsel pressikonverentsil.

Plaanitavad sammud hõlmavad nn võrdlusaluste uuendamist, mis määravad, kui palju tasuta saastekvoote konkreetne tööstussektor saab. Samuti soovitakse suurendada turustabiilsusreservi (MSR) "löögijõudu", mis reguleerib ETS-i kvootide pakkumist.