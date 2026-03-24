Taani peaministriparteile ennustatakse valimisvõitu nadi häältesaagi kiuste

Taani peaminister Mette Frederiksen Aalborgis kampaaniat tegemas Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/Henning Bagger
Taani parlamendivalimistel prognoositakse võitu taas sotsiaaldemokraatidele eesotsas peaminister Mette Frederikseniga, kuigi nende tulemus tuleb ilmselt sajandi kehvim. Põhilised valimisdebatid käisid seekord majandusliku hakkamasaamise, joogivee puhtuse ja seakasvatuse üle.

Taanlased lähevad teisipäeval valimiskastide juurde ja ühelt poolt võib neil valimistel näha justkui Gröönimaa kriisi järellainetust. Peaminister Mette Frederiksen kuulutas valimised välja üsna kohe pärast USA presidendi Donald Trumpi Gröönimaa annekteerimise ähvardusi ja on oma kampaanias rõhunud kindluse ja stabiilsuse pakkumisele ebakindlatel aegadel.

Kuigi sotsiaaldemokraatidele nüüd valimiste eel ennustatav ligi 20-protsendine toetus oleks sajandi halvim valimistulemus, tooks see siiski võidu ja oleks rohkem, kui veel sügisel loota võis.

Veel enam on tõusu näha välisministri ja tema Mõõdukate partei puhul, keda sügisel ähvardas üldse parlamendist väljajäämine. Taani rahvusringhäälingu poliitikakommentaator Christine Cordsen seletab seda hinnanguga kompetentsusele kriisiolukorras.

"Palju on räägitud meie välisminister Lars Lokke Rasmussenist, toetus talle on arvamusküsitlustes kasvanud võrreldes mõne kuu taguse ajaga. Inimesed peavad teda kompetentseks ja võib-olla hääletavad nad tema poolt ja kogu rahvusvahelisel kriisil on sellele suur mõju, aga selle üle ei arutleta palju," ütles Cordsen.

Valimisdebatid ei keerle siiski välispoliitika, vaid majandusliku hakkamasaamise, tõusvate hindade ja maksude ümber. Palju tähelepanu pälvis sotsiaaldemokraatide välja pakutud jõukuse maksu idee, mis tooks kaasa 0,5-protsendise aastamaksu 3,3 miljonit eurot ületava varanduse puhul. Idee sai Taani ärieliidilt turmtuld.

Samuti on suurt tähelepanu pälvinud keskkonnaga seotud teemad, nagu põllumajanduses kasutatavad väetised ja pestitsiidid. "Peamine teema on kindlasti olnud meie joogivee kvaliteet. Põllumajandusel on probleeme asjadega, mis lähevad pinnasesse ja rikuvad joogivett. Taanis on traditsiooniliselt olnud väga puhas joogivesi, mida ei pea puhastama enne selle joomist. Ja ma arvan, et keegi ei ennustanud, et sellest saab peamine teema, aga nii on läinud," ütles Christine Cordsen.

Suureks teemaks kujunes ka Taani olulise majandusvaldkonna ehk seakasvatuse mõju keskkonnale ja vajadus parandada loomade heaolu. Taanis sünnib aastas 40 miljonit siga ja üheksa miljonit neist sureb lautades. Kampaania teemaks tõusid näiteks ettepanekud tagada loomadele rohkem ruumi ja lõpetada sigade sabade mahalõikamine.

Arvamusküsitluste järgi võidab valimised Sotsiaaldemokraatlik erakond. Taani rahvusringhäälingu tellitud Epinioni märtsikuiste küsitluste järgi toetab sotsiaaldemokraatlikku parteid 20 protsenti valijatest, neile järgneb Sotsialistlik Rahvapartei ligi 13 protsendiga ja Liberaalne Liit 11 protsemdiga. Parlamendi koosseis kujuneb killustunuks paljude parteide vahel. Kokku võtab valimistest osa 12 parteid.

On üsna kindel, et praeguse tsentristliku koalitsiooniga jätkamist parlamendiaritmeetika enam ei võimalda. Samuti jääb ilmselt hääli puudu nii vasakblokil eesotsas Mette Frederikseniga kui ka paremparteide blokil eesotsas Liberaalse Partei juhi Troels Lund Poulseniga. Selles olukorras võib valitsuse moodustamise võti olla Mõõdukate ja Taani poliitika legendi välisminister Lars Lokke Rasmusseni käes. Või võivad kaalukeeleks osutuda Gröönimaalt ja Fääri saartelt valitavad rahvaesindajad.

Taani parlamendis Folketingis on 179 kohta, enamuseks oleks vaja 90 kohta. Samas on Taanis valitsusi moodustatud ka ilma enamuseta.

Valimisjaoskonnad avatakse Taanis hommikul kell kaheksa ja suletakse õhtul kell kaheksa. Valimistulemuste selgumist oodatakse südaööks.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

