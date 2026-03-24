WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ajalehe The Wall Street Journal teatel lükkas Donald Trump Iraani energiataristu pommitamise edasi suletud uste taga peetud arutelude tõttu. Araabia riigid otsivad viise sõja lõpetamiseks ning Egiptuse luureametnikel õnnestus luua kontakt Iraani revolutsioonikaardiga.

Egiptuse, Türgi, Saudi Araabia ja Pakistani välisministrid kogunesid möödunud neljapäeval Ar-Riyadi kõnelustele. Asjaga kursis olevate Araabia ametnike sõnul seisid nad silmitsi ühe suure probleemiga: nad pidid leidma Iraanist kõneluste partneri. 

Egiptuse luureametnikel õnnestus lõpuks luua kontakt Iraani revolutsioonilise kaardiväega. Egiptuse ametnikud tegid ettepaneku peatada vaenutegevus viieks päevaks, et sillutada teed relvarahule. Nende arutelude mõju jõudis seejärel ka USA-sse.

Veel möödunud laupäeval ähvardas Trump rünnata Iraani elektrijaamu, kui Hormuzi väina 48 tunni jooksul ei avata. Esmaspäeval teatas aga Trump, et kaks riiki on pidanud väga häid ja produktiivseid kõnelusi. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi käiguvahetus tulenes suletud uste taga peetud aruteludest. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et see peegeldab ka Trumpi ja mõningate tema nõunike kasvavat soovi sõda lõpetada.

"Need on tundlikud diplomaatilised arutelud ja USA ei hakka ajakirjanduse vahendusel läbirääkimisi pidama. See on ebakindel olukord ja spekulatsioone kohtumiste kohta ei tohiks pidada lõplikuks enne, kui Valge Maja need ametlikult välja kuulutab," teatas Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt. 

Trumpi viimane teadaanne, et ta lükkab Iraani elektritaristu ründamise edasi, lükkas aga Wall Streeti börsid rohelisse. Naftahinnad võtsid esmaspäeval suuna alla, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kukkus 11 protsenti. 

Araabia vahendajad siiski kahtlevad, et USA ja Iraan suudavad kiiresti jõuda kokkuleppele. Märgitakse, et kahe poole seisukohad on endiselt väga erinevad. Iraani režiim teatas, et USA-ga ei ole peetud mingeid läbirääkimisi. Ka Iraani välisministeerium teatas, et mingeid kõnelusi pole toimunud. 

Meedias levivad siiski väited, et lähiajal võivad kohtuda USA ja Iraani esindajad. Trump andis ise märku, et on valmis kõnelusi pidama.

"Kuid me tegeleme mõne inimesega, keda ma pean väga mõistlikeks, väga kindlateks. Inimesed nende seas teavad, kes nad on, neid austatakse väga ja võib-olla on üks neist just see, keda me otsime. Vaadake Venezuelat, kui hästi see toimib," rääkis Trump. 

USA-d võivad kõnelustel esindada Trumpi väimees Jared Kushner ja erisaadik Steve Witkoff. Mõned USA ametnikud ütlesid, et on ka võimalus, et kokkuleppele jõudmise korral võiks kohale tulla ka asepresident JD Vance. 

Ametnike sõnul rääkis Vance esmaspäeval ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. Washingtoni teatel vestles Trump esmaspäeval Pakistani armeejuhi Asim Muniriga. Trump ise on öelnud, et USA on olnud ühenduses Iraani kõrge ametnikuga, keda tema sõnul Teheranis austatakse. Ta siiski ei avalikustanud ametniku nime

Meedias levivad samas väited, et USA peab kõnelusi Iraani parlamendi spiikri Mohammad-Bagher Ghalibafiga. Carnegie tuumapoliitika programmi teadur Nicole Grajewski ütles, et Ghalibaf on üks väheseid allesjäänud kõrgemaid ametnikke, kes suudaks veenda Iraani poliitilist juhtkonda ja äärmuslasi kokkuleppega nõustuma.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:11

Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kui oluline on treeneri kutsetunnistus?

08:04

Kohtusüsteemi referendum kujunes Melonile poliitiliseks tagasilöögiks

07:37

Finnair lisas suveks lende Helsingi-Kuressaare liinile

07:23

Lähis-Ida kriis tõi Tallinna Sadama kruiisihooaja alguse varasemaks

07:19

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

06:55

Taani peaministriparteile ennustatakse valimisvõitu nadi häältesaagi kiuste

06:04

USA senat kinnitas Markwayne Mullini sisejulgeolekuministriks

05:43

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest

04:53

Linnahalli lammutamise plaani kõrval otsib pealinn jätkuvalt ka investoreid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo