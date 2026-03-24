Tallinna Maakri asumisse plaanitakse mitut uut kõrghoonet

Tallinna linnavalitsus algatas Maakri, Lennuki ja Kuke tänava vahelise kvartali ehk Maakri kõrghoonete piirkonna kolmanda kvartali detailplaneeringu, mille järgi on kruntidele kavandatud ehitada neli kõrghoonet, taastada Lenderi gümnaasiumi hoone ning rajada parki teenindav paviljon.

Alale määratakse ehitusõigus vähemalt kuuerühmalise lasteaia püstitamiseks.

Kõrghoonete täpne kõrgus võib veel muutuda, kuid maksimaalseks kõrguseks on määratud 185 meetrit. Kõrgeim hoone, mis on praegu planeeritud selle kõrgusega, kerkiks Kuke ja Lennuki tänava nurgale.

Võrreldes praeguse olukorraga kvartalis, kus haljastuse osakaal on ainult viis portsenti, on kavas rajada uus linnapark, kuhu pääseb ligi kõigilt kvartali tänavatelt. Algatamise taotluses on märgitud, et linnapark hõlmab lisaks haljastatud aladele ka arhitektuurimälestisi, jalakäijate ja kergliikurite liikumisalasid, rekreatsioonialasid, mänguväljakuid ja terrasse, kuid mitte maa-aluseid parklaid linnapargi haljastatud aladel.

Maakri kvartali piirkonna liiklusskeemi üldisi põhimõtteid ei muudeta. Lennuki tänava sõidukite liiklus on ette nähtud ühesuunalise liiklusena, kõnniteed on arvestatud linnapargi osaks. Senine jalakäijate liikluskorraldus kvartaliga piirnevatel tänavatel ei muutu.

Detailplaneeringuga algatatakse samaaegselt keskkonnamõju strateegiline hindamine, et analüüsida kavandatava hoonestuse mõju linnaruumile ja elanike heaolule, hinnatakse võimaliku liikluskoormuse kasvu ning sellega kaasneva müra ja õhusaaste suurenemist, kaardistatakse mõju piirkonna kultuuripärandile ning maa‑aluste korruste rajamisega seotud riske.

Kvartalile korraldati arhitektuurivõistlus, mille võitsid Molumba arhitektid Johan Tali ja Karli Luik tööga "Trinity".

Hooned kerkivad kesklinna kõrghoonete piirkonda, kus lähedal on praegu ehitusel EBS-i kõrghoone nimega Eedu ning veidi eemal, Laikmaa tänaval Kaubamaja vastas Estcondele kuuluv City Plaza 2. Maakri kvartalis on omad kõrghoonete ehitusplaanid ka EELK-l ja VKG omanikele kuuluval Maakri Holdingul.