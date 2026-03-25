X!

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat

Välismaa
{{1774410120000 | amCalendar}}
Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat
Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et Venemaa ründas 25. märtsi öösel droonidega Sumõ ja Poltava oblastit. Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 25. märtsil kell 5.35:

- Venemaa ründas öösel Sumõ ja Poltava oblastit;

- Teisipäeval hukkus Ukrainas Venemaa droonirünnakutes kaheksa inimest;

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat

Sotsiaalmeedias levivad väited, et piirkonnas põleb Novateki gaasirajatis. Ka Venemaa võimud teatasid kolmapäeva hommikul, et Ukraina rünnakud põhjustasid tulekahju Venemaa loodeosa suures sadamas.

"Ust-Luga sadamas on tulekahju kontrolli alla saamisel," ütles Venemaa Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko

Drozdenko ei täpsustanud, millist sadama osa rünnati. See on Venemaa ekspordi, sealhulgas väetiste, nafta ja kivisöe, oluline sõlmpunkt.

Esmaspäeval ründas Ukraina Loode-Venemaal Soome piiri lähedal asuvat Primorski sadamat, põhjustades seal põlengu.

Lõuna pool asuvas Belgorodi oblastis teatas kuberner Vjatšeslav Gladkov kolmapäeval, et Ukraina raketirünnaku järel on teatatud elektri- ja veekatkestustest.

"Energiataristu rajatistele on tekitatud tõsist kahju," teatas Gladkov.

Venemaa ründas öösel Sumõ ja Poltava oblastit

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et Venemaa ründas 25. märtsi öösel droonidega Sumõ ja Poltava oblastit.

Sumõ oblastis tabas Vene droon Kovpakovski rajoonis asuvat eravaldust. Esialgsete andmete kohaselt ei saanud rünnaku tõttu ükski inimene vigastada.

Poltava oblastis kahjustasid Vene droonid elamuid.

"Vaenlase droonide allakukkumise tagajärjel said Mõrhorodi rajoonis kahjustada elamud ja kõrvalhooned. Puhkesid tulekahjud. Riikliku eriolukorra teenistuse üksused tegelevad juba rünnaku tagajärgede likvideerimisega. Praeguse seisuga inimohvreid ei ole," teatas kolmapäeva varahommikul Poltava oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Djakivnõtš.

Teisipäeval hukkus Ukrainas Venemaa droonirünnakutes kaheksa inimest

Ukraina ametnike sõnul saatis Venemaa 24 tunni jooksul Ukrainasse ligi 1000 drooni, korraldades ühe oma seni suurima päevase rünnaku.

"Rünnaku ulatus teeb täiesti selgeks, et Venemaal pole tegelikku kavatsust seda sõda lõpetada," ütles president Volodõmõr Zelenski igapäevases pöördumises, lubades, et Ukraina vastab kindlasti igale rünnakule.

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MYKOLA TYS

Ukraina õhujõudude pressiesindaja ütles AFP-le, et tegemist oli ühe suurima päevase rünnakuga Ukraina vastu.

"Nii suures ulatuses on see põhimõtteliselt esmakordne. Ma ei mäleta, et nii suure hulga droonidega oleks varem päeval rünnatud," ütles pressiesindaja Juri Ihnat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo