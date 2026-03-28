Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Ida-Virumaal

Venemaa Ust-Luga sadamast tõusev suits on näha ka Narvast.
Eesti

Ukraina õhurünnakutes pihta saanud Venemaa Ust-Luga sadamas puhkenud tulekahju suitsu on näha ka Narvas ja mujal Ida-Virumaal.

"Narva kesklinnas asuva kõrghoone katuselt on hästi näha põlengut Ust-Luga sadamas. On näha, et tohutu suitsusammas kandub kagu suunas," ütles põlengusuitsu laupäeva hommikul pildistanud ERR-i korrespondent Narvas Sergei Stepanov.

Kuna suits ei kandu otse Narvasse, siis mingit spetsiifilist haisu tunda ei ole, lisas Stepanov.

Ust-Luga sadam asub linnulennult umbes 25 kilomeetri kaugusel Narvast.

Põlengut on Tallinna poolt Sillamäele lähenedes näha ka Tallinna - Narva maanteele.

Ust-Luga sadama põlengu sammas Sillamäe rannast vaadates, 28.03.2026. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Ukraina on terve selle nädala rünnanud Venemaa Ust-Luga ja Primorski naftasadamaid Soome lahe ääres ning Kiriši naftatöötlemistehast, kus on puhkenud suured tulekahjud ja mis on väidetavalt praeguseks oma töö peatanud.

Toimetaja: Mait Ots, Rene Kundla

Loetumad uudised

28.03

Trump viitas NATO ühiskaitse põhimõttest taganemisele

27.03

Venemaa keelab alates 1. aprillist täielikult bensiini ekspordi

28.03

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

28.03

Meedia teatel vahetasid Kallas ja Rubio Ukraina teemal teravusi

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Ida-Virumaal Uuendatud

28.03

Reinsalu lubas praeguse valitsuse algatuste tagasipööramist

27.03

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

28.03

Jeemeni huthid ründasid Iisraeli

27.03

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

ilmateade

loe: sport

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

ETV spordisaade, 28. märts

loe: kultuur

28.03

Selgusid tänavused Kuldnõela nominendid

28.03

Kaunimate raamatute konkursi publikulemmikuks valiti Jaan Aru "Osav aru"

28.03

Selgusid parimad noored pärimusmuusikamängijad

28.03

Riina Roose: meil on haruldane trupp, kellega on võimalik teha imeasju

loe: eeter

28.03

Anna Kaneelina rasketest hetkedest: tänu armastusele pole ma kõige hirmsamast piirist üle läinud

28.03

"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Elmo Nüganen

28.03

Spordipsühholoog Aave Hannus: ära tee trenni, mis sulle rõõmu ei valmista

27.03

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

Raadiouudised

28.03

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

28.03

Hollandis algab taas tulbihooaeg

28.03

Päevakaja (28.03.2026 18:00:00)

28.03

Eesti mets vajab ühiskondlikku kokkulepet

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

27.03

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

27.03

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

27.03

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

27.03

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

27.03

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

