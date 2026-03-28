Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Ida-Virumaal
Ukraina õhurünnakutes pihta saanud Venemaa Ust-Luga sadamas puhkenud tulekahju suitsu on näha ka Narvas ja mujal Ida-Virumaal.
"Narva kesklinnas asuva kõrghoone katuselt on hästi näha põlengut Ust-Luga sadamas. On näha, et tohutu suitsusammas kandub kagu suunas," ütles põlengusuitsu laupäeva hommikul pildistanud ERR-i korrespondent Narvas Sergei Stepanov.
Kuna suits ei kandu otse Narvasse, siis mingit spetsiifilist haisu tunda ei ole, lisas Stepanov.
Ust-Luga sadam asub linnulennult umbes 25 kilomeetri kaugusel Narvast.
Põlengut on Tallinna poolt Sillamäele lähenedes näha ka Tallinna - Narva maanteele.
Ukraina on terve selle nädala rünnanud Venemaa Ust-Luga ja Primorski naftasadamaid Soome lahe ääres ning Kiriši naftatöötlemistehast, kus on puhkenud suured tulekahjud ja mis on väidetavalt praeguseks oma töö peatanud.
Toimetaja: Mait Ots, Rene Kundla