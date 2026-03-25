Pärast rünnakuid Vene sadamatele on Soome lahes ankrus üle 50 tankeri

Läänemere sadamate vastu suunatud droonirünnakud on nelja-aastase sõja vältel ühed seni suurimad löögid Venemaa naftaekspordi rajatistele.

Telegramis avaldatud kontrollimata videote kohaselt tõusid kolmapäeval taevasse massiivsed mustad suitsupilved. Ajalehe Helsingin Sanomat teatel oli suitsu näha isegi kümnete kilomeetrite kaugusel teisel pool Soome lahte.

Video from morning of 25th March shows a plume of smoke from Primorsk terminal.

Vene ametnikud teatasid kolmapäeva hommikul, et pärast Ukraina droonirünnakut puhkes Ust-Lugas tulekahju. Viimastel päevadel on rünnatud ka naabruses asuvat Primorskit.

Ukraina julgeolekuteenistuse kinnitusel said rünnakus Ust-Lugale kahjustada nafta laadimisseadmed ning toornafta- ja naftatoodete mahutid.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel tabati ka Viiburi laevatehases viibinud Vene jäälõhkujat.

Reutersi teatel olid Soome lahe ääres asuvad Ust-Luga ja Primorsk sunnitud naftaekspordi peatama ka pühapäeval toimunud droonirünnakute tõttu, kuid esmaspäeval prooviti laadimistega uuesti alustada.

Primorsk, mille ekspordivõimekus on üle miljoni barreli toornafta päevas, on peamine kanal Venemaa Uralsi toornafta ja kõrgekvaliteedilise diislikütuse väljaveoks. Allikate andmetel eksportis Ust-Luga eelmisel aastal 32,9 miljonit tonni naftatooteid ja Primorsk 16,8 miljonit tonni.

Anonüümsust palunud allikas ütles kolmapäeval Reutersile, et Ust-Luga terminal on suletud ja mahutid põlevad.

Laevaliiklust jälgiva portaali MarineTraffic andmetel oli kolmapäeval tööpäeva lõpus Soome lahes ankrus üle 50 Vene varilaevastiku tankeri, mis olid teel kas Primorski või Ust-Luga sadamasse.

Soome ilmateenistuse teatel võib Primorski tulekahju suits kolmapäeval jõuda Ida-Soome, kuna teisipäeval läänest puhunud tuul pöördus lõunasse.

Valvemeteoroloog Nina Karusto sõnul on suitsupilve täpset liikumisteed raske prognoosida, sest pole teada, kui kõrgele atmosfääri suits tõuseb.

Kolmapäeva hommikul ei osanud Soome sünoptikud veel öelda, milline on olukord Primorski põlengupaigal. Veel teisipäeval oli tulekahju selge taeva tõttu satelliidipiltidelt hästi nähtav.