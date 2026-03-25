Taani peaministri vasakblokk võitis valimised, kuid jäi enamuseta

Taani peaminister Mette Frederiksen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Peaminister Mette Frederikseni juhitud Taani sotsiaaldemokraadid saavutasid teisipäevastel parlamendivalimistel küll esikoha, kuid tegid oma viimase 120 aasta nõrgima tulemuse ning vasakpoolsel blokil ei õnnestunud saavutada parlamendis enamust.

Pärast kõigi häälte kokkulugemist peale Gröönimaa ja Fääri saarte, oli vasakblokk taganud endale 179-kohalises parlamendis 84 kohta ja parempoolne 77, enamuse saavutamiseks on aga vaja 90 kohta.

Jääb selgusetuks, kumb blokk suudab enamuse moodustada.

Välisminister Lars Løkke Rasmusseni juhitud tsentristlik Mõõdukate erakond sai 14 kohaga kaalukeeleks ning koalitsioonivalitsuse moodustamiseks on lähinädalatel oodata keerulisi läbirääkimisi.

Løkke ütles juubeldavatele toetajatele, et soovib näha blokiülest koalitsiooni, mis sarnaneks Frederikseni alates 2022. aastast võimul olnud pretsedenditu vasak-parempoolse valitsusega.

"Me ei tohi olla lõhenenud. Me ei tohi olla punased (vasakpoolsed) ega sinised (parempoolsed). Me peame tegema koostööd," sõnas Løkke.

Samas välistas tema koalitsioonipartner, Liberaalse Partei juht Troels Lund Poulsen valitsuse moodustamise sotsiaaldemokraatidega. "Me kas saame paremtsentristliku valitsuse või läheme opositsiooni," ütles ta toetajatele.

Valimiste soosikuks peetud Frederiksen on pälvinud kiitust oma juhtimisoskuse eest pärast seda, kui ta tõrjus USA presidendi Donald Trumpi korduvaid nõudmisi annekteerida Taani autonoomne territoorium Gröönimaa, mida USA vajavat riikliku julgeoleku tagamiseks.

Alates 2019. aastast ametis olnud peaminister veetis osa valimispäevast Aalborgis, oma valimisringkonna kantsis riigi loodeosas, Taanis elavate gröönlaste seltsis.

Sotsiaaldemokraadid said seekord vaid 21,8 protsenti häältest, samas kui 2022. aastal pooldas neid 27,5 protsenti hääletanuist. Tegemist on nende madalaima toetusega alates 1903. aastast

Kõik kolm Frederikseni pretsedenditus vasak-parempoolses valitsuses osalenud erakonda kaotasid toetust.

Roheliste Vasakpoolsete juht Pia Olsen Dyhr ütles, et tema erakonna tugev tulemus, mis teeb neist nüüd vasakbloki suuruselt teise erakonna, näitab, taanlaste antud mandaati ja ta on valmis läbirääkimisteks.

"Peame esikohale seadma heaolu ja rohepöörde. Ja kui me seda teha ei saa, siis me valitsusse ei lähe. Siis jääme opositsiooni," ütles Pia Olsen Dyh.

Immigratsioonivastane Taani Rahvapartei, mis on alates 1990. aastate lõpust poliitikat tugevalt mõjutanud, kuid sai 2022. aasta valimistel lüüa, enam kui kolmekordistas oma tulemust, saades umbes üheksa protsenti häältest.

"Häälte kolmekordistumine on Taani rahva märkimisväärne toetusavaldus minu erakonnale," ütles erakonna juht Morten Messerschmidt AFP-le.

"Me kõik ootame nüüd, mis hakkab toimuma Prantsusmaal, Ungaris, Hollandis ja muidugi ka Ühendkuningriigis seoses Nigel Farage'iga," rääkis Morten Messerschmidt.

Valimiskampaania tekitas tavapärasest suuremat huvi Gröönimaal, kus kahele kohale kandideeris 27 kandidaati.

 "Arvan, et need on Gröönimaa jaoks ajaloo kõige olulisemad Taani parlamendi valimised," ütles Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen AFP-le Nuukis.

Gröönimaa valija Lars ei jaganud aga arvamust, et Gröönimaa parteid oleksid ühtsed, öeldes, et näeb sotsiaalmeedias pidevalt lõhesid.

"Kõik võitlevad omavahel. Gröönlased võitlevad. See on kohutav," ütles Lars AFP-le.

Gröönimaa peamised erakonnad soovivad kõik Taanist iseseisvuda, kuid nende arvamused lahkumineku tempo osas lähevad lahku.

Taanis ei ole vaidlus suure Arktika saare üle olnud kampaania keskmes.

Selle asemel keskenduti siseriiklikele teemadele, sealhulgas inflatsioonile, heaoluriigi tulevikule, põllumajandusest tingitud kõrgele nitraaditasemele vees ning immigratsioonile.

Peaministrina on Frederiksen pooldanud rändepoliitika edasist karmistamist, et vähendada toetust parempopulistidele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:17

Sotsiaalminister kehtestas perearstide tööle uued nõuded

06:48

Norstati küsitlus näitab Isamaa kerget tõusu ja EKRE langust

06:45

Soome politsei jõuab Elisa kaablirikke uurimisega lõpule ilmselt kevadel

06:32

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

06:04

Taani peaministri vasakblokk võitis valimised, kuid jäi enamuseta

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

Pevkur: kokkulepe 155 mm moona tootjaga on saavutatud

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

24.03

Sõja 1490. päev: Venemaa korraldas Ukraina vastu päevase massilise droonirünnaku Uuendatud

24.03

Ligi: toidu käibemaksu alandamine oleks rumal otsus

24.03

Primorski sadamas põlevad teist päeva naftamahutid Uuendatud

24.03

Tallinna Maakri asumisse plaanitakse mitut uut kõrghoonet

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

24.03

Eesti 200 juhatuse liige kahtleb riigikogu valimistel osalemise mõttekuses

24.03

Kuue kuu euribor kerkis 2,6 protsendini Uuendatud

24.03

Ungari välisminister tunnistas suhtlust Venemaaga enne ja pärast EL-i kohtumisi

ilmateade

loe: sport

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

24.03

Lajal loobus ka Napoli Challengerist

24.03

ETV spordisaade, 24. märts

24.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu Uuendatud

loe: kultuur

24.03

Suri muusik Gameboy Tetris

24.03

Näitus "Las ma soojendan sind" räägib teatraalse vindiga tõsielu lugusid

24.03

Ave Nahkur avas Vändra kunstigaleriis omanäolise ja värviküllase näituse

24.03

ERSO ettekandes jõuab lavale Maria Kõrvitsa uus orkestriteos

loe: eeter

24.03

Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjens: oluline on leida tasakaal

24.03

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

24.03

VIDEO | Munakoorest murumunade valmistamisõpetus

24.03

Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

Raadiouudised

24.03

Timpson: kohtute hinnangul suurendavad välisvangid nende töökoormust

24.03

Päevakaja (24.03.2026 18:00:00)

24.03

Järvamaal algasid kevadised põllutööd

24.03

Ministeerium plaanib Pärnumaal piirata ahvena ja koha püüki

24.03

Prantsuse poliitikas liigub tähelepanu presidendivalimistele

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 15:00:00)

24.03

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

24.03

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

24.03

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
