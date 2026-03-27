Läti: Venemaa püüab Ukraina tehtud õhurünnakuid siduda Balti riikidega

Ukraina kaugmaa ründedroonid Peklo. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Venemaa viib praegu läbi ulatuslikku ja koordineeritud infooperatsiooni Läti, Leedu ja Eesti vastu, väites, et Balti riigid lubavad Ukrainal kasutada oma territooriumi Venemaa-vastasteks rünnakuteks, teatas Läti kaitseministeerium reedel.

Läti kaitseministeerium rõhutab, et Läti, Leedu ja Eesti ei ole kaasatud Ukraina Venemaa-vastaste rünnakute planeerimisse ega elluviimisesse. Balti riigid toetavad Ukrainat sõjatehnika, humanitaarabi ja rahalise toetusega ning toonitavad, et Ukrainal on seaduslik õigus end Venemaa täiemahulise sissetungi vastu kaitsta.

Kaitseministeeriumi teatel näitab Venemaa selliste avalduste tegemisega oma nõrkust ja püüab juhtida tähelepanu kõrvale asjaolult, et ta ei suuda end kaitsta Ukraina edukate vasturünnakute eest Venemaa taristule Läänemere rannikul.

Läti kaitseministeeriumi sõnul on Venemaa infooperatsioonide eesmärk diskrediteerida NATO-t, lõhestada liikmesriikide ühiskonda, õõnestada usaldust riigiasutuste vastu ning nõrgestada toetust Ukrainale. Selleks kasutatakse desinformatsiooni ja sotsiaalmeedia roboteid, mis on suunatud venekeelsele auditooriumile ja noortele.

Sel nädalal lendas ja plahvatas kõigis kolmes Balti riigis mitu drooni. Tõenäoliselt olid need Ukraina vägede poolt välja lastud ning suunatud Venemaal asuvate sihtmärkide pihta, kuid kaldusid elektroonilise sõjapidamise segamistehnikate tõttu kursist kõrvale või suunati ümber.

Balti riikide esindajad on rõhutanud, et need intsidendid on Venemaa täiemahulise agressioonisõja tagajärg ja et sellised juhtumid võivad korduda.

Esmaspäeva varahommikul kukkus Leedus Varena rajoonis, Valgevene piiri lähedal, Lavysi järve jääle droon.

Lätis lendas kolmapäeva varahommikul Venemaalt sisse droon ja plahvatas Krāslava omavalitsuses, umbes kilomeetri kaugusel Svariņi valla keskusest, samal ajal kui teine mehitamata õhusõiduk sisenes lühiajaliselt Läti õhuruumi Valgevenest ja suundus Venemaa poole.

Venemaa õhuruumist pärit droon lendas kolmapäeva hommikul Kirde-Eestisse ja tabas Auvere elektrijaama korstent.

Leedu peaminister Inga Ruginienė kinnitas, et allakukkunud mehitamata õhusõiduk oli Ukraina droon, mis oli suunatud sihtmärgile Venemaal.

Läti president Edgars Rinkēvičs ütles, et Läti õhuruumis lennanud ja plahvatanud õhusõiduk oli samuti Ukraina droon, mis oli ilmselt osa koordineeritud Ukraina operatsioonist Venemaa sihtmärkide vastu.

Ukraina on teinud mitu ööd järjest droonirünnakuid Venemaa Ust-Luga ja Viiburi sadamatele Leningradi oblastis. Varem on Ukraina droonid tabanud Primorski sadamat. Need kõik asuvad Soome lahe ääres.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

